Ein Großteil des Tombola-Erlöses fließt in die Pflege der Parkanlage, die ausschließlich über Spenden finanziert wird. (Christina Kuhaupt)

Seit Anfang der Woche rollt eine rote Verkaufsbude nach der anderen in die Bremer Innenstadt. Ab dem 1. Februar werden an den traditionellen Standorten wie in der Sögestraße, neben der Bremischen Bürgerschaft oder am Ansgarikirchhof dann wieder die bunten Lose der Bürgerpark-Tombola verkauft.

Für zwei Euro gibt es sie, in diesem Jahr sind sie mit dem Bremer Dom bedruckt. Der Erlös kommt neben dem Bürgerpark-Verein dieses Mal dem Park Links der Weser, dem Verein der Freunde des Rhododendronparks und der Stiftung der evangelischen Kirchengemeinde Arsten-Habenhausen zugute.

Start des offiziellen Losverkaufs

Der offizielle Losverkauf der 63. Bürgerpark-Tombola startet am 1. Februar um 10.30 Uhr auf dem Hanseatenhof in der Bremer City. Mit dabei ist Bremens Bürgermeister Carsten Sieling, der zugleich Schirmherr der Veranstaltung ist. Die Lose gibt es bis Sonntag, 7. Mai.

Die Bandbreite der Gewinne ist wie in den vergangenen Jahren wieder groß. Statistisch gewinnt jedes dritte Los. Die Gewinnpalette umfasst neben Schokolade oder Cornflakes auch Autos, Kreuzfahrten, Bargeld, ein Heimkino, Hotelgutscheine, Jahresabos in Fitnesscentern sowie ­Pflanzengutscheine.

5000-Euro-Sonderverlosung

Zudem wird es in der letzten Verkaufswoche auch wieder eine 5000-Euro-Sonderverlosung geben, teilen die Organisatoren mit. Neben den Standorten in der Innenstadt werden auch am Bremer Hauptbahnhof und in vielen Einkaufszentren wie dem Weserpark, dem Walle-Center oder der Berliner Freiheit Losbuden stehen.

Im vergangenen Jahr war die Bürgerpark-Tombola mit einem Rekordergebnis zu Ende gegangen. Der Reinerlös betrug damals 1.072.000 Euro.