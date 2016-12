Volle Konzentration: Gregor Hennig sitzt in seinem Reich, dem Regieraum. Andächtig betrachtet er das Wirrwarr von Knöpfen und Reglern, und trotzdem weiß der Produzent, was zu tun ist. (Jonas Völpel)

An der Decke ist Stuck, nostalgische Stofftapete ziert die Wand. Das alte Parkett knarzt bei jedem Schritt, trotz der schweren Perserteppiche – wie in einer altehrwürdigen Residenz. Aber davon kann keine Rede sein. Es handelt sich vielmehr um ein Tonstudio – das Studio Nord Bremen in Oberneuland. Immerhin das älteste seiner Art in Norddeutschland. Angesichts der angegrauten Ausstattung und des Alters des Hauses möchte man meinen, dass es dort eher gemächlich zugeht.

Nicht so an diesem Tag. Es ist richtig was los: Die fünfköpfige Band Nihiling arbeitet mit dem Musikproduzenten Gregor Hennig an ihrem neuesten Album. Die Bandmitglieder stehen im Probenraum, spielen auf ihren Instrumenten und rufen Hennig über die Sprechanlage kurze Kommandos in den Regieraum. „Den Click lauter“, „mehr Höhen“, „mehr Bass“, „das Rauschen muss weg“. Als Laie ist kaum zu verstehen, was die jungen Musiker wollen. Der eine will das rhythmische Klicken des Taktes lauter, der andere will weniger Hintergrundrauschen und mehr sich selbst hören. Hennig jedenfalls weiß genau, was zu tun ist. In einem Durcheinander aus Knöpfen und Reglern setzt er die Kommandos problemlos um. „Die Erfahrung kommt mit den Jahren“, sagt er.

Und auch als die Band nach der ersten Aufnahme einige Änderungen vorschlägt, weiß Hennig sofort, was zu tun ist. Er geht in den Saal, verrückt einige Mikrofone, ändert ein paar Winkel, dreht an einigen Knöpfen – und fertig. Ganz so einfach, wie es klingt, ist es natürlich nicht. Aber Gregor Hennig findet sich spielend zurecht in dem Labyrinth von Kabeln, Tasten und Knöpfen.

Der 42-Jährige ist seit Jahren als Musikproduzent tätig, vorher spielte er in mehreren Bands und hatte immer mit Musik zu tun. Zunächst begann er mit Gesang, wechselte dann aber in seiner Jugend zum Schlagzeug. Er lebte lange in Hamburg, zog vor drei Jahren aber nach Bremen. Seitdem ist Hennig im Studio Nord zu Hause. Und er wollte unbedingt nach Bremen. In ein Studio, das eher zu ihm passe, wie er sagt. „Die Musik rückt hier wieder mehr in den Vordergrund. Wir produzieren nur mit wenig Einsatz von Computern“, erklärt er. Hennig will in dem Studio kein perfektes Album produzieren, Fehler dürfen passieren. „Perfekt ist nicht gut, man muss merken, dass Menschen die Musik machen“, sagt der Produzent.

Mit Nihiling war Hennig zweimal proben, bevor er sich entschloss, ihr Album zu produzieren. „Ich muss schon verstehen, was sie machen“, sagt er „auch wenn ich mir die Musik privat nicht anhören muss, aber es darf eben nicht völlig fern sein.“ War es nicht. Die Musiker nehmen nicht nur Musik auf, sie wohnen auch eine Woche in dem Tonstudio. Zur Miete des Studios gehört nämlich auch die darüber liegende Einliegerwohnung. Diese nutzt die Band während der Zeit der Aufnahme. Und kann den Stuck, die Tapete und das Parkett genießen.

Die Band ist begeistert von dem Studio. Besonders von dem teilweise sehr alten Equipment. „Das kommt unserem Stil entgegen“, sagt Marco Winkler, Gitarrist der Band. Sie mögen es einfach, wenn die Musik im Vordergrund steht. Wenn so wenig Nachbearbeitung wie möglich stattgefunden hat. Wenn es eben authentisch ist. Auch die anderen Mitglieder Gorka Morales, Jan Hendrik Schnoor, Noemi Evelyn Bunk und Alexandra Steinmetzer fühlen sich gleich wohl im Studio.

Besonders an dem Aufenthalt der Band im Tonstudio ist, dass sie ihn nicht selbst bezahlen. Sie haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Unterstützer können die Band im Internet mit kleinen und großen Geldbeträgen unter die Arme greifen. Auf diese Weise hat Nihiling über 5000 Euro eingenommen und kann das Album im Wunschstudio produzieren. Als Dankeschön bekommen die Unterstützer bei bestimmten Beträgen Shirts, Downloads oder sogar ein Privatkonzert.

Gefühl im Fuß: Marco Winkler nimmt Einstellungen vor – auf ungewöhnliche Weise, zumindest für Nicht-Musiker. (Jonas Völpel)

Gregor Hennig geht in der Zusammenarbeit mit der Band sichtlich auf. Er wiegt im Takt der Musik. Ohnehin auffällig ist, dass kein Mensch im Raum still sitzt, als sie sich zusammen die erste Aufnahme des Lieds „Powerranger“ anhören: Jetzt wippt Hennig, die Bandmitglieder tanzen und summen vor sich her, bis Morales spontan in Gesang verfällt. Denn der ist noch nicht dabei, die Band hat zunächst nur eine Instrumentalversion aufgenommen, der Gesang folgt später.

Aber auch eine komplette Instrumentalversion wird nicht so häufig in einem Stück aufgenommen, erklärt Hennig. „Oft ist es so, dass einer nach dem anderen spricht. Sonst lenken sich die Musiker gerne mal untereinander ab.“ Nicht so Nihiling. Die Band wirkt gut eingespielt. „Die haben schon sehr oft zusammen geprobt und sind super vorbereitet“, sagt Hennig. Ein kurzer Tag also für ihn? Nicht ganz, denn „selbst wenn eine Aufnahme schnell geht, kommt irgendwann ein Tief und es dauert“, sagt Hennig. Aber darauf sind alle Beteiligten vorbereitet. Die Band, Hennig und das altehrwürdige Studio – es wird wohl auch die kommenden 50 Jahre noch überstehen.