Frank Pietrzok (Frank Thomas Koch)

„In den letzten 40 Jahren hat es einen solchen Ausbau nicht gegeben“, sagt Frank Pietrzok (SPD), Staatsrat für Kinder und Bildung. Bekanntlich fehlen in der Stadt praktisch überall Kita-Plätze, deshalb läuft ein Ausbau-Programm, das nach Pietrzoks Worten bis 2020 insgesamt 230 Millionen Euro verschlingen wird, 196 Millionen Euro davon sind im laufenden Doppelhaushalt eingeplant. In neuen 55 Einrichtungen soll Platz für 291 zusätzliche Gruppen geschaffen werden.

Pietrzok gab den Beiratssprechern auf der jüngsten Beirätekonferenz einen Überblick über den aktuellen Stand. Um für das kommende Kindergartenjahr die nötigen Kapazitäten bereitzustellen, soll mit mobilen Bauten, also Containern, eine Übergangslösung auf die Beine gestellt werden. Dazu kommen nach Pietrzoks Worten als weitere kurzfristig zu realisierende Möglichkeit Anbauten an bereits bestehende Einrichtungen.

Übergangslösungen in angemieteten ­Containern seien geplant in Blumenthal, ­Vegesack, Burglesum, Gröpelingen, Walle, der Östlichen Vorstadt, Huchting, Obervieland, Neustadt, Horn-Lehe, in der Vahr, in Schwachhausen, in Hemelingen und in Osterholz. Insgesamt, sagt Pietrzok, sollen auf diese Weise Räume für 79 zusätzliche Gruppen hergestellt werden. Die Mobilbauten sollen zwei bis drei Jahre bleiben, dann sollen die Kinder in den bis dahin errichteten neuen Kitas betreut werden.

Privates Bauen auf privatem Grund

Wer soll in den kommenden dreieinhalb Jahren 55 Einrichtungen aus dem Boden stampfen? Zuständig ist Immobilien Bremen (IB), komplett in städtischer Hand und verantwortlich für die bremischen Grundstücke und Gebäude. ­Allerdings sei klar, dass IB höchstens sechs Kitas bauen könne, erklärt Pietrzok. Zum größten Teil setzt die Stadt also auf private Investoren.

Die Idee, dass Bremen die Grundstücke stellt und ein privater Bauherr darauf eine Kita hochzieht, sei aber „rechtlich so kompliziert“, dass sie verworfen worden sei, sagt Pietrzok. Mittlerweile setze die Behörde dagegen auf ein anderes Konzept: „Private Investoren bauen auf privatem Grund.“ Auch die Instandhaltung soll bei den Investoren bleiben. Um das voranzutreiben, folge Anfang des Jahres eine Ausschreibung.

Das Konzept „Private bauen auf privatem Grund“ hat noch eine weitere Ursache: „Immobilien Bremen hat in den vergangenen Jahren viele öffentliche Grundstücke verkauft“, sagt Pietrzok. Das sei der Auftrag an IB gewesen, auch deshalb, weil Bremen Geld braucht.

Die Folge: Öffentliche Flächen sind heute Mangelware. Pietrzok berichtete den Beiratssprechern, Mitarbeiter seiner Behörde hätten im gesamten Stadtgebiet 150 Areale daraufhin überprüft, ob sie für einen Kita-Neubau infrage kommen. „Zunächst anhand von Satellitenaufnahmen, dann aber auch durch Begehungen vor Ort.“ Die Ausbeute war mager.

Ausbauprogramm auch für Schulen nötig

Für die Container-Bauten sind angesichts knapper Flächen in den meisten Fällen Pausenhöfe von Schulen vorgesehen, oder Sportplätze – etwa die Bezirkssportanlage Marßel oder der Sportplatz an der Theodor-Billroth-Straße. In Schwachhausen sind Container auf dem Pausenhof der Grundschule in der Freiligrathstraße geplant.

„In unserem Stadtteil gibt es außer Schulhöfen und Spielplätzen keine öffentlichen Flächen mehr“, sagt Beiratssprecherin Barbara Schneider (Grüne). Ihre Botschaft an den Staatsrat lautet: Die Kinder, die ab nächstem Jahr in den Mobilbauten betreut werden, „werden älter und gehen eines Tages in die Grundschule“. Deshalb sei schon jetzt absehbar, dass auch ein Ausbauprogramm für die Schulen nötig sei.

Mehr zum Thema Im Bremer Westen fehlen Grundschulplätze 24 neue Grundschulklassen müssen im kommenden Jahr zusätzlich geschaffen werden. Davon geht der ... mehr »

Stefan Markus (SPD), Sprecher des Beirats Obervieland, wollte wissen, ob auch für das nötige Personal gesorgt sei. Schließlich gebe es schon jetzt einen Fachkräftemangel bei Erziehern. Die Träger „trauen sich zu“, bis zum Start des nächsten Kindergartenjahres ausreichend Mitarbeiter zu beschäftigen, sagt Pietrzok dazu.

Schwachhausen lehnt Spielplatz-Bebauung ab

Ingo Mose (Grüne), stellvertretender ­Sprecher des Beirats Neustadt, appellierte an Pietrzok, die Spielplätze unangetastet zu lassen. „Die Interessen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.“ Auch ­Barbara Schneider unterstützt das. „Der Beirat Schwachhausen lehnt es ab, Spielplätze zu bebauen.“ In dicht bebauten Stadtteilen wie Schwachhausen oder der Neustadt sei das keine Lösung. „Die Kinder brauchen die Plätze.“

Ingo Mose begrüßt, dass die Stadt ­private Investoren ins Boot holt. Jedoch müsse darauf geachtet werden, dass die neuen Kitas nicht irgendwo entstehen, wo ein privater Bauherr noch eine Fläche übrig habe – „sondern dort, wo der Bedarf ist“.

In der Vahr sollen sechs zusätzliche Gruppen eingerichtet werden, zwei davon in ­Mobilbauten, vier durch Erweiterungen bestehender Einrichtungen, sagt Beiratssprecher Bernd Siegel (SPD). Er beschwor den Staatsrat, die Behörde müsse „alles dafür tun, damit das klappt“.