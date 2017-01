Lampencheck: Tom Schädel überprüft im Dom die Leuchten eines Lichtständers. Wenn etwas defekt ist, gehört es zu den Aufgaben der Küster, dieses Problem zu beheben. (Jonas Völpel)

Draußen an der Domsheide herrscht viel Bewegung, eine Straßenbahn schleift vorbei. Dafür hat Tom Schädel an diesem Morgen keine Zeit. Er sitzt am Computer in der Basis. Gemeint ist das Büro, wo sie, die Küster, die meiste Zeit im St.-Petri-Dom verbringen – etwa für Telefonate mit Handwerkern, Bestellungen, Erstellen von Dienstplänen. Schädel ist einer von drei Vollzeit-Küstern, die in der größten evangelischen Kirche Bremens arbeiten. Er ist schon seit 27 Jahren dabei und damit länger als seine beiden Kollegen.

„Hier kann man alt werden, im wahrsten Sinne des Wortes“, sagt der 55-Jährige und lacht. „Es war für mich in jungen Jahren unvorstellbar, dass man über Jahrzehnte bei ein und demselben Arbeitgeber bleibt.“

Alles fing mit einem Inserat an

Angefangen hat alles mit einem Stelleninserat in der Zeitung, das den damals 28-jährigen gelernten Kraftfahrzeugmechaniker, spezialisiert auf Hydraulik, Pneumatik und Steuerungstechnik, sofort anspricht. Wegen des sicheren Einkommens, wie er sagt. Die Stelle: umkämpft, bis zu 130 Bewerber. Den Zuschlag aber erhält Schädel – ein Glücksfall. „Ich könnte mir gar nicht vorstellen, etwas anderes lieber machen zu wollen“, sagt er heute.

Zu seinen Aufgaben gehört etwa die Vorbereitung des Gottesdienstes, die von Trauungen und Taufen, die Bestuhlung und Technik. „Ich organisiere gerne, habe Spaß, nach Lösungen zu suchen, und führe gerne kleine Reparaturen durch“, sagt Schädel – wie an diesem Sonnabend.

Bei einem der Kronleuchter im Mittelschiff des Doms ist eine Glühbirne defekt und muss ausgetauscht werden. Darum schnappt er sich eine fünf Meter lange Leiter. „Vorsicht mal bitte“, fordert er eine Touristin im Gang freundlich auf, ihn durchzulassen. Sie macht Platz, schaut aber etwas irritiert. Kein Wunder. Der Beruf des Küsters wird in der Öffentlichkeit eher selten wahrgenommen. Ob ihn das stört?

Kein Mensch für den Mittelpunkt

„Ich finde ganz toll, dass es so ist“, sagt Schädel und überrascht. Im Fokus sollen andere stehen – etwa Pastoren. „Das ist nicht mein Naturell“, erklärt der in Ritterhude lebende Küster. „Ich würde meine Rolle ausdrücken, dass ich gerne am Rand stehe und die Fäden ziehe.“

Der in Ritterhude lebende Küster zündet eine Kerze im Ostchor an. (Jonas Völpel)

Die Glühbirne ist mittlerweile ausgetauscht, die Leiter verstaut. Die nächste Arbeit steht an: Zusammen mit seinem Küster-Kollegen Thomas Ritter, auch schon seit 16 Jahren im Dom tätig, müssen sie Stühle ins sogenannte Stuhllager fahren. Das ist in rund 20 Metern Höhe im Nordturm des Doms. Schädel öffnet am Eingang des Aufstiegs eine schwere Eichentür, geht die gewendelte Treppe hinauf – 45 Stufen. Frühsport an diesem kalten Morgen. Oben angekommen, schnauft Schädel kurz durch, als er eine Zwischenetage erreicht. Der Raum ist spärlich beleuchtet. In der Mitte eine massive Holzluke, die Schädel nach oben kurbelt. Nur so kann der Lastenaufzug mit den Stuhlwagen nach oben gelangen. Ringsherum liegen im Dunkeln einzelne Steinfiguren, einige ohne Arme. Die Figuren müssen noch restauriert werden – das Geld aber dafür fehlt.

Anschließend klettert Schädel eine schmale Holzleiter ins Stuhllager hinauf und setzt den Lastenaufzug in Gang. „Die Winde knarrt“, bemerkt er sofort. „Das ist kein gutes Zeichen.“ Der Aufzug quietscht nach oben, die erste Ladung mit 40 Stühlen kommt an. Schädel klappt die Bodenklappe des Aufzugs herunter. Ein lauter Knall erschüttert das alte Gemäuer. Der Küster zieht den ersten Stuhlwagen heraus, bringt ihn im Lager unter. Unten am Fuße des Nordturms im Dom befüllt Ritter den Aufzug. „Das war‘s“, ruft er seinem Kollegen Schädel später zu. Zeit für eine kurze Verschnaufpause? Von wegen.

Exklusiver Blick auf Michael Jackson

Über dem Ostchor müssen Leuchtmittel ausgetauscht werden. Dafür muss Schädel die Wendeltreppe des Nordturms weiter nach oben steigen, ins Gewölbe. Heißt im Klartext: über 70 Stufen. Und wie hält er sich für diese täglichen Anstrengungen fit? „Ich arbeite daheim im Garten. Das ist dann sogenannter Hochleistungssport“, sagt Schädel und grinst. Im Gewölbe kann er die Lampen nach unten lassen, die am Boden ein Kollege ersetzt.

Jetzt ist aber Zeit für eine kleine Auszeit. Schädel besteigt auf derselben Etage eine rundläufige Galerie mit Blick auf den Domshof. Ein Ausblick, um den ihn viele Bremer wohl beneiden. Schädel erinnert sich: Hier stand er im Sommer 1997, als sich Popstar Michael Jackson in das Goldene Buch der Stadt eintrug. Ein Moment, den der Küster so schnell nicht vergisst.

Aber genug der Zeitreise, die Gegenwart führt ihn wieder den Nordturm herunter und kurz vor die Tür des Doms. Ziel: der Keller der Bremer Glocke. Dort ist die Heizungsanlage des Doms. Einmal im Monat dokumentieren Schädel und seine Kollegen den Gasverbrauch per Smartphone. Das mobile Endgerät hat die Arbeit der Küster über die Jahre entscheidend verändert. Schädel: „Früher habe ich Notizblöcke geführt. Heute macht man alles mit dem Smartphone.“

Kerzen anzünden für die anschließende Mittagsandacht kurz vor 12 Uhr im Dom kann das Smartphone jedoch noch nicht. Aber acht Jahre bleiben noch, bevor Schädel in Rente geht.