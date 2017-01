Eine Straßenbahn ist am Bremer Hauptbahnhof entgleist. (Thorsten Waterkamp)

Wie mehrmals am Tag fuhr die Straßenbahn der Linie 6 über die Haltestellen Domsheide, Schüsselkorb und Herdentor in Richtung Hauptbahnhof. Und wie immer sollte sie sich an der großen Baugrube vorbei schlängeln und nach rechts abbiegen. Wegen des mechanischen Defekts einer Weiche kam die Bahn am Mittwoch um 10.38 Uhr allerdings nach links ab und entgleiste. Etwa zehn bis zwölf Meter rutschte die Bahn über die Bahnhofstraße, die Räder kratzen Spuren in den Asphalt, bis sie in Richtung Übersee-Museum zum Stehen kam. Umleitungen, Verschiebungen im Fahrplan und längere Wartezeiten für die Fahrgäste waren die Folge. Nach ungefähr 80 Minuten gab es kurz nach 12 Uhr Entwarnung: Die Straßenbahn wurde wieder in die Gleise gehoben. Bei dem Unfall ist laut Polizeisprecher Nils Matthiesen niemand verletzt worden. Die Menschen in der Bahn kamen mit dem Schrecken davon.

"Die Bahn geriet mit zwei Achsen aus dem Gleisbett", sagte Andreas Holling, Pressesprecher der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) auf Nachfrage des WESER-KURIER. Das mechanische Versagen der Weiche könne verschiedene Ursachen haben, beispielsweise Dreck oder ein technischer Defekt. Das habe nichts mit den Arbeiten am "Bremer Loch" zu tun. Dass es an der Kälte oder einem Eisblock gelegen haben könnte, schloss der Sprecher nach Rücksprache mit Experten der BSAG aus. Dafür hätte es frisch geschneit haben müssen. Auch an überhöhter Geschwindigkeit habe es nicht gelegen, da in diesem Bereich zu schnelles Fahren nicht möglich sei.

Wie lange die Sperrung andauert, ist bisher nicht bekannt. (Thorsten Waterkamp)

Die Straßenbahn, die im leeren Zustand gut 30 bis 35 Tonnen wiegt, musste aufgebockt werden und über Metallplatten zurückrutschen. Mitarbeiter der BSAG brachten das Fahrzeug dann mit speziellen, hydraulischen „Wagenhebern“ wieder aufs Gleis. Besonders wichtig dabei: Der sogenannte Spurkranz an der Lauffläche der Räder, der die Bahn vor allem in den Kurven in der Spur hält, musste wieder richtig aufliegen. Ein angefordertes Eingleisungsfahrzeug oder gar ein Kran, um die Bahn zurück in die Gleise zu setzen, kam nicht zum Einsatz.

Anschließend konnte die Straßenbahn in Richtung Universität gefahren und gedreht werden. Am Nachmittag war sie in der Werkstatt auf dem BSAG-Betriebsgelände am Bremer Flughafen. "Dort wird die Bahn genau überprüft und nach weiteren Schäden abgesucht", erklärte Sprecher Andreas Holling.

Weil die vom Herdentor kommende Straßenbahn in Richtung Hauptbahnhof über drei andere Gleise gerutscht war, konnten nur noch zwei Gleise bedient werden. Zwischenzeitlich mussten also die Linien 4, 6, 8 und 10 Umleitungen fahren. Während die 4 und 6 aus beiden Richtungen über die Westerstraße und den Brill geleitet wurden, umfuhr die Linie 8 den Bahnhof ebenfalls über den Brill, wo sie sowieso regulär verkehrt. Die Linie 10 aus Sebaldsbrück oder Gröpelingen wurde im Prinzip zur Linie 2 und über die Domsheide statt über den Hauptbahnhof gelenkt. Gegen 12.15 Uhr gab die BSAG zwar Entwarnung, und alle Bahnen fuhren wieder auf den normalen Strecken. Allerdings waren auch dann noch Auswirkungen auf den Fahrplan feststellbar. "Es dauert immer gut eine Stunde, bis wir den Normalzustand erreichen“, sagte Holling.

Gleise A und B wieder frei

Übrigens: Am Mittwochmorgen gab die BSAG die Gleise A und B am Hauptbahnhof wieder frei. Die Spuren hatten gesperrt werden müssen, weil es in der benachbarten Baugrube für das "City Gate Bremen" zu Problemen gekommen war.

Bereits am Freitag, 13. Januar, war eine Straßenbahn aus den Gleisen gerutscht: Vor dem BSAG-Betriebsgelände am Flughafen entgleiste am frühen Morgen ebenfalls eine Bahn der Linie 6 beim Linksabbiegen mit der vorderen Achse. Sie blockierte etwa zwei Stunden die Hauptausfahrt des Betriebshofs. Grund für den Unfall waren vereiste Weichen.

Hinweis: Wir haben den Artikel am 18.01.17 um 18:10 aktualisiert.