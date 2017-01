Andres Koch-Warnken aus Gräfinghausen sägt vor der Messehalle Möbel aus Baumstämmen. (Karsten Klama)

Die Heizung stets auf voll Pulle gedreht? Oder lieber einen Kaminofen als Ergänzung im Wohnzimmer, um Energiekosten zu sparen? Schon vor dem Eingangsbereich der Halle 5 der Messe Bremen auf der Bürgerweide erwartet die Besucher eine Entscheidungshilfe. In verschiedenen Kaminen mit Grillfunktion flackert das Feuer. In den Messehallen der „Hansebau“ gibt es dann die ganze Palette gegen die Kälte: vom dänischen Kaminofen bis hin zum individuell gestalteten Manufakturkamin.

Heizungsangebote folgen nur ein paar Meter weiter. Und das ist nur eine Sparte der rund 400 Aussteller, die sich auf einer Fläche von 20 000 Quadratmetern der Fachmesse ausgebreitet haben. Seit Freitag läuft in den Hallen 5 bis 7 die Messe. Die größten Trends: alternative Energien, der ökologische Anspruch beim Wohnungsbau, das digitale Zuhause und die Sicherheit des Eigenheims.

Gabi und Gerfried Straatmann stehen am Stand des Ofenhauses Colnrade und lassen sich von Fachberater Senad Berisa einen Kamin mit modernster Katalysatortechnik und dadurch effizienter und sauberer Verbrennung erklären. Das schwarze Stahlmodell sieht aus wie ein V6-Motor. Das gefällt vor allem Gerfried Straatmann. „Es ist die weiche Wärme, die Gemütlichkeit, die diese Öfen abgeben“, preist Berater Berisa die Vorzüge an.

Derzeit ist Hochsaison für Öfen und Kamine. Was den Preis betrifft, geht von 2000 bis 6000 Euro so einiges. Wer ein besonders dickes Portemonnaie besitzt, kann für eine Kaminanlage auch bis zu 30 000 Euro ausgeben. Eine wichtige Notiz für Kaminbesitzer am Rande: Seit 2017 müssen Öfen, die bis 1994 gebaut wurden, stillgelegt oder nachgerüstet werden, wenn sie die Emissionsgrenzwerte überschreiten.

Sicherer Einbruchschutz immer mehr gefragt

Ein paar Schritte um die Ecke herum steht René Majowski hinter einer Scherengittertür. Der Juniorchef der Metallbau-Meisterfachwerkstatt hat sich auf Einbruchschutz spezialisiert. Unter anderem Fenster, Türen, Garagentore oder Torantriebe gibt es bei ihm. „Da die Einbruchszahlen hoch sind, steigt auch die Nachfrage“, sagt Majowski. Die Anfragen für Scherengitter, die aus verzinktem Stahl oder Edelstahl vor allem vor Kiosken oder Einzelhandelsläden zur Absicherung eingesetzt werden, haben sich im vergangenen Jahr sogar verdoppelt. Der Trend gehe immer mehr dahin, dass die Menschen ihre eigenen vier Wände absichern. Das sei vor allem in der dunkleren Jahreszeit der Fall, so Majowski.

Apropos Trend: Sven Rapke, Projektleiter der „Hansebau“, erkennt zahlreiche Entwicklungen bei den Anbietern der Endverbrauchermesse, die derzeit die größte Veranstaltung im Nordwesten rund ums Bauen und Sanieren, Wohnen und Einrichten ist. Das Thema Sicherheit sei seit zwei Jahren eine Themeninsel, eine weitere Sonderschau gehe auf kreative Wandgestaltung für Innen und Außen ein.

Bei der Partnermesse, den „Bremer Altbautagen“ in Halle 7, liege der Schwerpunkt auf der Sanierung von alten Gebäude mit einem Augenmerk auf der Wiederverwendung von Bauteilen. Es ist mittlerweile die achte Auflage der „Hansebau“-Messe, die Altbautage gibt es bereits zum elften Mal. Und dann wären da noch die „Bremer Immobilientage“, die die Sparkasse Bremen zum 24. Mal veranstalten und erstmals in die Messehalle 5 eingezogen sind.

Der Trend geht zur Digitalisierung

„Unser Publikum ist ein Querschnitt aus allen Gesellschaftsschichten. Der eine braucht eine neue Markise, ein anderer will seinen Altbau sanieren“, sagt Rapke. „Es ist ein Rundumschlag, alle Gewerke sind hier mit einer riesigen Auswahl vertreten“, ergänzt Pressesprecherin Imke Zimmermann. Neben den Themeninseln wie „Leben ohne Barrieren“ oder „Klimaschutz ist unser Handwerk“ gibt es ein Rahmenprogramm mit rund 130 Praxisvorführungen, Workshops und Vorträgen. Zwischendrin lassen sich Kuriositäten finden: Schwimmende Getränkehalter für den Whirlpool, die XXL-Fliese im Beton-Look oder eine Wendebank, die flexible Sitzflächen und Lehnen besitzt und dadurch sauber bleiben soll.

Über allem schwebt auch die Digitalisierung. Wer an den Ständen von Baufirmen, Architekten und Handwerkern, Elektrikern oder Sanitärunternehmen vorbei geht, kann sich das digitale Zuhause ausmalen. Der Kühlschrank meldet beim Einkaufen aufs Smartphone, ob noch Milch vorhanden ist, per App kann die Heizung bedient werden, damit es im Wohnzimmer warm ist und wenn der Eigenheimbesitzer nach Hause kommt, öffnet sich die Haustüre per Gesichtserkennung. Das Licht geht selbstverständlich automatisch an. „Die digitale Steuerung des Hauses ist ein großes Thema“, so Rapke.

Gar nicht digital, sondern eher rustikal geht es wiederum vor der Messehalle zu: Andreas Koch-Warnken steht mit einer großen Motorsäge vor einem rund 400 Kilogramm schweren und zwei Meter langen Eichenstamm und trennt eine gerade Fläche ab. Mit seinem Projekt „Baum it“ fertigt er Möbel für den öffentlichen Raum aus Bäumen an. Am liebsten für die Umgebung, in der der jeweilige Baum zuvor stand.