Der Schneider hat auch in diesem Jahr wieder getestet, ob die Weser "steiht" oder "geiht". (dpa)

Das Spektakel am Dreikönigstag verfolgten mehrere Hundert Menschen. Im vergangenen Jahr kam der Schneider mit einem Selfie-Stick zu dem Präsidium und den Zuschauern. In diesem Jahr hatte er eine Schubkarre Papiergeld dabei, um es an die Bremer zu verteilen. „Der Erlös aus der Bremer Landesbank“, sagte er. Außerdem machte er sich über die Probleme im Stadtamt und über das „Bremer Loch“, die Großbaustelle vor dem Hauptbahnhof, lustig. Die drei Könige kamen mit großen Pappschildern, auf die sie ihre Namen geschrieben hatten. „Wir haben gehört, dass die Bremer nicht so gut lesen können“, sagten sie.

Festgelegter Ablauf

Der Ablauf der Eiswettprobe ist genau festgelegt: Die Hauptrolle hat der 99 Pfund schwere Schneider, der mit einem heißen Bügeleisen in der Hand die Weser überqueren soll, um festzustellen, ob "de Weser geiht oder steiht". Doch bevor es zu der Eisprüfung kommt, bringt das stets zu spät kommende Schneiderlein das Präsidium der Eiswette von 1829 leicht aus der Ruhe.

Am Ende entwischte der Schneider nämlich wie üblich zu einem bereitliegenden Boot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGZRS), um trockenen Fußes auf die andere Seite des Flusses zu gelangen. Diesmal war es zugleich der erste Einsatz für "Steppke", ein Tochterboot des neuen Seenotrettungskreuzers "Berlin". Der 28 Meter lange Neubau soll Mitte Januar seinen Vorgänger auf der Station Laboe an der Kieler Förde ersetzen.

Ebenso traditionell ist das Eiswettfest jeweils am dritten Sonnabend im Januar. Rund 800 Herren kommen zu einem über Stunden dauernden Essen zusammen. Dabei werden Spenden für die DGzRS gesammelt. 2016 kamen etwa 450 000 Euro zusammen. Der Eiswett-Brauch geht auf Bremer Kaufleute zurück, die 1828 wetteten, ob die Weser Anfang Januar 1829 zugefroren sein würde.