Harms am Wall - geplanter Abriss (Christina Kuhaupt)

Es droht eine unendliche Geschichte zu werden. Der Brandstifterprozess zum Großfeuer bei Harms am Wall hat im Prinzip erst begonnen. Acht Sitzungen gab es bislang im Landgericht Bremen, und bis zum Jahresende werden zahlreiche folgen. Die Brandruine am Wall sieht von außen weitgehend so aus wie direkt nach den Löscharbeiten.

Ein Abriss des Gebäudes ist noch nicht in Sicht. Ende Juli gingen die Verwalter der Immobilie, die Mitarbeiter der Müller & Bremermann GmbH, noch vom Spätsommer aus. Doch die Abbrucharbeiten werden sich weiter verzögern. Am 6. Mai 2015 waren das ­Modehaus in der Innenstadt sowie zwei Nachbarhäuser von den Flammen zerstört worden.

„Die Anträge für den Teilabriss der Gebäude sind derzeit auf Eis gelegt", sagt Jens Tittmann, Sprecher der zuständigen Baubehörde, auf Nachfrage. Ganz so einfach ist der Sachverhalt nicht, er stellt sich sogar als recht kompliziert heraus. Es geht um drei Gebäude, die beschädigt wurden, und nun dem Bagger zum Opfer fallen könnten: das Harms-Modehaus und die beiden links und rechts angrenzenden Häuser.

Fassade soll erhalten werden

Von vorne aus gesehen der linke Bau ist laut Bauressort nicht erhaltungswürdig und könnte abgerissen werden, da es eine sehr überbaute Fassade hat. Das 104 Jahre alte Haus von Harms am Wall in der Mitte ist wegen des Brands nicht mehr erhaltungsfähig, die historische Sandsteinfassade hingegen schon, so Tittmann.

Aus diesem Grund hat der Besitzer die Auflage bekommen, die Fassade zu erhalten und einzulagern. Auch das Haus rechts neben der Ruine soll laut der Behörde fortbestehen. Die für die Straße und Umgebung stilprägende Fassade sei aus dem Jahr 1910 und damit erhaltungswürdig. Mit diesen Auflagen gehen die Anträge zuerst an den Beirat.

Das traditionsreiche Bekleidungsgeschäft Harms am Wall und das linke Haus gehören der Firma Müller & Bremermann. Das rechte Gebäude gehört dem Unternehmen zur Hälfte, der zweite Eigentümer ist eine Versicherung. Rein theoretisch könnte der Besitzer mit dem Abriss beginnen. Allerdings hat laut Tittmann der Eigentümer weitere Gutachten angekündigt, um damit die Anträge zu präzisieren.

Insgesamt sei es ein kompliziertes Verfahren, weil die Gebäude zum Beispiel unterschiedliche Höhen der Sohle haben, es gemeinsame Brandschutzmauern gibt und die Statik der nebenstehenden Häuser beeinträchtigt werden könnte. Das alles überprüfen nun die Gutachter des Eigentümers. Vielleicht wollen und sollen diese aber auch nachweisen, dass die Fassade nicht mehr zu erhalten ist oder nicht eingelagert werden kann. Das könnte die Abrisskosten senken.

Drei Maßnahmen bei Abbrucharbeiten

Bei den Abbrucharbeiten geht es um drei verschiedene Maßnahmen. Zuerst müssen die Räume ausgeräumt, dann das Gebäude bis zum Keller abgetragen werden. In einem dritten Schritt geht es in den Keller, der ausgehoben werden muss. Die Planer der Baubehörde haben zudem einen Wunsch: Die Harms-Passage könnte bei einem Neubau um ein paar Meter nach links verschoben werden, weil dadurch eine Flucht zur Museumstraße entstehe.

Derzeit werden Gutachten zur Statik, zur Beschaffenheit und zu den Nebengebäuden angefertigt, sagt ein Mitarbeiter des Unternehmens Müller & Bremermann, der namentlich nicht genannt werden möchte. Er sagt, dass die Anträge für den Teilabriss dem Amt seit zwei Monaten vorliegen.

Es sei kompliziert, baulich und auch finanziell, weil auch die Versicherungen mitspielen müssten. Experten überprüfen derzeit die Nachbargebäude von Harms am Wall. Dabei studieren sie die alten Bauakten, um zu vergleichen, ob das darin angegebene Material auch tatsächlich verwendet wurde. Wenn das Modehaus von seinem Platz verschwunden ist, fehlen mehrere 1000 Tonnen Gewicht, die auf den Wall und die Statik der Nachbargebäude wirken.

Besichtigung der Brandruine (Frank Thomas Koch)

Bislang hieß es immer, dass der Schaden auf rund 14 Millionen Euro geschätzt wird. Der Firmensprecher glaubt, dass diese Summe höher ausfällt. Hinzu kommen Kosten aufgrund klagender Anwohner, die beispielsweise Mietminderungen oder Entschädigungen für Schmutz und Geruch, verursacht vom Ruß des Feuers, haben wollen.

Aus Sicht des Gerichtes ist das Gebäude freigegeben, sagt der Vorsitzende Richter des Landgerichts, Thorsten Prange. Eine weitere Beweisaufnahme hält er nicht mehr für nötig. Es könnte also losgehen mit dem Abriss. Doch daraus wird dieses Jahr wohl nichts mehr. Weiter geht es aber mit dem Prozess: Die nächste Sitzung ist am Mittwoch, 21. September, ab 9 Uhr. Dann sagen im Landgericht zwei Hersteller und Installateure des Videoüberwachungssystems sowie eine Harms-Mitarbeiterin aus.