Landesdatenschutzbeauftragte Imke Sommer (Frank Thomas Koch)

Wie viel verdient ein Beamter oder Richter, wie viel genau und auf die einzelne Person bezogen? Wie heißen diese Menschen, wo wohnen sie, sind sie verheiratet, haben sie Kinder? Auf welchem Konto landet ihr Gehalt, zu welcher Bank gehört es? Das sind sensible Daten, und sie sind weg.

Ein Dieb hat sie mitgenommen. Tausende von Menschen, die beim Land Bremen beschäftigt waren oder es noch sind, haben jetzt einen Brief bekommen und werden um Vorsicht gebeten: Sie sollen auf ungewöhnliche Bewegungen auf ihrem Konto achten und gewappnet sein, wenn bei ihnen Mahnungen ins Haus schneien, weil Betrüger mit gestohlener Identität auf Einkaufstour gehen.

Daten aus den Jahren 1966 bis 1999

Der Diebstahl passierte bei Performa Nord, einem bremischen Eigenbetrieb, der für die öffentliche Verwaltung verschiedene Dienstleistungen übernimmt, darunter die Abrechnung der Bezüge. „Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir den Diebstahl einer externen Festplatte festgestellt haben, auf der personenbezogene Gehaltsdaten der Beamten und Richter aus den Jahren 1966 bis 1999 enthalten waren“, schreibt Performa-Nord-Chef Claus Suhling dem Kreis der Betroffenen.

In dem Brief, der unserer Zeitung vorliegt, wird berichtet, wie es zu dem Datenklau kam. Die Festplatte sei in einem Serverraum aufbewahrt worden, der ständig verschlossen sei und zu dem nur wenige Personen Zutritt hätten. Wegen Bauarbeiten und Fensterreinigung habe die Tür zu dem Raum für kurze Zeit offen gestanden.

Das war die Gelegenheit, und sie wurde genutzt. Seitdem ermittelt die Polizei. „Ich halte einen gezielten Datendiebstahl und eine missbräuchliche Verwendung für unwahrscheinlich, kann dies aber leider nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen“, erklärt Suhling. Für Nachfragen hat der Geschäftsführer unter der Telefonnummer 361-47 44 eine Hotline eingerichtet.

Vermutung einer Gelegenheitstat

Dass die Festplatte in dem Serverraum war und nicht im Tresor, erklärt die zuständige Finanzbehörde damit, dass regelmäßig mit den Daten gearbeitet werde. Verschwunden seien sie mit dem Diebstahl nicht, es gebe noch eine Sicherungskopie, sagt eine Sprecherin der Behörde.

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz ist nach eigenen Angaben am 21. Oktober von dem Diebstahl informiert worden. „So etwas kommt leider immer mal wieder vor“, sagt Imke Sommer. Sie vermutet, dass es eine Gelegenheitstat war: „Man muss sich schon auskennen, um mit den Daten etwas anfangen zu können.“ Performa Nord habe den Vorfall sofort gemeldet und in einem internen Netzwerk umgehend auch die Betroffenen informiert. Bei den ehemaligen Beschäftigten des Landes wurde das jetzt mit der brieflichen Benachrichtigung nachgeholt.