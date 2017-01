Wenn ab diesem Sonnabend bei Werder wieder der Ball rollt, wandert die Stadionwurst zu Tausenden über die Theke. Im vierten Jahr stammt sie von der Firma Friebel in Stuhr. (Leona Ohsiek)

Es ist Montagmorgen, vier Uhr. Die Mehrheit Varrels in der Gemeinde Stuhr schlummert noch friedlich. Doch in der Produktionshalle bei der Firma Friebel in der Schulstraße brennt schon Licht. Die ersten Mitarbeiter fangen mit ihrem Tagwerk an. Bis sieben Uhr sind alle da. Wolfgang Brünings (43), Chef in der Produktion, ist ebenso zeitig mit dabei. Sein vier Jahre älterer Bruder Lars kümmert sich um den Vertrieb und alles andere im Büro.

Es ist einer von diesen Montagen, wo das hergestellt wird, was für manchen Werder-Fan einem kulinarischen Heiligtum gleichkommt: die Stadionwurst. 450 bis 500 Kilogramm Schweinefleisch wandern in den sogenannten Cutter. Das ist die Maschine, in der das Fleisch drehend zum Brät kleingeschnitten wird. Mit Eis wird es gekühlt, dann wandert noch die Gewürzmischung hinein.

„Die bleibt ein Geheimnis“, so Klaus Brünings, Vater von Wolfgang, der mit seinen 70 Jahren immer noch im Hintergrund werkelt. Wenn das Brät fertig ist, wird es in den Darm gefüllt. Die rohe Wurst entsteht. Der Darm sei übrigens besser zum Grillen als für die Pfanne geeignet.

Produktion der Stadionwurst braucht etwa 24 Stunden

In einer Charge können die Mitarbeiter 4500 Würste auf einmal herstellen. Als nächstes werden die Würste gebrüht und zum Runterkühlen in den entsprechenden Raum geschoben. Dort lagern sie dann bis zum nächsten Morgen und verlieren noch etwas Gewicht. „Damit braucht die Produktion der Stadionwurst etwa 24 Stunden“, sagt Klaus Brünings.

Am Ende wiegt jede Stadionwurst 100 Gramm. Dienstags wird sie verpackt und mittwochs zum Stadion gefahren. Brünings weiß, dass die Wurst wesentlich kürzer aussieht als manche Grillwurst im Supermarkt. Der Grund: „So passt sie im Weserstadion besser auf den Grill. Natürlich braucht sie dann auch länger. Wer selbst grillt, weiß: Je dicker, desto mehr Zeit.“

Die Grills im Weserstadion haben besondere Lamellen, und da passt die Würst so ideal hinein. 17,5 Zentimeter sollte sie lang sein (oben auf dem Foto sind es gute 17 Zentimeter). Dann verrät Brünings den anderen Grund: „Die fertige Stadionwurst guckt links und rechts nur ein Stück aus dem Brötchen raus. So können Sie diese prima zum Sitzplatz tragen.“ Wäre die Wurst dünner und länger, könnte sie auf dem Weg leichter abbrechen und ein Flecken-Malheur verursachen.

Immer mehr Stadionwurst-Kopien

Wie muss die Wurst ansonsten beschaffen sein? „Es muss viel Fleisch in die Wurst rein, damit sie eiweißhaltig ist. So bleibt sie nicht am Rost kleben und reißt nicht. Das würde passieren, je mehr Fett in der Wurst enthalten ist“, erläutert Brünings. Eine weitere Wurst-Eigenschaft: Sie lässt sich notfalls gut vorgrillen, um sie dann an der Seite warm zu halten. „Sonst könnte man ja gar nicht den Ansturm während der Halbzeit bewerkstelligen“, begründet der Firmen-Senior.

Im vierten Jahr ist die Firma Friebel nun schon der Hersteller von Werders Stadionwurst. Friebel wurde 1993 von Brünings übernommen, und Brünings stellt seit 1930 Würste und andere Fleischprodukte her, momentan mit 65 Mitarbeitern. Was Brünings derzeit beobachtet, sind Stadionwurst-Kopien in verschiedenen Läden: „Sie können das Wort ‚Stadionwurst’ nicht schützen lassen, weil Stadion ein allgemeiner Begriff ist. Ich sehe immer wieder bei Discountern abgepackte Ware, wo Stadionwurst draufsteht.“ Das Original für Werder stellt aber nur er her, mit der grün-weißen Raute auf der Verpackung, und verkauft es so in den Supermärkten der Region.

Wie viele Würste über die Theke gehen, wenn ab diesem Sonnabend im Weserstadion wieder der Ball rollt, darüber herrscht genauso Stillschweigen wie auch bei der Gewürzmischung. Nur so viel: Stadionwurst-Rekorde gibt es vor allem bei Partien an Freitagabenden. Brünings garantiert zum Schluss scherzhaft, dass das Fleisch aus der Region stammt. Nicht dass aus Versehen in der Wurst „eine Sau vom HSV“ landet – zumindest keine aus dem Fan-Gebiet dort.