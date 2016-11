An diesem Relief hat Wilhelm Tacke einen Fehler entdeckt. (Eva-Maria Bast)

Der Historiker glaubte nämlich zu wissen, dass das Relief aller Wahrscheinlichkeit nach im Zuge des Bildersturms in der Franziskanerkirche St. Johann entsorgt wurde. In jener Zeit also, in der Anhänger der reformatorischen Bewegung dafür sorgten, dass Heiligenstatuen entfernt wurden. Sie sahen in der liturgischen Verwendung dieser Statuen ein abergläubisches Götzentum.

In Bremen übernahm der Theologe Christoph Pezel (1539-1604), unterstützt von Bürgermeister Daniel von Büren (1512-1593), die Aufgabe, die Bilder und Statuen aus den Gotteshäusern verschwinden zu lassen. Dafür, dass das Relief am Marktplatz aus der Franziskanerkirche stamme, spreche die Abbildung von fünf Franziskanermönchen neben Maria und dem Evangelisten Johannes, erklärt Wilhelm Tacke. Es sind aber nicht irgendwelche Franziskanermönche abgebildet, sondern „die Ersten, die Märtyrer des damals jungen Barfüßerordens“, wie der Historiker sagt. Die Brüder Berard von Carbio, Otho und Petrus Giminiano sowie Adjutus und Accursius wurden im Jahr 1219 von Franziskus nach Marokko geschickt. Sie sollten den Herrscher Miramolim zum christlichen Glauben bekehren.

Eingekerkert, misshandelt und schließlich geköpft

Der weigerte sich jedoch, ließ die Mönche in den Kerker werfen, misshandeln und anschließend köpfen. Auf dem Relief in Bremen sind die Franziskaner deshalb folgerichtig mit einem Schwert dargestellt. All das weiß Wilhelm Tacke. Er weiß auch, dass das Relief in den 1920er-Jahren unterm Straßenbelag gefunden wurde, also nach dem Bildersturm wohl als Baumaterial verwendet worden war. „Es war beschädigt, ein Stück war weggebrochen und nachträglich eingefügt worden“, beschreibt Tacke. Man kann es genau erkennen: Unterhalb der mittleren Figur wurde ein neueres Stück eingesetzt. Und zwar das, auf dem der Name eines Bruders steht.

Wilhelm Tacke in den Arkaden. (Eva-Maria Bast)

Ein Teil des Namens zumindest: Das A vom Anfang und das us am Ende des Namens waren noch im Original erhalten und deutlich zu erkennen. Jetzt liest man Antonius. „Und das hat mich stutzen lassen: Denn Antonius von Padua wurde weder geköpft, noch stand er in einem direkten Zusammenhang mit dem Schwert und den anderen vier Franziskanern, die auf dem Relief dargestellt sind. Er starb vielmehr eines natürlichen Todes. Hier konnte also etwas nicht stimmen.“ Tacke vermutet: „Karl Dillschneider, der damalige Baudenkmalpfleger, hat das A und das us gesehen und dann als guter Katholik spontan und ohne groß nachzudenken daraus gefolgert, dass das nur ‚Antonius‘ heißen kann. Denn der heilige Antonius ist neben dem heiligen Franziskus der bekannteste Franziskaner.“ Leider falsch, denn im Relief ist St. Accursius abgebildet.

So ist das ja oft: Die meisten Fehler passieren, wenn man etwas so sicher zu wissen glaubt, dass man nicht weiter nachdenkt.