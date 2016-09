Der Titelkopf der Gruppe „Aktuelle Einsätze in Bremen. Was ist hier los?“. (Screenshot Bastian Mojen)

In Huchting sprechen sich Dinge schnell herum. Eine Stunde lang sitzt Erhard Monsig in dem Café im Roland Center und gibt ein Interview. In dieser Zeit hätten ihn mit Sicherheit einige Leute aus seiner Gruppe gesehen, sagt er. Abends könne er sich dann durchlesen, was er in dem Einkaufszentrum getrieben habe. „Das ist mir egal“, sagt Monsig. Gerüchte muss der 60-Jährige abkönnen, schließlich hat er täglich mit ihnen zu tun. Erhard Monsig betreut zwei beliebte Gruppen in dem sozialen Netzwerk Facebook, eine für Huchtinger und eine namens „Aktuelle Einsätze in Bremen. Was ist hier los?“.

Letztere hat in zwei Jahren über 18 700 Mitglieder angesammelt, die sich über Polizeieinsätze, Verkehrsmeldungen oder Verbrechen in der Stadt austauschen. Bei der Gruppe „Wir sind Huchting“, die Erhard Monsig selbst gegründet hat, geht es dagegen vor allem um das Leben im Stadtteil. Von den rund 1400 Nutzern kenne er ungefähr die Hälfte persönlich, sagt Monsig. Vor seiner Rente ging er als Seniorenscout von Tür zu Tür und engagierte sich für die SPD im Huchtinger Beirat – jetzt mache er alles online.

In Facebook-Gruppen wie diesen tauschen sich Bremer aus, diskutieren und organisieren. Für fast jeden Stadtteil gibt es einen digitalen Treffpunkt, oft mit Titeln wie „Du kommst aus good old Gröpelingen, wenn...“. Die Tendenz, sich im Internet themenbasiert auszutauschen, gebe es schon lange, erklärt Sven Petersen von der Bremischen Landesmedienanstalt (Brema). Unter Gleichgesinnten zu sein, sei ein urmenschliches Bedürfnis. Der Mensch sei eben ein „Gruppentier“.

Die Mitgliederzahl der Facebook-Gruppen wächst Tag für Tag. So fragen bei „Bremer helfen Bremern“ inzwischen bereits über 17 000 Nutzer einander regelmäßig um Rat: Wer ist Elektriker und kann den Herd überprüfen? Eine verletzte Taube wurde gefunden, was ist zu tun? Kerstin Schumacher ist seit drei Jahren Admin dieser Gruppe. Sie glaubt, dass das Internet Freunde, Familie oder Nachbarn ein wenig als Ratgeber ersetzt hat. Es sei ja auch viel anonymer und bequemer.

Doch nicht immer sind die Gruppenmitglieder hilfsbereit. Bei so gut wie jedem Thema könne die Diskussion ausarten, sagt Christiane Kößling, ebenfalls Admin bei „Bremer helfen Bremern“. Die Leute brächten „dumme Kommentare“ oder ließen ihre Launen an anderen aus. „Wir versuchen, die Diskussionen im Zaum zu halten, aber man kann es nicht verhindern.“ (siehe Fotostreck unten) In einem Admin-Chat tauschen sich die Verantwortlichen täglich untereinander aus. Kerstin Schumacher muss sich als eine der aktivsten Admins oft persönlich „einiges anhören“, beispielsweise von Nutzern, die sie wegen Regelverletzung der Gruppe verwiesen hat. „Aber damit kann ich leben“, sagt sie. Man brauche als Admin zwischendurch ein dickes Fell.

Bei bestimmten Themen sind Probleme programmiert. Beispielsweise wenn Nutzer davon berichten, auf der Straße überfallen worden zu sein. Oft steht dahinter die Suche nach Zeugen. Die Beiträge schüren jedoch auch eine Alarmstimmung: „Bitte passt auf euch auf“, schreibt eine Frau gleich in mehreren Gruppen. Sie sei beinahe von zwei Männern beraubt worden. Wenn in solchen Fällen die Beschreibungen der Täter Attribute wie „schwarze Haare“ oder „südländischer Typ“ beinhalten, folgen oft fremdenfeindliche Kommentare. Die Admins Erhard Monsig, Kerstin Schumacher und Christiane Kößling haben bereits so schlechte Erfahrungen mit hasserfüllten Diskussionen über Flüchtlinge gemacht, dass sie Nutzer bei entsprechenden Bemerkungen sofort aus den Gruppen ausschließen.

Der Polizei Bremen sind die Facebook-Gruppen bekannt. Sie würden nicht anlassunabhängig beobachtet, sagt Polizeisprecher Nils Matthiesen. Es seien aber mehrfach Falschinformationen gemeldet worden. Unter anderem das Gerücht, bei Primark in der Waterfront würden Rumänen Kinder entführen. Oder ein Mädchen sei in Bremen von Asylbewerbern vergewaltigt worden.

"Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich und haftbar.“

Polizeisprecher Nils Matthiesen

Grundsätzlich habe die Polizei nichts gegen Gruppen einzuwenden, in denen sich Bremer gegenseitig helfen, informieren und warnen, so Matthiesen. Problematisch werde es bei Gerüchten und Lügen, die sich unkontrolliert verbreiten. Diese zielten auf das Schüren von Ängsten ab. „Selbst in der Absicht, vor einer wie auch immer gearteten Gefahr warnen zu wollen, ist jeder für sein Handeln auch im Internet verantwortlich. Das entbindet nicht vom Nachdenken, bevor man in Sekundenbruchteilen einen Mausklick ausführt“, sagt der Polizeisprecher.

Meldungen stets kritisch zu hinterfragen ist auch der Rat von Sven Petersen von der Brema. Das sei eine Frage der Medienkompetenz. Dass Gerüchte sich in Facebook-Gruppen besonders schnell verbreiten, wundert Petersen nicht. Aufgrund ähnlicher Interessen bildeten sich dort Mikrogesellschaften, in denen bestimmte Themen auf fruchtbaren Boden fielen. „Wenn ich mich durch einen Beitrag in meiner Meinung bestätigt fühle, teile ich ihn eher, ohne ihn zu hinterfragen.“ Was den Umgang mit Beleidigungen angehe, müssten die Nutzer das unter sich aushandeln – es sei denn, es handele sich um strafrechtlich relevante Dinge. Polizeisprecher Nils Matthiesen stellt klar: Jeder Nutzer ist für sein Handeln in einer solchen Gruppe selbst verantwortlich und haftbar. Wer die Gruppenregeln missachtet, der fliegt raus – das ist die Devise von Erhard Monsig. Gemeinsam mit zwei weiteren Admins lese er etwa 90 Prozent der Beiträge und Kommentare in der „Aktuelle-Einsätze“-Gruppe. Nicht erlaubt sind Beleidigungen, Fotos von Personen oder Autokennzeichen, Hetze oder absichtliches Verbreiten von Unwahrheiten. Gerüchte sind jedoch in Ordnung; das sei eine Frage der Formulierung, erklärt Monsig. „Die Gruppe regt zu Spekulationen an.“ Im Laufe des Tages checke er selbst die Beiträge auf ihre Richtigkeit, lese Polizeimeldungen oder suche auf Nachrichtenseiten nach Übereinstimmungen. Oft ist er damit stundenlang beschäftigt, bis spät in die Nacht.

Trotz dieser Schattenseiten sind die Admins von dem Mehrwert ihrer Gruppen überzeugt. Die Leute suchten Informationen, aber auch Unterhaltung, sagt Monsig. Viele seien einfach neugierig oder wollten Dampf ablassen. Bei „Bremer helfen Bremern“ sei schon vielen Menschen geholfen worden, erzählt Christiane Kößling. Sie erinnert sich an einen Fall, in dem ein Mitglied ein Faschingskostüm für ein kleines Kind bezahlte. „Da geht einem das Herz auf“, sagt sie. Solche Momente seien es, für die sich der Aufwand lohnt.