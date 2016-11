Die Buden in der Neustadt richten sich an Besucher, die eine Alternative zum Weihnachtsmarkt in der Innenstadt suchen. (Frank Thomas Koch)

Es wird Glühwein getrunken, es gibt Verkaufsbuden, eine gemütliche Jurte und eine kleine Bühne. Und auch die vielen Lichter deuten darauf hin, dass es sich bei dem Zusammenschluss auf dem Platz an der Ecke Wilhelm-Kaisenbrücke/Osterstraße um einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt der Nachbarschaft handelt. Doch genau das wollen die Organisatoren der „Lichter der Neustadt“ nicht sein. Was sie hier im zweiten Jahr in Folge geschaffen haben, soll bewusst eine Alternative zu dem großen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und an der Schlachte darstellen. Nicht so kommerziell, mehr Bio, mehr Chancen sich einzubringen, versprechen die Organisatoren.

Nola Monti verkauft selbst gestrickte Schals. (Frank Thomas Koch)

Markt soll ständig wachsen

Dass hier die Uhren etwas anders ticken, merkt man auch daran, dass der Markt zur offiziellen Eröffnung am Sonntag noch nicht ganz fertig ist. Überall wird noch gehämmert, es werden Kabel für die vielen Lichter verlegt, und auch ein großer Weihnachtsbaum aus alten Holzpaletten soll in den kommenden Tagen noch aufgebaut werden. „Es ist Teil des Konzepts, dass wir jeden Tag ein Stückchen wachsen und neue Sachen dazu kommen“, sagt Nicolas Hirschmann, Mitbetreiber vom Karton und vom Papp. Hirschmann hat den alternativen Weihnachtsmarkt gemeinsam mit mehreren Bar-Betreibern und Kulturschaffenden aus der näheren Umgebung organisiert. Neben dem Karton und dem Papp beteiligen sich unter anderem auch das Panama und das Portland daran.

Buden aus alten Holzpaletten

Sie alle haben an den fünf Verkaufsbuden gewerkelt, die größtenteils aus alten Brettern und Paletten gezimmert wurden. Ein besonderes Highlight ist auch die selbst gebaute Bühne, auf der täglich Bremer Bands, DJs und andere Künstler auftreten sollen. „Das war ursprünglich mal ein alter Schiffscontainer“, sagt Nicolas Hirschmann. Ziel des Marktes sei es, so viel Abwechslung wie möglich hinzubekommen. Deswegen werden die Anbieter in den Buden auch täglich wechseln. „Hier sollen Leute eine Plattform kriegen, die auf dem großen Weihnachtsmarkt nie die Chance bekommen würden, ihre Produkte zu verkaufen“, sagt Max Ganz vom Portland. Um die 50 Personen seien dafür momentan eingeplant. „Wir haben an einigen Tagen aber noch Kapazitäten frei“, sagt Hirschmann. „Auch auf der Bühne.“

Max Ganz ist einer der Organisatoren. (Frank Thomas Koch)

Flexible Standgebühren

Damit sich so viele Menschen wie möglich trauen, haben sich die Organisatoren ein besonderes Modell für die Standgebühren einfallen lassen. „Jeder zahlt zehn Prozent von seinen Einnahmen“, sagt Ganz. „Wenn kaum etwas verkauft wird, sind die Kosten also dementsprechend niedrig.“ Zum Start am Sonntag gibt es unter anderem selbst designte Lampen, bedruckte T-Shirts und Taschen und einen Informationsstand vom Lucie-Flechtmann-Platz. Auch Nola Monti versucht mit ihren Strickwaren ihr Glück. Die 24-jährige Studentin verkauft Schals und Stirnbänder, die sie während ihrer Vorlesungen strickt. „Den hier habe ich in zwei Vorlesungen geschafft“, sagt sie und hält lächelnd einen der großen Wollschals hoch. Monti war schon bei der ersten Auflage des Marktes im vergangenen Jahr als Besucherin dabei und schätzt die besondere Stimmung auf dem Platz. „Hier ist es etwas familiärer und man trifft oft Leute aus der Neustadt“, sagt sie. Dieser Gedanke gefällt auch vielen anderen Besuchern. Christiane Pfingsten ist mit ihren beiden kleinen Söhnen Jarno und Cajus in die Jurte zum Glühwein trinken gekommen. Dort stehen alte Sofas, Kerzen und sogar ein kleiner Kamin. „Hier bekomme ich wenigstens einen Platz. In der Stadt wird das mit einem Kinder-Buggy nichts“, sagt sie.

Der Neustädter Weihnachtsmarkt, der eigentlich keiner sein will, geht noch bis zum 21. Dezember täglich von 16 Uhr bis circa 23 Uhr. Das Programm für die jeweils kommenden drei Tage gibt es auf der Facebookseite „Lichter der Neustadt“ und auf einer Tafel hinter der Bühne. Wer selbst etwas zu dem Markt beisteuern möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse lichterderneustadt@gmail.com melden.