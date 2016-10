Die Deutschen sind so glücklich wie seit Jahren nicht mehr. Das ist das Ergebnis des am Dienstag vorgestelten Glücksatlas 2016. (Imagebroker)

Zu diesem Ergebnis kommt der Glücksatlas 2016, den die Deutsche Post am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Auf einer Skala von null bis zehn steigt danach die Zufriedenheit der Bürger auf 7,11 – ein Höchstwert, der zuletzt 2001 erreicht wurde. Im Jahr zuvor lag das Glücksniveau bei 7,02. Fünf Jahre lang stagnierte der Wert auf einem „Zufriedenheitsplateau“ um die 7,0 Punkte.

Die Statistiker erklären diesen Anstieg des subjektiven Glücksempfindens mit den verbesserten objektiven Lebensumständen in Deutschland: Die Beschäftigungslage habe sich verbessert und die Reallöhne seien gestiegen. „Geld macht glücklich. Wenn ich allerdings schon viel habe, macht noch mehr Geld nicht noch glücklicher“, resümierte Bernd Raffelhüschen, Direktor des Forschungszentrums Generationsverträge an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Deutliche regionale Unterschiede

Allerdings gibt es deutliche regionale Unterschiede. Die Westdeutschen sind in diesem Jahr ein bisschen zufriedener (7,16), während die Ostdeutschen unglücklicher geworden sind (6,88). Der Abstand zwischen Ost- und Westdeutschland hat sich in diesem Jahr sogar vergrößert. So betrug der Unterschied im Jahr zuvor 0,15 Punkte, in diesem Jahr sind es 0,28. Die zufriedensten Menschen leben in Schleswig-Holstein – zum vierten Mal in Folge ist das Land zwischen Nord- und Ostsee Spitzenreiter. Auf den zweiten Platz kam Franken.

Die Region Niedersachsen/Nordsee mit Bremen liegt im Regionenvergleich mit 7,22 Punkten auf dem dritten Platz. Hier sind die Menschen in fast allen Bereichen überdurchschnittlich zufrieden. Der relativ geringe Anteil am Einkommen, der für das Wohnen anfällt, sowie die hohe regionale Attraktivität, spielen dabei sicherlich eine Rolle, vermuten die Wissenschaftler. Mit 27 Prozent liegt der Anteil der Kaltmiete an den Monatseinkünften unter dem bundesweiten Mittel mit 30 Prozent. 72,8 Prozent der erwachsenen Menschen in der Region sind verheiratet oder leben mit ihrem Partner zusammen. Das ist der dritthöchste Wert in Deutschland. Familie und soziale Beziehungen sind einer der wichtigsten Glückstreiber, schreiben die Forscher. Die Region belegt schon zum dritten Mal in Folge den dritten Platz. Das zeugt von einer hohen Konstanz in den Zufriedenheitswerten, heißt es in der Studie.

Die unglücklichsten Deutschen

Um unglücklichsten sind die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern (Platz 19), gefolgt von Sachsen-Anhalt auf dem 18 Platz und Brandenburg, das den 17. Platz belegt – auch diese letzten drei Plätze entsprechen der Reihenfolge aus dem Jahr 2015. Die Werte beruhen auf einer Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) von knapp 6000 Deutschen, die zwischen Januar und Mai 2016 gefragt wurden: „Wenn Sie einmal alles in allem nehmen, wie zufrieden sind Sie insgesamt zurzeit mit Ihrem Leben?“ In diesem Jahr fand zusätzlich eine Sonderbefragung zum Thema „Kulturelle Vielfalt“ statt. Danach sehen 75 Prozent der Befragten Deutschland als weltoffenes und tolerantes Land, lediglich 19 Prozent sehen das nicht so.

Die Wissenschaftler stellten außerdem fest, dass es zwischen Lebenszufriedenheit und Offenheit eine Beziehung gibt: Je toleranter die Menschen sich zeigen, desto zufriedener sind sie auch mit ihrem Leben. 38 Prozent der Menschen, die sich selbst als besonders tolerant einschätzen, gaben auf der Glücksskala die höchsten Werte neun oder zehn an. Offenbar spielt hier auch der persönliche Kontakt der Deutschen zu Menschen mit Migrationshintergrund eine Rolle: 58 Prozent der Befragten, die solche Kontakte pflegen, sind bereit, einen Beitrag zu leisten, damit sich Migranten schnell in Deutschland integrieren können. Von denen, die keine Kontakte zu Menschen mit Migrationshintergrund haben, würden das nur 29 Prozent tun.

„Wenn wir in Sachen Offenheit und Toleranz weiterkommen wollen, und das wollen wir, sollten wir alles daran setzen, den Kontakt zwischen Einwanderern und Einheimischen zu verbessern – am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und in der Schule“, forderte Jürgen Gerdes vom Vorstand der Deutschen Post. Knapp die Hälfte der Befragten gab jedoch an, dass sie dem Gelingen der Integration bisher skeptisch gegenüber stehen.