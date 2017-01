Steht im Zentrum der Kritik der privaten Krankenversicherer: Das Diakonie-Krankenhaus soll Medikamente zu höheren Preisen als üblich abgerechnet haben. Gericht und Apothekerkammer erklärten das Vorgehen des Hauses aber für rechtens. (DIAKO)

Privatversicherte haben Vorteile: Ihnen werden mehr Behandlungen bezahlt als Kassenpatienten und sie bekommen in der Regel schneller einen Arzttermin. Doch es gibt auch Nachteile. Weil bei ihnen mehr verdient werden kann, kommen Privatpatienten oft in den zweifelhaften Genuss überflüssiger Untersuchungen und Behandlungen.

Zudem sind sie immer wieder Opfer von Abrechnungstricks. Nun will der zuständige Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) ausgerechnet in Bremen eine neue Masche zur Gewinnmaximierung ausgemacht haben. Doch die betroffene Klinik, das Evangelische Diakonie-Krankenhaus (Diako), und mit ihr das Sozialgericht sind gegensätzlicher Auffassung.

Konkret geht es um die Versorgung von Patienten mit Zytostatika für Chemotherapien. Dem privaten Versicherungsunternehmen DBK war sauer aufgestoßen, dass die von einigen Versicherten eingereichten Rechnungen aus einem Krankenhaus in Bremen angeblich deutlich zu hoch waren. Im Schnitt wurden für die Zytostatika in jedem der Fälle rund 11 000 Euro mehr abgerechnet als normalerweise üblich.

Keine Preisvorschriften für Medikamente aus Krankenhausapotheke

Das Evangelische Diakonie-Krankenhaus in Bremen hatte die Medikamente aus seiner eigenen Krankenhausapotheke bezogen. Das ist legal, allerdings gibt es in diesem Fall keine gesetzlichen Preisvorschriften. Bisher war es deshalb üblich, dass dafür die Preise in Rechnung gestellt werden, die auch in den öffentlichen Apotheken verlangt werden. Hier gilt eine staatliche Regulierung durch die Arzneimittelpreisverordnung, die im Übrigen auch für die gesetzlich Versicherten angewendet wird. An diese Praxis haben sich alle Kliniken seit Jahrzehnten gehalten.

Das Bremer Krankenhaus ignorierte nun aber die Preisverordnung und verlangte deutlich mehr Geld. Für die Klinik könnte an dieser Stelle sogar ein doppelter Gewinn winken. Denn die Krankenhausapotheken kaufen die Medikamente oft direkt bei den Herstellern ein und haben damit sogar geringere Kosten als die öffentlichen Apotheken.

„Wie hier ausgerechnet ein gemeinnütziges evangelisches Krankenhaus bei Krebspatienten abzockt, ist höchst fragwürdig“, sagte der für Krankenhäuser zuständige Geschäftsführer des PKV-Verbandes, Joachim Patt. Würden sich alle Krankenhäuser so verhalten wie die Klinik in Bremen, kämen nach Berechnungen des Verbandes auf die Versicherungen und die Beihilfe Mehrausgaben von mindestens 40 Millionen Euro zu. „Die durch Nachahmer zu befürchtenden Mehrkosten sind erheblich und durch nichts zu rechtfertigen“, heißt es bei der PKV.

Urteil gibt Diakonie recht

Das betroffene Versicherungsunternehmen DBK klagte vor dem Landgericht Bremen gegen das Vorgehen der Klinik, unterlag aber. Die Richter bestätigten nämlich die Ansicht des Bremer Krankenhauses, wonach die staatliche Preisregulierung bei einer Abgabe der Medikamente durch die Krankenhausapotheke nicht gilt. Die Klinik durfte nach Ansicht des Gerichtes also die höheren Preise verlangen.

Walter Eggers, Geschäftsführer des Evangelischen Diakonie-Krankenhauses, ist dementsprechend empört über die Vorwürfe der Privatversicherer: „Nicht nur die Richter haben unsere Position bestätigt, auch die Bundesapothekerkammer und die Bremer Apothekerkammer sind zu der Auffassung gelangt, dass unser Vorgehen rechtmäßig sei.“ Es gehe einfach nicht an, dass der Verband der privaten Krankenversicherung versuche, mit unhaltbaren Abzocke-Vorwürfen gegen ein missliebiges Urteil vorzugehen. „Unglaublich. Wir werden rechtliche Schritte gegen Doktor Patt einleiten“, kündigte Eggers im Gespräch mit dem WESER-KURIER an.