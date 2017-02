Ein Dutzend Honorarlehrkräfte des Bremer Goethe-Instituts protestierten auf dem Uni-Boulevard gegen prekäre Beschäftigung. (Frank Thomas Koch)

Das renommierte Goethe-Institut ist unter Handlungsdruck: Zwei Drittel der Lehrkräfte an den Sprach- und Kulturinstituten stehen vor dem beruflichen Aus. In mehreren Städten protestierten am Mittwoch Lehrkräfte, auch in Bremen auf dem Uni-Campus, wo das Bremer Institut beheimatet ist, standen sie auf der Straße. Die meisten Lehrkräfte waren bislang auf Honorarbasis beschäftigt. Sie wurden also nur für ihre Unterrichtsstunden bezahlt, und mussten für Urlaubszeiten, Krankheitstage und Sozialversicherungen selbst aufkommen.

Doch weil die Deutsche Rentenversicherung (DRV) wegen Scheinselbstständigkeit ermittelt, erteilte das Goethe-Institut ab Anfang Februar keine Aufträge mehr an die Honorarkräfte – bis der Rechtsstreit mit der DRV geklärt ist. Sprachlehrkräfte aus Bremen sprechen von einem Skandal: „Gegen Arbeitslosigkeit sind die prekären Honorarkräfte nicht abgesichert“, kritisieren sie.

Mit einer Höchstzahl von 25 Unterrichtsstunden – die Vorbereitung kommt hinzu – verdient eine Honorarkraft Lehrkräften zufolge rund 3100 Euro brutto. Davon blieben nach Abzug der Rentenversicherung und Krankenversicherung etwa 1500 Euro netto. „Wenn wir krank sind, müssen wir Hartz IV beziehen“, erzählt eine Bremer Lehrkraft, die seit vier Jahren für das Institut arbeitet. Ihr letzter Vertrag sei vergangene Woche ausgelaufen. Verträge würden für Laufzeiten zwischen einem Tag und drei Monaten gemacht, erzählt eine Kollegin, die nun überlegt, den Beruf zu wechseln, auch wenn sie eigentlich gerne als Deutschlehrerin arbeitet.

Problem betrifft nahezu alle Volkshochschulen

In Bremen finden derzeit nur zwei Deutsch-Intensivkurse statt, ab März sollen diese ganz entfallen. Mehr als 170 Teilnehmer, die sich in Bremen für Kurse in diesem Jahr angemeldet hatten, erhielten Absagen. Kurse für die Uni und die Jacobs Universität, die das Goethe-Institut im Rahmen von Kooperationen durchführt, finden statt. Die Deutschkurse des Bremer Instituts werden nach Angaben von Betriebsrätin Petra Garland von zehn bis zwölf Honorarkräften und vier Festangestellten getragen. Letztere seien aber nicht nur in der Lehre tätig, sondern hätten auch andere Aufgaben. „Ministerin Andrea Nahles ist am Zug, um prekäre Beschäftigung zu stoppen, vor allem, wenn Betriebe überwiegend von freien Mitarbeitern getragen werden“, sagt Garland.

Der Leiter des Bremer Instituts äußerte sich am Mittwoch auf Nachfrage nicht und verwies auf die Zentralstelle in München. Bundesweit fänden zwei Drittel aller Kurse statt, sagt Gabriele Stiller-Kern von der Zentrale der Goethe-Institute in München. Um das zu ermöglichen, habe man bundesweit 45 zuvor selbstständige Lehrkräfte bis Ende des Jahres befristet fest eingestellt. Nun versuche man, das Problem zeitnah in Gesprächen mit der Rentenversicherung, dem Betriebsrat und der Gewerkschaft zu lösen.

Das Goethe-Institut ist nicht der einzige Arbeitgeber, der Lehrkräfte auf Honorarbasis beschäftigt: „Das Problem der Scheinselbstständigkeit betrifft seit etwa 10 Jahren auch nahezu alle Volkshochschulen und privaten Sprachschulträger“, heißt es vom Bündnis der Lehrkräfte für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache.

Wann spricht man von Scheinselbstständigkeit?

Bei der Volkshochschule Bremen sind nach Angaben von Paola de la Rosa vom Kursleiterrat fast alle rund 900 Dozenten selbstständig. Etwa 30 Prozent der Dozenten machen dies ihr zufolge hauptberuflich und finanzieren sich so. Seit Jahren setzt sich der Kursleiterrat für eine bessere Bezahlung der Dozenten ein, die für Sozialversicherungen, Urlaubs- und Krankheitszeiten selbst aufkommen.

Von Scheinselbstständigkeit spricht man, wenn jemand zwar im Arbeitsvertrag als Selbstständiger bezeichnet wird, in der Realität aber wie ein Angestellter behandelt wird. Katarzyna Zentner, die die Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in Hannover leitet, berät ausländische Arbeitskräfte, die vor allem im Baugewerbe oder in der Landwirtschaft tätig sind. Zentner erzählt, dass die Arbeitgeber der Bauarbeiter verlangen, dass diese in Deutschland ein eigenes Gewerbe anmelden, und dann selbst Steuern, Kranken- oder Rentenversicherung bezahlen.

Faktisch aber suchen diese Bauarbeiter sich dann nicht die Baustellen aus, auf denen sie arbeiten, sie bringen kein eigenes Werkzeug mit, und sie sind an die Arbeitszeiten des Auftraggebers und dessen Anweisungen gebunden. Das sind alles Merkmale, die für eine Scheinselbstständigkeit sprechen, nicht nur auf dem Bau. „In fast allen Branchen gibt es Fälle“, sagt Björn Watermann von der Deutschen Rentenversicherung Oldenburg-Bremen: Betroffen sind Journalisten, Ingenieure, Ärzte, Krankenpfleger, Piloten.

Genau Anzahl ist unbekannt

Das Problem: Niemand weiß genau, wie viele Scheinselbstständige es in Bremen und Niedersachsen gibt. Die Arbeitnehmerkammer führt dazu keine Zahlen, weil Selbstständige keine Beiträge an die Kammer zahlen. Das Finanzressort hat mit dem Thema nur am Rande zu tun, wenn zum Beispiel kontrolliert wird, ob ein Arbeitgeber Lohnsteuern bezahlt. „Scheinselbstständige werden dann eher zufällig entdeckt“, sagt Daniel Buscher, der bei der Finanzsenatorin arbeitet.

Die Agentur für Arbeit hat erst mit Scheinselbstständigen zu tun, wenn sie Arbeitslosengeld beantragen. Beim Senator für Arbeit heißt es, dafür seien Bundesbehörden wie die DRV zuständig. Einen Eindruck davon, wie viele es allein in der Baubranche geben könnte, gibt Zentner von der Beratungsstelle aus Niedersachsen. Sie sagt, dass im vergangenen Jahr mehr als 3000 Menschen beraten wurden, die Hälfte davon wegen Scheinselbstständigkeit. Darunter seien auch Fälle aus Bremen. Auch in Bremen soll künftig eine Beratungsstelle für mobile Beschäftigte entstehen.