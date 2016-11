Kameras werden nicht nur die Gleise, sondern das gesamte Bahnhofsgelände einfangen. (Frank Thomas Koch)

Die Kameras sollen rund um die Uhr Bilder live in die Zentrale der Deutschen Bahn (DB) sowie in die Wache der Bundespolizei übertragen. Das Bundesministerium des Inneren spricht davon, dass die Bilder "aufgezeichnet und gemäß den Vorgaben des Datenschutzes temporär gespeichert" werden. Konkret bedeutet das, dass die Aufnahmen nur wenige Tage gespeichert werden dürfen - wenn ein Zweck vorliegt. So steht es im Bundesdatenschutzgesetz.

Die Kameras im Hauptbahnhof speichern die Bilder zwischen 48 Stunden und 30 Tagen, je nachdem, wo eine Kamera hängt und wie wichtig der Bereich ist, den sie einfängt.

Axel Treczokat arbeitet als Bundespolizist im Hauptbahnhof. Er sagt, ein Vorteil für die Polizei sei, dass sie präventiv eingreifen könne, falls sie auf den Bildschirmen jemanden entdecke, der polizeibekannt ist. "Mal freundlich Hallo sagen", sozusagen.

In Bremen ist die Lage entspannt

Im Bremen verkehren täglich 140.000 Menschen, davon 80.000 Reisende, die in einen der mehr als 500 Züge am Hauptbahnhof steigen. Der Rest: Gäste, die dort essen, einkaufen oder einfach nur durchgehen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2016 hat die Polizei 180 sogenannte Gewaltdelikte erfasst, fast alle davon wurden von Menschen unter Alkoholeinfluss begangen. Reisende seien davon nicht betroffen, es handele sich zumeist um Fußballfans, sagt Axel Sauert, der als Bahnhofsmanager für Bremen zuständig ist.

Überhaupt: Ebenfalls in den ersten neun Monaten gab es 180 Taschen- und Gepäckdiebstähle, sagt der Polizist Axel Treczokat. Das sei relativ wenig im Vergleich zu anderen Städten, ein Diebstahl alle zwei Tage. Ein Grund: Der Bahnhof sei relativ gut ausgeleuchtet. Außerdem laufen regelmäßig Streifen durch den Bahnhof, die Präsenz der Polizei sei also vorhanden.

Das Projekt Videoüberwachung soll bis 2023 weiter ausgebaut werden und kostet insgesamt mehr als eine Million Euro. Bund und Bahn tragen gemeinsam die Kosten. Der Beschluss, in Bremen Kameras aufzustellen, ist deswegen nicht an Zahlen der Diebstähle oder Gewaltdelikte gekoppelt, es handelt sich um eine bundesweite Aktion. Das schreibt die Bahn in einer Pressemitteilung.

Das Ziel, schreibt die Bahn, sei es, Straftaten besser zu verfolgen und Straftaten zu verhindern. Letzteres sieht die Datenschutzbeauftragte Bremens, Imke Sommer, kritisch.

„Es gibt bisher keine Belege dafür, dass sich Gewalttäter von Videoüberwachung abschrecken lassen. Häufig kann sogar ein falsches Sicherheitsgefühl entstehen, weil die Annahme nicht immer richtig ist, dass jemand die Kamerabilder beobachtet und Hilfe holt, wenn es erforderlich werden sollte.“ Auch deshalb rate die Polizei, in solchen Situationen nicht selbst allein einzugreifen.

Die Kameras erfassen übrigens nur das Gelände im Bahnhof, dort, wo die DB Hausrecht ausübt, auf dem Bahnhofsvorplatz dürfen die Kameras nichts aufzeichnen.