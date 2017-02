Gerade im Winter sind viele Menschen verschnupft. (dpa)

In Oberbayern und Franken sind die Kliniken „am Limit“ und melden „Land unter“, was Bettenkapazität und Krankenzahl betrifft. In Magdeburg kann eine Straßenbahnlinie nicht mehr bedient werden, weil die Fahrer an Grippe erkrankt sind. Und der Chef des Robert-Koch-Instituts in Berlin, Lothar Wieler, warnt: In diesem Jahr hat die Grippewelle früher als in den Vorjahren begonnen – und sie fällt deutlich heftiger aus. „Offiziell gemeldet sind bisher 27.000 Grippefälle aus dem gesamten Bundesgebiet, darunter 85 Todesfälle, insbesondere bei älteren Menschen.“ Sind derzeit vor allem der Süden und Osten des Landes betroffen, erreicht die Grippewelle nun auch den Norden. Wie die Lage in Bremen aktuell ist, womit gerechnet werden muss und wie sich die Bremer vor der Grippe schützen können – ein Überblick.

Wie viele Grippefälle gibt es zurzeit in Bremen? „Im Januar wurden dem Gesundheitsamt 26 Grippefälle in Bremen-Stadt gemeldet, im gleichen Monat vor einem Jahr waren es zwei Meldungen“, sagt der Leiter des Gesundheitsamts, Jürgen Duwe, dem WESER-KURIER auf Nachfrage. „Auch wenn man jetzt noch nicht sagen kann, wie sich die Grippewelle bei uns entwickeln wird, ist das schon ein Anhaltspunkt dafür, dass sie so wie in den anderen Bundesländern auch im Norden stärker ausfallen wird als in den Vorjahren.“ Duwe geht auch davon aus, dass die Januar-Zahl höher liegt: Nicht jeder Erkrankte geht zum Arzt, weshalb nicht jeder Grippe-Fall im Labor nachgewiesen und an das Gesundheitsamt gemeldet wird.

Wann erreicht uns der Höhepunkt der Grippewelle? Der Gesundheitsamtsleiter rechnet mit Ende Februar, Anfang März. „In diesem Jahr hat sie tatsächlich früher begonnen, das ändert sich von Jahr zu Jahr“, so Duwe. „Weil sie in diesem Jahr so stark ausfällt und weit verbreitet ist, gehen wir davon aus, dass sie sich auch länger halten wird, etwa bis in den April hinein.“

Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? „Land unter“ melden die Kliniken der Gesundheit Nord, Bremens größtem Krankenhaus-Betreiber, zurzeit nicht. Allerdings hat die Grippewelle ihren Höhepunkt in Bremen auch noch nicht erreicht. „Seit Dezember gibt es aber vermehrt Patienten mit viralen Atemwegserkrankungen und hochfieberhaften Infekten, die grippal eingeordnet werden“, bestätigt der Chefarzt der Inneren Medizin im Klinikum Links der Weser (LDW), Jan-Michel Otte. Auch im Klinikum Mitte gibt es bereits mehrere Grippe-Patienten, wie der Klinikdirektor der Notfallaufnahme, Klaus-Peter Hermes, bestätigt.

Macht es jetzt noch Sinn, sich impfen zu lassen? „Auf jeden Fall ist das noch eine Option, auch wenn der komplette Immunschutz erst nach etwa 14 Tagen aufgebaut ist“, sagt Duwe. Doch selbst, wenn man sich vor Ablauf dieser zwei Wochen mit der Influenza anstecke und erst ein Teil des Immunschutzes aufgebaut sei, würde sie milder verlaufen. „Allerdings ist eine Impfung nicht mehr wirklich sinnvoll, wenn ein Familienmitglied gerade an Grippe erkrankt ist“, sagt Klinik-Chefarzt Otte.

Wer soll sich unbedingt impfen lassen? Das Robert-Koch-Institut in Berlin empfiehlt vor allem älteren und chronisch kranken Menschen, sich impfen zu lassen. Ihr Immunsystem ist bereits geschwächt, sodass sie anfälliger für einen schweren Verlauf und Komplikationen wie Lungenentzündungen sind. Und die können tödlich verlaufen. Ein Großteil der Menschen, die jedes Jahr an den Folgen einer Grippe sterben, gehört zu diesen Risikogruppen. Die Impfempfehlung des Robert-Koch-Instituts gilt auch für medizinisches Personal, Pflegekräfte in Altenheimen und für Menschen, die in ihrem Beruf viele Kundenkontakte haben. Das sind zum Beispiel Bus- und Straßenbahnfahrer oder Verkäufer.

Warum fällt die Grippewelle in diesem Jahr so heftig aus? Nach Auskunft von Ärzten liegt das am Virustyp, ob man geimpft ist und auch am Wetter. In diesem Jahr war beispielsweise der Januar im Schnitt deutlich kälter als in den Jahren davor. „Dann rücken die Menschen enger zusammen, man hält sich vor allem drinnen auf, viele nutzen öffentliche Verkehrsmittel“, erklärt Duwe. Überall dort, wo viele Menschen auf engem Raum zusammen sind, sei die Ansteckungsgefahr besonders groß.

Woran erkennt man eine Grippe? Eine Grippe beginnt nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts schlagartig mit Fieber, Muskel- oder Kopfschmerzen und einem schweren Krankheitsgefühl. Häufig komme etwas später ein trockener Reizhusten dazu. Allerdings müsse die Grippe nicht bei allen so typisch verlaufen. Erkältungen würden von mehr als 30 verschiedenen Erregern ausgelöst. Zu den Beschwerden gehören Halsschmerzen, Schnupfen und Husten – eher selten erhöhte Temperatur oder Fieber. Weil eine Grippe nicht immer typisch verläuft, sei es oft schwer, eine echte Grippe und eine Erkältung nur anhand der Symptome zu unterscheiden. Eine Erkältung werde oft als „grippaler Infekt“ bezeichnet, das sei irreführend und falsch. Mit einer Grippe habe sie nichts zu tun, betonen die Experten des Robert-Koch-Instituts.

Muss man mit einer Grippe zum Arzt? „Ob man zum Arzt gehen muss, hängt davon ab, wie man sich fühlt“, sagt Gesundheitsamtsleiter Duwe. Eine typische Grippe-Behandlung gibt es nicht: Mit Schmerzmitteln kann man die Symptome mildern. Vor allem Ruhe und Erholung seien wichtig – und viel Flüssigkeit. „Allerdings sollte man auch deshalb besser zu Hause bleiben, bis man wieder gesund ist, um Kollegen und andere Menschen nicht anzustecken“, betont Duwe. „Ein normal kräftiger und ansonsten gesunder Europäer sollte ohne Komplikationen durch die Erkrankung kommen.“

Wer muss mit einer Grippe ins Krankenhaus? Grippe-Patienten, bei denen Vorerkrankungen wie Herzprobleme, Stoffwechselerkrankungen oder Tumore vorliegen, werden eher im Krankenhaus behandelt, sagt Links-der-Weser-Chefarzt Otte. Genauso wie Patienten, die sehr jung oder sehr alt sind und deren Abwehrsystem nicht viel entgegenzusetzen hat. „Außerdem werden Patienten, die unter starkem Flüssigkeitsmangel oder starker Atemnot leiden, stationär aufgenommen.“

Wie kann man sich außer mit einer Impfung gegen Grippe schützen? „Hygiene und Abstand halten“, empfiehlt der Leiter des Bremer Gesundheitsamtes, Jürgen Duwe. „Konkret heißt das: Hände regelmäßig waschen, man kann auch Desinfektionsmittel benutzen.“ Grippe-Viren werden beim Niesen oder Husten übertragen – deshalb sollte man möglichst Abstand zu anderen halten und speziell zu Menschen, die bereits erkrankt sind. „Und wenn man selbst niesen muss, sollte man das nicht in die Hand tun, sondern in den Ärmel“, betont Duwe. Auch die Hände sind ein Übertragungsweg, wenn sie mit virushaltigem Sekret in Kontakt gekommen sind. Werden anschließend Mund, Nase oder Augen berührt, können die Viren über die Schleimhäute in den Körper eindringen. Sie können sich aber auch an Türgriffen befinden und über die Hände weiter gegeben werden.