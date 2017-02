Denkmal "Der Elefant" in Bremen. (Pascal Faltermann)

Am Freitagnachmittag haben Bausenator Joachim Lohse, Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki sowie Gudrun Eickelberg und Ralph Saxe vom Verein „Der Elefant“ das Denkmal symbolisch der Öffentlichkeit zurückgegeben. Der Elefant sei jetzt bautechnisch wie denkmalpflegerisch gesichert und vor dem weiteren Verfall gerettet, sagte Senator Lohse. Die Gesamtkosten für die Arbeiten belaufen sich auf 180.000 Euro.

Ein von der Stadt Bremen in Auftrag gegebenes Gutachten hatte erhebliche Schäden an der Bausubstanz des Elefanten festgestellt. Seit August 2016 wurde das Backstein-Denkmal restauriert, es steht auf der öffentlichen Grünfläche des Nelson-Mandela-Parks in der Nähe des Bahnhofs. Die Oberflächen wurden gereinigt, die Fugen erneuert und Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Mauerwerk getroffen. Außerdem ersetzte man marode Steine durch nachgearbeitete Formziegel. Dafür sei extra jemand gesucht worden, der die alten Moorbrandklinker wieder herstellt, da es diese nicht mehr gegeben habe, erklärte Lohse. Spezialisierte Maurer hätten dann die aufwändigen Arbeiten übernommen.

An der Finanzierung der Sanierung hat laut Skalecki auch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien mitgewirkt: Es gab Fördermittel in Höhe von 60 000 Euro. Die Sanierung sei nur möglich gewesen, weil Vertreter des Bauressorts, des Landesamts für Denkmalpflege und des Vereins „Der Elefant“ gemeinsam mit den Handwerkern, Architekten und Akteuren aus verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet hätten, beteuern alle Beteiligten.

"Denkmäler können schön und auch unbequem sein"

„Denkmäler können schön und auch unbequem sein. Sie stehen im öffentlichen Raum, und wir stolpern drüber“, sagte Landeskonservator Georg Skalecki. Menschen, die daran vorbeigehen, würden von einem Hauch der Geschichte ergriffen. Man solle nicht vergessen, wofür das Erinnerungsmonument in dem kleinen Park früher stand und sich damit kritisch auseinandersetzen, so Skalecki. Damit stelle sich Bremen der unangenehmen Kolonial-Vergangenheit. Die Erinnerungsarbeit griff auch Ralph Saxe in seiner Ansprache auf und sagte: „Ich wünsche mir, dass dies ein Ort für Toleranz, Vielfalt und Kreativität wird.“ Unter den Besuchern war auch Edith Schütt, die „damals dafür mitgekämpft hat, dass der Elefant umgewidmet wurde.“ Sie erinnerte daran, dass erst durch die Anti-Apartheid-Bewegung die Erinnerung wieder wach wurde.

Die Elefantenfigur aus Klinkermauerwerk wurde 1931 zunächst als Reichkolonialdenkmal errichtet. Damit galt es seit der Einweihung im Juli 1932 als zentrales Kolonialdenkmal. Nach einer Restaurierung wurde die Tierskulptur im Jahr 1989 umgewidmet und ist seitdem ein Antikolonialdenkmal. Im Unterbau des Monuments befindet sich eine Krypta.