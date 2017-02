Nach dem vierspurigen Autobahnzubringer verliert sich die Spur des Wolfes kurzzeitig und er taucht Minuten später in der Haferwende wieder auf. (Frank Thomas Koch)

So langsam fügt sich das Bild für Marcus Henke, Vizepräsident bei der Landesjägerschaft in Bremen. Seitdem ein Wolf am vergangenen Wochenende in Borgfeld gesichtet wurde, hat Henke fast seine gesamte Freizeit dafür geopfert, Informationen über das Verhalten des Tieres zu sammeln. Er hat mit Menschen und Anwohnern gesprochen, die den Wolf unabhängig voneinander am 28. Januar gesehen haben wollen. Nun hat der Wolfsexperte bei der Landesjägerschaft sieben Einzelprotokolle über Sichtungen vorliegen, die zeitlich so eng beieinanderliegen, dass sie zusammen einen Eindruck darüber ergeben, wie sich der Wolf an jenem Sonnabend durch das urbane Gebiet bewegt haben könnte.

Demnach wurde der Wolf das erste Mal gegen 8.15 Uhr gesehen, als er das Gewerbegebiet Haferwende in Richtung Lilienthal verließ. Die nächsten Beobachtungen erfolgten in den Wiesen hinter dem Lehester Deich. „Von dort kehrte der Wolf nun aber erstaunlicherweise zurück in das Gewerbegebiet“, sagt Henke. Dazu passierte er den Jan-Reiners-Weg, der von vielen Anwohnern täglich zum Radfahren und Spazieren genutzt wird. An dieser Stelle macht der Jäger Bernd Otte auch jenes Foto, mithilfe das Tier von den Spezialisten später eindeutig identifiziert wird – es ist der einzige sogenannte C1-Nachweis auf Henkes Karte. Alle anderen seien C3-Nachweise, also reine Beobachtungen der Leute. Doch die Schilderungen passen für Henke so gut zusammen, dass der Jäger davon ausgeht, dass es sich bei allen Angaben um ein und dasselbe Tier handelt.

Der Jäger Marcus Henke. (Frank Thomas Koch)

Anwohner, die am gestrigen Sonnabend im Jan-Reiners-Weg spazieren gehen, reagieren ganz unterschiedlich auf die Sichtung des Raubtieres, das praktisch direkt vor ihrer Haustür entlang lief. Einige zeigen sich gelassen und wollen nicht in Panik ausbrechen. Auch Familie Hankiewicz will sich durch den Wolf nicht davon abhalten lassen, mit ihren Kindern an die frische Luft zu gehen. Etwas mulmig ist Mutter Kristin Hankiewicz trotzdem dabei. „Ich vermeide es im Moment, alleine durch die Felder zu gehen“, sagt sie.

Nachdem der Wolf den Jan-Reiners-Weg verlassen hatte, querte er laut der Karte von Marcus Henke anschließend abermals den vierspurigen Autobahnzubringer. „Bis hierhin wirkte das Tier den Beschreibungen nach ruhig und gelassen, zeigte keine Angst und verhielt sich ziemlich unbeeindruckt von dem ihm umgebenden Verkehr“, sagt Henke. Dann verliert sich die Spur und der Wolf taucht Minuten später hinter der Waschstraße „Sauber“ in der Haferwende wieder auf.

Wolf könnte verletzt sein

An dieser Stelle kommt Theresa Maste ins Spiel. Als sie in den Seitenspiegel ihres Autos schaut, sieht sie den Wolf und folgt ihm in ihrem Auto. Der Zustand des Tieres scheint sich während der vergangenen Minuten verändert zu haben. „Er wirkte gehetzt und hatte die ganze Zeit die Zunge heraus hängen“, sagt Maste. Die Zeugin erkennt im Anschluss auch einen möglichen Grund für dieses Verhalten. „Am Hinterlauf hatte er eine handtellergroße Wunde, dort fehlte das Fell“, sagt sie. „Es könnte sein, dass das Tier kurz davor von einem Auto erfasst wurde“, sagt Henke. Was bedeutet das für den Wolf? „Ist der Wolf verletzt, ist die potenzielle Gefahr, die von ihm als Wildtier ausgeht, unkalkulierbar“, sagt Henke.

Der Wolf verschwindet nach dem Zusammentreffen mit Theresa Maste kurze Zeit später über einen Bürogebäude-Parkplatz auf eine Wiese Richtung Horn. Darauf wird der Wolf von der Werner-von-Siemens-Straße kommend an der Lilienthaler Heerstraße stadteinwärts gesehen, wie er diese quert, um dann in der Straße „Im Leher Felde“ wieder Richtung Gewerbegebiet zu verschwinden.

Jan und Kristin Hankiewicz mit ihren beiden Kindern Emilian und Paulin und Hund Emmi. Sie wohnen genau da, wo ein Wolf vor gut einer Woche gesichtet und fotografiert wurde. (Frank Thomas Koch)

Warum sich der Wolf gerade im Gewerbegebiet aufhielt und wo er jetzt ist, liegt nach Angaben der Landesjägerschaft im Bereich der Spekulation. „Auf jeden Fall sollten wir uns von der Illusion befreien, dass der städtische Raum für Wölfe uninteressant ist“, sagt Henke. Im Gewerbegebiet Haferwende würden viele Kaninchen und andere Tiere leben. „Unsere Siedlungen bieten Haustiere, Futternäpfe, Wildtiere und allerlei mehr, was fressbar ist. Warum sollte das alles für einen Wolf nicht interessant sein, wenn vom Menschen gar keine Gefahr droht“, sagt er.

Henke habe deshalb nun die Umweltbehörde angeschrieben und um ein Treffen gebeten, zu dem auch Experten der Bremer Naturschutzverbände kommen sollen. Dies soll nun in naher Zukunft umgesetzt werden, denn die Landesjägerschaft sieht dringenden Handlungsbedarf. „Wir brauchen in Bremen politische Entscheidungen über Regulierungsinstrumente, Ansprechpartner, Entscheider und Kommunikationskanäle, bevor etwas ins Auge geht. Aktuell haben wir nur Glück gehabt“, sagt Henke. Wer in Bremen wie haftet, wenn der Wolf tatsächlich einmal einen Schaden anrichten sollte, sei bisher nicht festgelegt. Und: Fest stehe auch nicht, was passiert, wenn der Wolf in Zukunft häufiger im Bremer Stadtgebiet gesichtet wird. In anderen Bundesländern gibt es für solche Fälle teilweise Abschussgenehmigungen. Auch hierüber müsse diskutiert werden, so Henke.

Dass der Wolf nun auch in Bremen gesichtet wurde, ist für die Landesjägerschaft nicht überraschend. Im niedersächsischen Umland gebe es mittlerweile einige Rudel. Bereits im vergangenen Jahr habe man an der Stelle, an der auch jetzt der Wolf gesichtet wurde, ein ähnliches Tier beobachtet. Damals fehlte allerdings ein Beweis, um die Existenz eindeutig zu beweisen.