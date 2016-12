Elham Rikhtegarh erinnert sich an viele Stunden, die sie in ihrer Jugend im Gerdes-Pavillon verbrachte. (Frank Thomas Koch)

Für die einen ist er nur eine Schutzhütte. Für die anderen ist er der ­romantisch­ste Ort Bremens: Die Rede ist vom Gerdes-Pavillon, einem Bauwerk im nördlichen Teil des Bürgerparks, unweit der Meierei gelegen. „Niemand in Bremen liebt den Gerdes-Pavillon so wie ich“, vermutet Lieselotte Reinecke.

Seit 25 Jahren hält die Künstlerin an sieben Wochen im Sommer dort einen Malkurs. „Aber auch sonst male ich gerne für mich dort“, sagt sie. Erklärtermaßen ist der Pavillon ihr Lieblingsthema – eine ganze Ausstellung hat sie ihm schon gewidmet.

Der Pavillon war ein Geschenk

Dass der Pavillon ein Geschenk war, nämlich des norwegisch-schwedischen Konsuls Hermann S. Gerdes anlässlich seines 80. Geburtstags im Mai 1903, sähe man ihm an, sagt sie. „Er ist in seiner Form sehr vollendet, aber gleichzeitig interessant.“ Die acht gleich großen Seiten, von denen eine den Eingang bildet, das weiß angestrichene Holz sowie das graue Schieferdach stechen hervor.

Stundenlang sitzt die 90-jährige Malerin manchmal dort, Leinwand und Palette vor sich. Manchmal betrachtet sie nur die Kulisse: Den Pfad zur Meierei, die Bäume, die Weide mit den Kühen, die sich neben der kleinen Laube erstreckt. „Dabei habe ich viel über Kühe erfahren“, erzählt Lieselotte Reinecke. „Es ist schon kurios, wie die Tiere da rumstehen. Eine ist immer die Hauptkuh, die sich nach etwa einer Stunde Liegen gelangweilt erhebt.“ Auch der Blick vom anderen Ende der Wiese zu dem kleinen Gebäude lohne sich. Es gebe jedes Mal eine neue Perspektive.

Immer, wenn man dort jemanden treffe, seien alle sehr rücksichtsvoll, findet die Malerin. Zufällige Treffen der Art, die die Fäden zusammenlaufen lassen, hätte sie mehrere gehabt. Zum Beispiel ist sie in dem Pavillon schon der Frau des Mannes, dessen Garten-Landschaftsbau-Firma die Sitzbank gespendet hat, begegnet.

„Lyrik in der Laube“

Ein anderes Mal traf sie dort einen Mann. „Der hatte einen Notenständer vor sich, nicht weil er Musik machte, sondern um Gedichte vorzulesen.“ Dieser Mann war Manfred Boermann vom Literaturexpress. Von Mai bis September trägt er im Pavillon monatlich einmal „Lyrik in der Laube“ vor – kostenlos, für jeden, der stehenbleiben und zuhören mag. Bei gutem Wetter im Sommer liegen Zuhörer ringsum auf dem Rasen, im nebligen Frühherbst sitzen sie dicht nebeneinander auf der Bank.

„Die Lage ist einfach wunderschön“, sagt der Vorleser, der den kleinen Bau als „literaturfördernd“ beschreibt. Es gebe auch andere Orte für die Poesie aus verschiedenen Epochen. „Aber keiner ist so schön dahin gebaut.“ Während Boermann liest, lässt er seinen Blick über die Weide schweifen. In einem Gebäude zu sein, aber zugleich draußen, das mag er. Damit spricht er vielen anderen aus dem Herzen. „Es ist dort geschützt, aber auch offen – ein ganz besonderes Gefühl.“

Wenn Boermann sich zum Lesen niederlässt, ist es Zufall, wen er dort trifft oder wer vorbeikommt. Vor einiger Zeit traf der 58-Jährige auf eine Geburtstagsgesellschaft. Kaffee und Kuchen waren auf einem Tapeziertisch aufgedeckt, Boermann gesellte sich dazu und las dem Geburtstagskind die zum Anlass passende Lyrik vor.

Kulisse für Hochzeitspaare

Und dann gibt es die Liebespaare, die Hochzeitsfotografen wie Karlis Kalnins dort ablichten. „Der Ort erinnert mich immer an Hollywoodfilme“, sinniert der gebürtige Lette. „Man kennt ihn, geht dort spazieren, aber er ist wie eine kleine Insel.“ Auf Wunsch der Paare hält Kalnins den Hochzeitstag im Pavillon fest. Nämlich dann, wenn dort auch die Trauung stattfindet oder der Antrag gemacht wurde. Ansonsten, gibt der Fotograf zu, „reiße ich mich nicht darum. Es gibt durchaus ruhigere Ecken zum Fotografieren.“

Lange ist es her, dass Elham Rikhtehgar diese romantische Atmosphäre genoss. „Es war eine tolle Zeit“, erinnert sich die heute 40-Jährige. „Wir waren jung und haben das Leben unbeschwert genossen.“ Als Teenie strampelte sie auf dem Fahrrad los, um in der Laube ihre Freunde zu treffen. „Man hat sich ja viel zu erzählen in dem Alter, da waren wir Mädels untereinander.“ Eine heimliche Zigarette oder ein Rendezvous mit einem Jungen, alles war möglich.

„Es war ein bisschen weiter weg von zu Hause, davon wussten die Eltern auch nichts.“ Nach all dem Geheimen begann in den Abendstunden die Party. Ein Gettoblaster mit deutschem Hip-Hop à la Fantastische Vier und Sabrina Setlur, Breakdance-Einlagen der Jungs und eine Tüte Chips sorgten für Stimmung.

Esel Anton

Hätte Elham Rikhtehgar 90 Jahre früher gelebt, hätte sie eventuell die Bekanntschaft mit Esel Anton gemacht. Der Vierbeiner, der eigentlich ins Tiergehege gehörte, büxte ständig aus. Sein Weg führte ihn schnurstracks zum Gerdes-Pavillon, um dort Liebespaare durch ein lautes „Iah“ und einen Stupser mit der Schnauze zu erschrecken.

Jahrzehnte später, „kurz nach der Mondlandung“, machte Uta Müller-Glaßl als kleines Mädchen mit ihrer Kindergruppe dort Rast und aß belegte Brötchen. Heute ist Müller-Glaßl Landschaftsarchitektin und noch immer ein Fan der Laube und ihres komponierten Ausblicks.

„Der Pavillon ist wunderschön. Ich liebe ihn.“ Die achteckige Form sorge für mehr Licht und Schatten, was die räumliche Wirkung verstärke. „Diese Bauform ist etwas Besonderes“, erklärt Müller-Glaßl. „Sie ist historisch. Der Aachener Dom hat so etwas. Leider wird sie heute so gut wie gar nicht mehr angewandt.“

Pavillon bietet Platz für alle

Ob als Lehrbaustelle der Dachdecker-Innung, als das Dach saniert wurde – die Spende eines Bremer Kaufmanns gewährleistet solche Maßnahmen – als Treffpunkt für Schnitzeljagden, Unterschlupf bei Gewitterregen, ruhiger Lernort für Prüfungen oder um Tai Chi zu machen, der Gerdes-Pavillon bietet Platz für vieles.

Manche Leute haben angesichts seiner sogar das Nachsehen. Als Lieselotte Reinecke kürzlich mit Besuchern im Bürgerpark spazieren ging, konnte sie ihm nicht widerstehen. „Es war unglaubliches gutes Licht, hellrot und leuchtend.“ Reinecke blieb im Pavillon, um die Stimmung aufzusaugen. Der Besuch musste alleine weitergehen.