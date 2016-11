Die Commerzbank eröffnet vielleicht einen Standort in Borgfeld oder Oberneuland. (dpa)

Das Institut denke daran, einen Standort in Borgfeld oder Oberneuland zu eröffnen. Das sagte Michael Mandel, bei der Commerzbank als Vorstand für den Privatkundenbereich zuständig, am Dienstag bei der Eröffnung der neuen Flagship-Filiale am Schüsselkorb.

Dafür müssten zunächst aber die Bedingungen vor Ort geprüft sowie geeignete Räume gefunden werden. Im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern hält die Commerzbank an ihrem Filialnetz fest. In Gebieten mit starkem Wachstum entstehen neue Standorte, so etwa Anfang Dezember im Ostend in Frankfurt (Main).

Auch in der Hamburger Hafencity könnte Mandels Angaben zufolge eine neue Filiale in Betrieb genommen werden. Insgesamt betreibt das Geldhaus mit Hauptsitz in Frankfurt aktuell bundesweit gut 1000 Filialen. „Mit dieser Zahl fühle ich mich sehr wohl“, sagte der gebürtige Borgfelder Mandel. In der Region von Nienburg bis Bremerhaven, die von der Commerzbank in Bremen betreut wird, gibt es aktuell 22 Standorte.