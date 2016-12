"Denken Sie daran – für Ihr Opfer gibt es gar nichts mehr": Höchststrafe für den Angeklagten.

Am Ende dieses Prozesses stehen nach drei Monaten Verhandlungsdauer nichts als ein heimtückischer Mord und das entsprechende Urteil: Lebenslänglich für den 33-Jährigen, der am 14. März dieses Jahres vor einer Arztpraxis in Burglesum den neuen Freund seiner langjährigen Lebensgefährtin mit dem Messer niedergestochen hat.

Es war eine geradezu klassische Beziehungstat, die sich im Drogenmilieu abspielte. Während der Angeklagte im Gefängnis saß, wandte sich seine Frau einem anderen Mann zu, ein langjähriger gemeinsamer Bekannter. Nach seiner Entlassung ging die Frau zunächst zu dem Angeklagten zurück, mit dem sie seit 20 Jahren zusammen war. Das Paar hatte mehrere Kinder, die zu diesem Zeitpunkt aber wegen der Drogensucht der Eltern in Pflegefamilien untergebracht waren.

Messerattacke vor Praxis

Während der 33-Jährige hoffte, dass sich mit seiner Partnerin alles wieder einrenken würde, schmiedete sie längst Pläne für den endgültigen Abschied. Unter dem Vorwand, spazieren gehen zu wollen, verließ sie die Wohnung und zog zu ihrem neuen Freund. Der Angeklagte rastete daraufhin komplett aus, verwüstete die Wohnung seiner Partnerin und lauerte ihr und ihrem neuen Freund schließlich am frühen Morgen des 14. März in einer Arztpraxis auf, in der alle drei an einem Methadon-Programm teilnahmen.

Auf der Straße vor der Praxis kam es zu der tödlichen Attacke. Dabei stach der Angeklagte mehrfach auf den anderen ein. Selbst dann noch, als dieser zu Boden ging. Erst als die Klinge seines Messers abbrach, ließ er von seinem Opfer ab.

Während das Opfer blutüberströmt auf der Straße lag – bis zum Eintreffen des Notarztes verlor der Mann die Hälfte seines Blutes –, drehte sich der Täter eine Zigarette und wartete auf die Polizei. Der lebensgefährlich Verletzte wurde mehrfach notoperiert, starb aber dreieinhalb Wochen später in einer Hamburger Klinik.

Die Tat selbst räumte der Angeklagte schon beim Prozessauftakt im September ein. Doch den Mordvorwurf wies er bis zuletzt zurück. Er habe den Tod des Mannes nicht gewollt und überhaupt nur auf ihn eingestochen, weil dieser ihn erst provoziert und dann bedroht habe.

Angeklagter belastete sich selbst

Eine Version des Tatgeschehens, die das Gericht dem Mann nicht abnahm. Und sich dabei auf eine Vielzahl von Beweisen stützen konnte. Da waren nicht nur die Aussagen zahlreicher Zeugen in der Klinik und draußen auf der Straße, sondern auch Videoaufnahmen einer Kamera der Arztpraxis, die Bilder von der gesamten Messerattacke lieferte. Und Tonaufzeichnungen mit den wütenden Rufen des Angeklagten gleich dazu, gebrüllt bei der Verfolgung seines Opfers, der nach den ersten Messerstichen zu flüchten versuchte: "Vor mir rennt man nicht weg, das hilft dir auch nichts." Und immer wieder: "Verrecke!"

Vor allem aber waren da die Angaben des Angeklagten, der sich schon vor dem Prozess auf vielfache Weise selbst belastet hatte. Angefangen bei Facebook-Einträgen in der Nacht vor der Tat: "Sie hat mein Leben ruiniert. Verzeiht mir, was ich tun werde, aber nur so finde ich hoffentlich meine Ruhe." Dann seine Aussagen bei der Festnahme: Die Polizisten hätten nichts von ihm zu befürchten, er sei nicht durchgedreht, versicherte er den Beamten. Es sei ihm nur um den anderen Mann gegangen.

Ein ganzes Bündel von Motiven

Bei dieser Gelegenheit sagte er laut Polizei auch aus, dass er weitergemacht hätte, wäre nicht die Klinge seines Messers abgebrochen. Vor Gericht stritt der 33-Jährige ab, all diese Aussagen gemacht zu haben. Doch die Richter ließen keinen Zweifel daran, dass sie die Zeugenaussagen der Polizeibeamten für absolut glaubhaft hielten.

Und schließlich war da auch noch ein Brief, den der Angeklagte einem Freund aus der Untersuchungshaft schickte, zu diesem Zeitpunkt noch im Glauben, sein Opfer würde überleben: "Ich hätte nicht gedacht, dass der Hund das überlebt. Nächstes Mal nehme ich eine Axt."

Den Angeklagten habe ein ganzes Bündel von Motiven geleitet und er habe seine Tat letztlich heimtückisch ausgeführt, erklärte die Vorsitzende Richterin. Sein Opfer sei völlig arglos gewesen und habe nicht mit dem Angriff gerechnet. Dies habe der 33-Jährige bewusst ausgenutzt. Dafür gehöre er lebenslang hinter Gitter. Vielleicht käme ihm das hart vor, gab ihm die Richterin abschließend mit auf den Weg. "Aber denken Sie daran – für Ihr Opfer gibt es gar nichts mehr."