Die Möglichkeiten sind vielfältig, die Angebote zahlreich und die Planung für Silvester somit meist anstrengend. Es ist der letzte Tag des Jahres und damit die letzte Chance für Spätentschlossene, noch einen passenden Rahmen für den Jahreswechsel zu finden.

Es stellen sich immer wieder die Fragen nach den Orten, wo Bremer in der Hansestadt Silvester feiern können, welche Partys es gibt, für welche Veranstaltungen noch Resttickets verfügbar sind oder welche Plätze besonders geeignet sind, um das Feuerwerk und den hell erleuchteten Himmel der Stadt zu sehen. Zusätzlich gibt es zahlreiche Silvester-Tipps von Polizei, Feuerwehr und Tierschützern. Ein Überblick für die Hansestadt ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Wo ist es besonders schön?

Direkt an der Weser – wahlweise an der Schlachte oder dem Osterdeich – bietet sich eine gute Aussicht auf das Spektakel am Himmel. Entweder von der Teerhof- oder der Stephanibrücke, an der Schlachte-Promenade oder von beiden Weserufern gibt es eine freie Sicht auf das Feuerwerk. Während an der Schlachte durch die zahlreichen Bars und Restaurants viele Menschen feiern und es ordentlich voll wird, geht es am Osterdeich etwas ruhiger zu und das Farbenspiel spiegelt sich im Wasser der Weser wider.

Traditionell öffnet das Theater am Goetheplatz um Mitternacht die Türen. Kaum steigen die ersten Raketen in den Himmel, erklingt Musik und vor dem Theater wird Wiener Walzer getanzt – mit Partnern, Freunden oder Fremden. Ebenfalls beliebt und bekannt ist das professionelle Feuerwerk am Hollersee, das anlässlich der Silvestergala im Park Hotel in die Luft gefeuert wird.

Wo ist noch Platz?

Silvester-Partys gibt es in der Bremer Innenstadt einige. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit fallen in den Terminkalendern die obligatorischen Feiern in den bekannten Bremer Clubs und Diskotheken auf. im Kulturzentrum Lagerhaus (ab 23 Uhr), Tower Musikclub (ab 0.15 Uhr), La Viva, Römer (0.30 Uhr), Lila Eule (ab 23 Uhr), Stubu Dancehouse (23 Uhr), Shagall (ab 22 Uhr) oder Modernes (ab 0.15 Uhr). Der Eintritt kostet von Lokalität zu Lokalität zwischen fünf und zehn Euro.

Etwas teurer und umfangreicher sind die Veranstaltungen in Theatern, Traditionsläden oder einigen Hotels. Im GOP Varieté Bremen startet die Party ab 21 Uhr, die Tickets gibt es am Sonnabend noch zwischen 10 und 14 Uhr für 19 Euro. Im Bremer Ratskeller wird das Jahr mit Buffet, Live-Band und Tanz verabschiedet. Ein paar Restplätze waren gestern Abend noch verfügbar, die telefonisch reserviert werden müssen.

Los geht es ab 18.30 Uhr, der Eintritt kostet 129 Euro. Im Musical-Theater steht die “Sweet Soul Music Revue“-Party mit Comedian Jörg Knör auf dem Plan, Resttickets gibt es ab 56 Euro. Ab 21 Uhr geht es bei der „The Grand Final“-Party im „Atlantic Grand Hotel“ los, die Karten kosten 37 Euro. Im Park Hotel gibt es noch ein paar der sogenannten Flaniertickets, die nur telefonisch reserviert werden können.

Wo muss ich aufpassen?

Über das gesamte Stadtgebiet verteilt, gibt es eine große Anzahl an Veranstaltungen und Feierlichkeiten. Die Polizei Bremen setzt laut eigenen Angaben an „ausgewählten Brennpunkten“ wie Innenstadt, Steintorviertel, rund um den Hauptbahnhof, Diskomeile, Schlachte oder Waterfront zusätzliche Einsatzkräfte der Kriminalpolizei ein. Dies geschieht unter anderem vor dem Hintergrund der Vorkommnisse von sexuellen Beleidigungen und Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht 2015/2016 in sieben Städten im Bundesgebiet.

Durch die Maßnahme sollen Gefährdungssituationen durch größere Menschenansammlungen im Stadtgebiet erkannt und das Auftreten sicherheitsrelevanter Störungen verhindert werden. An den aufgezählten Orten ist zudem Vorsicht geboten vor wild umher fliegenden Böllern, Knallern und Raketen. Im Bremer Viertel wird es eine Halteverbotszone rund um die Sielwallkreuzung (Am Dobben, Sielwall, Ostertorsteinweg, Vor dem Steintor) von 18 Uhr bis Neujahr 8 Uhr geben.

Für prekäre Situationen rät die Polizei, dass bedrohte oder körperlich bedrängte Personen durch lautes Schreien auf sich aufmerksam sollten. Außerdem sollte Betroffene versuchen, Unbeteiligte direkt und aktiv zur Hilfeleistung aufzufordern und sich umgehend über den Notruf 110 an die Polizei wenden. Dies gelte auch für verdächtige Beobachtungen.

Wo bleibt es ruhig?

Komplett verboten sind Böller und Raketen rund um das Bremer Rathaus und den Roland. Dies gilt für einen Umkreis von 150 Metern. Damit ist auch das Gebiet rund um den Dom und die Kirche „Unser Lieben Frauen“ erfasst. Hintergrund ist, dass das Rathaus besonders brandgefährdet und als Weltkulturerbe gleichzeitig besonders schützenswert ist.

In Bremerhaven sind Böller und Raketen auf den Flächen in unmittelbarer Nähe des Zoo am Meer verboten. Betroffen sind insbesondere der Willy-Brandt-Platz sowie der südliche Bereich „Neuer Vorhafen Schleuse“ Das Verbot ist erlassen worden, weil Tiere in höchstem Maß durch ein Feuerwerk erschreckt werden.

Wohin mit den Haustieren?

Der Feuerwerkskrach ist für Hunde und Katzen belastend, da sie ein wesentlich feineres Gehör haben als Menschen, erklärt Wolfgang Apel, Vorsitzender des Bremer Tierschutzvereins. Bei vielen Vierbeinern löse die Knallerei sogar Panik aus. Tierhalter können aber Vorkehrungen treffen, damit die Tiere gut ins neue Jahr kommen. Hunde sollten in bewohnten Gebieten nur noch angeleint ausgeführt werden, am Silvesterabend selbst sollten Türen und Fenster geschlossen sein und gegebenenfalls auch Rollos heruntergelassen werden, um den Lärm ein wenig zu dämpfen.

Idealerweise sollte für Hunde, Katzen, Vögel, Meerschweinchen und andere Kleintiere ein ruhiger Platz in einem Raum geschaffen werden, der nicht direkt zur Straßenseite liegt. Vogel- und Kleintierkäfige sollten dabei weit vom Fenster entfernt stehen und durch ein Tuch abgedeckt werden. „Am besten ist es natürlich, ganz auf das Feuerwerk und die Knallerei zu verzichten“, so Apel. „Schön wäre es, das eingeplante Geld nicht komplett in die Luft zu schießen, sondern sinnvollen Zwecken und Einrichtungen zu spenden.“