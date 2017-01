Carsten Sieling, Moritz Döbler, Jan Leßmann (v.l.) sprachen die einführenden Worte zum Neujahrsempfang des WESER-KURIER in der Kunsthalle. (Lorena Faltermann)

Angeregtes Stimmengewirr summte im Saal der Kunsthalle. Heiteres Plaudern ringsherum, hin und wieder ein herzliches Lachen. Rund 250 Vertreter aus allen Bereichen der Gesellschaft brachte der Neujahrsempfang des WESER-KURIER am Montag zusammen.

Mit von der Partie waren unter anderem der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Christian Weber, Bürgermeister Carsten Sieling, Vertreter der Beiräte und Ortsamtsleiter sowie Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden. Viele Gäste nutzten dabei auch die Gelegenheit, sich die aktuelle Max-Liebermann-Ausstellung der Kunsthalle anzuschauen.

WESER-KURIER berichtet weiter frei

Jan Leßmann vom Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG begrüßte die Gäste mit einem Versprechen: Der WESER-KURIER werde sich von Anschlägen wie jenen auf die Pariser Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo und deren Folgen nicht einschüchtern lassen. „Wir werden weiter frei berichten und kein Blatt vor den Mund nehmen.“

Besonders mit Blick auf das sogenannte postfaktische Zeitalter und die Diskussionen um die Beeinflussung von Wahlen durch Geheimdienste sei es zwingend notwendig, ein Medium zu haben, dem man vertrauen könne und das Informationen und Nachrichten neutral, sachlich und ohne Beeinflussung aufbereite, so Leßmann. Dafür stehen die Redaktion des WESER-KURIER (WK) und der gesamte Verlag.

Transparenter und neue Themen

Die Redaktion habe sich in den vergangenen beiden Jahren, maßgeblich unter dem Einsatz von Chefredakteur Moritz Döbler, geöffnet. "Wir wollen transparenter werden und mit vielen neuen Themen überraschen", so Leßmann. Er erinnerte an die WK-Konferenz auto digital mit dem Vorstandsvorsitzenden der Daimler AG, Dieter Zetsche, und die neue Talkreihe Weserstrand.

"Wir wollen Themen anders als bisher anfassen", sagte Leßmann. Diskussionen sollten wichtige Akteure vernetzen, um die Themen, die diese Stadt brauche, weiter voranzubringen.

Großen Applaus gab es für das Ergebnis der WESER-KURIER-Weihnachtshilfe 2016. Die Leserinnen und Leser haben 318.000 Euro gespendet – das sind laut Leßmann zirka 100.000 Euro mehr als 2015. Außerdem sei es die höchste Summe seit acht Jahren, freute sich der Vorstand. "Mit dem Geld können wir viele hilfsbedürftige Menschen unterstützen."

Investition in hochwertige Berichterstattung

Moritz Döbler kam anschließend zur Berichterstattung zurück. In einer Zeit der Nachrichten und der Unsicherheit müsse der WESER-KURIER weiterhin in eine qualitativ hochwertige Berichterstattung investieren. Die größte Großstadtzeitung Deutschlands wolle auch im kommenden Jahr neue Themen setzen und neue Genres erobern.

Als große Herausforderung beschrieb er Nachrichten, deren Inhalte falsch sind und die gezielt zur Beeinflussung von Menschen und Meinungen genutzt werden. Der WESER-KURIER werde in seiner Berichterstattung weiter auf Fairness und handwerkliche Qualität setzen, ganz besonders aber auf Ausgewogenheit, Transparenz und Offenheit achten.

Bei aller Informationsdichte, die mitunter auch Stress verursache, zeigte sich Döbler überzeugt, dass die Medien Zukunft haben. "In 20 Jahren werden die Menschen immer noch wissen wollen, was in Bremen und umzu passiert", sagte Döbler. Ändern werde sich die Technik.

Ein lebendiges neues Jahr

Pianist Emanuel Jahreis löste Döbler ab. Die Gäste nahmen die Gespräche wieder auf. Ex-Bürgermeister Jens Böhrnsen, der Ehefrau Birgit Rüst mitgebracht hatte, sagte: "Der Empfang des WESER-KURIER spricht für ein lebendiges neues Jahr." Die zwei bestangezogenen Männer des Abends waren Carsten Meyer-Heder und Dirk Schwampe vom Team Neusta: Sie kamen im Frack.

"Wir sind gleich noch bei der traditionellen Januar-Gesellschaft der Handelskammer im Haus Schütting", verriet Schwampe. Willi Lemke hat seinen Posten als UN-Sonderberater für Sport mit Jahresende abgegeben und genoss sehr entspannt das Wiedersehen mit alten Bekannten. Finanzsenatorin Karoline Linnert möchte in diesem Jahr vor allem weiter gut auf Bremens Geld aufpassen. Und der Tochter ein schönes Sommerfest organisieren.