Wer gleich mehrere Fahrgeschäfte und Speisen probieren möchte, sollte nicht aufs Geld schauen. (Frank Thomas Koch)

Der Freimarkt zieht bekanntlich viele Besucher an – auch wenn das Wetter mal nicht so gut ist. Trotz des leichten Nieselregens am Sonnabend bummelten die Bremerinnen und Bremer in guter Stimmung über das Volksfestgelände.

Doch wer hier einen schönen Nachmittag verbringen will, sollte das Budget im Augen behalten – oder konsequent ignorieren. Denn ein umfassender Besuch mit einigen Runden in den Fahrgeschäften und dem ein oder anderen Imbiss ist unter 20 Euro kaum möglich.

Am Sonnabendnachmittag drehen vor allem Familien ihre Runden auf der Bürgerweide. Hier und da bitten Kinder um ein Eis oder eine weitere Zuckerwatte, während die Eltern schon die ersten Errungenschaften von Losbuden und Schießständen in den Armen halten. Man sieht: Hier wurde schon einige Euros ausgegeben.

Gelassene Einstellung bei den Bremern

Aber die meisten Besucher nehmen es gelassen: Die dreiköpfige Familie Segger ist mit dem Familienticket unterwegs, gerade haben sie sich alle ein Eis gekauft. Wie viel sie bisher schon ausgegeben haben? Die Eltern müssen überlegen, 50 Euro seien es schon gewesen, dabei hätten sie bisher lediglich Bratwürstchen, Crêpes und Eis gegessen.

Die kleine Tochter Mathilda war auch schon beim Ponyreiten. Es werde aber noch einiges dazu kommen, sagt Mutter Stephanie, schließlich hätten sie noch kein Fahrgeschäft besucht. Teuer finden sie so einen Freimarktbesuch durchaus, allerdings sei das ja immer so.

So wie den Seggers geht es vielen anderen Familien: Direkt auf die bisherigen Ausgaben auf dem Freimarkt angesprochen, überlegen die meisten lange, wo sie eigentlich schon waren, bis sie etwas erstaunt bei ihren bisherigen Ausgaben landen. Schließlich bummelt man in einer knappen Stunde an allerlei Imbissbuden und Fahrgeschäften vorbei, der Blick schweift in alle Richtungen, von überall steigt einem der Geruch von Süßigkeiten oder Bratwürstchen in die Nase.

Nicht nur für Familien ein teures Vergnügen

Selbst mit verhältnismäßig wenigen Stopps auf dem Freimarkt leert sich der Geldbeutel schneller, als man vielleicht meinen möchte. Wenn eine vierköpfige Familie etwas isst, etwas trinkt, zwei Fahrgeschäfte besucht und am Ende noch Süßigkeiten und Luftballons mitnimmt, kommen sie auf 79 Euro. Und die meisten werden noch weitere Fahrgeschäfte besuchen.

Und auch für zwei Personen kann der Freimarkt flugs ein höheres zweistelliges Vergnügen werden: Mit zwei Getränken pro Person, Pommes und Fleisch vom Imbiss, einer rasanten Fahrt in Apollo 13 und einem Besuch im City Skyliner landen sie bei 65 Euro.

Melanie Lenz und Christian Brandt wollten nur schnell vor dem sonnabendlichen Werder-Spiel eine kurze Runde auf dem Freimarkt drehen, sich einmal am Greifer ausprobieren und eine Bratwurst essen. 15 Euro haben sie bisher ausgegeben. Und sie seien ja jetzt am Nachmittag da, abends sähe das nochmal ganz anders aus, sagen sie. Da würde der Besuch auch mal 50 Euro kosten.

Besonders jenen, die sich gerne und viel in Fahrgeschäften tummeln, mag erst gar nicht auffallen, wie kostspielig ihre Leidenschaft werden kann: Schließlich kostet bei den meisten Schaustellern eine einzelne Fahrt zwischen vier und sieben Euro.

Da laut der Marktmeisterin eine Fahrt, ob ein gemütlicher Dreh auf dem Riesenrad oder eine schnelle Achterbahnfahrt, maximal sieben Minuten dauert, kann es schnell vorkommen, dass ein Besuch von drei Fahrgeschäften mit dem entsprechenden Laufweg dazwischen in nur einer halben Stunde vergangen ist. So gesehen ein kurzer Spaß für dann doch mehr Geld als zuvor vermutet.

Volksfeststimmung macht Ausgaben möglich

Wer dagegen alleine über den Freimarkt schlendert, kommt – natürlich – mit weniger aus, sollte die Börse aber ebenso in Griffweite haben: Den selbst ohne Besuch von Fahrgeschäften kommen mit einem Stopp am Schießstand oder an der Losbude, einem Crêpe, einer Bratwurst und ein paar gebrannten Mandeln für den Heimweg, schnell 25 Euro zusammen.

Aber die Volksfeststimmung macht derartige Ausgaben möglich: Die Menschen sind gut gelaunt und wollen sich nicht den Spaß verderben lassen, auch wenn der mal etwas mehr kostet. Wozu auch? Der Freimarkt ist nur einmal im Jahr. Und der Alltag holt einen viel zu schnell wieder ein.