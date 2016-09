Das Archivbild zeigt, dass schon im Jahr 2012 die Parkplatzsituation an der Carl-Goerdeler-Straße schlecht war - parken in zweiter Reihe inklusive. (Petra Stubbe)

Der Lastwagen schiebt sich nur zentimeterweise und sehr langsam an den parkenden Autos vorbei, hinter ihm warten Autofahrer ungeduldig darauf, dass der Verkehr wieder fließt. Besonders während der Schulzeiten wird der Verkehr in der Carl-Goerdeler-Straße durch parkende Autos behindert. Mutmaßliche Ursache: zu wenige Parkplätze für die zahlreichen Schüler und Beschäftigten der Berufsbildenden Schule für Einzelhandel und Logistik.

Seit die Berufsschule in die ehemalige Oberschule in der Carl-Goerdeler-Straße eingezogen ist, sind die Parkplätze knapper geworden – viele Schüler der Berufsschule kommen aus anderen Stadtteilen oder umliegenden Gemeinden in Niedersachsen. Die jungen Leute sind daher auf ein Auto angewiesen – einige müssen nach der Schule noch in den Ausbildungsbetrieb fahren.

Schon 2013 war klar, dass die vorhandenen Parkplätze für Autos und Fahrradständer nicht ausreichen werden. Immobilien Bremen stellte damals im Auftrag der Senatorin für Bildung den Antrag, die Stellplätze für Autos von 18 auf 34 zu erhöhen. Im gleichen Zug sollte außerdem die Anzahl der Fahrradparkplätze von 55 auf 115 erhöht werden. Ein Teil der neuen Parkflächen sollte dabei vor der Schule und im Innenbereich eingerichtet werden. Den tatsächlichen Bedarf schätzten Vertreter der Schule und des Fachausschusses damals allerdings schon höher ein.

Zwei Jahre später ist tatsächlich nur ein Teil der zusätzlichen Parkplätze fertiggestellt. Der zweite Bauabschnitt liegt derzeit auf Eis. Nach Auskunft von Schulleiter Robbin Hagen besuchen etwa 1200 Schülerinnen und Schüler die Schule. Dazu kommen noch knapp 50 Lehrer. Ein großer Teil der jungen Leute komme aus Niedersachsen. „Unsere Schüler sind teilweise auf das Auto angewiesen“, betont Robbin Hagen. Täglich seien circa 400 bis 500 Schüler in der Schule, die sich um die derzeit 29 Parkplätze streiten. Der zweite Bauabschnitt werde allerdings bald in Angriff genommen, so habe er es aus der zuständigen Behörde gehört. „Es ist so, dass noch neue Parkplätze geschaffen werden sollen, aber das sind dann auch nur fünf.“ An der Parknot wird das vermutlich kaum etwas ändern.

Der Polizei ist die Parkplatzproblematik an der Schule bekannt. „Es stimmt, es gibt einen erhöhten Parkdruck“, sagt Michael Häntsche, Revierleiter Vahr. Das Problem bestehe, seit die Schule umgewidmet worden sei. Die Polizei habe die Situation überprüft und Fotos gemacht. „Besonders in den Schulzeiten ist das Problem groß.“ Generell seien aber durchaus auch noch Parkplätze in den angrenzenden Straßen vorhanden. „Jetzt ist ein neues Schuljahr, und die Schüler wissen noch nicht, dass sie auch etwas weiter weg parken und damit Rücksicht auf die Anwohner nehmen können.“

Ein Kontaktpolizist fahre die Straße regelmäßig ab. „Wer im Halteverbot steht, wird rigoros aufgeschrieben“, sagt Michael Häntsche. Abschleppen ließen sich Fahrzeuge erst, wenn der Verkehr derart beeinträchtigt sei, dass zum Beispiel Müllfahrzeuge nicht mehr durchkämen. Michael Häntsche weist außerdem darauf hin, dass im Notfall keine Rücksicht auf behindernde Fahrzeuge genommen wird. Damit es aber nicht so weit kommt, werden nun zunächst die Schülerinnen und Schüler angesprochen. „Wir werden noch einmal die Schulleitung aufsuchen und das Problem ansprechen“, kündigt der Revierleiter an.

In eine ähnliche Richtung zielen die Bemühungen der Schule. „Wir geben unseren Schülern direkt nach der Einschulung bekannt, wie die Parkplatzsituation ist, verweisen auf öffentliche Verkehrsmittel und nennen andere Parkmöglichkeiten in der Nähe.“ Bei eingehenden Beschwerden würde über die Klassenlehrer das Thema in die Klassen gebracht. Probleme gebe es häufig gerade zu Schulbeginn. „Nach ein paar Wochen hat sich das in der Regel eingespielt“, hat der Schulleiter beobachtet.