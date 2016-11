Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag mit zwei acht Meter großen Abbildungen von Sexspielzeugen den eingerüsteten Kirchturm der Kulturkirche St.-Stephani verziert. (Karsten Klama)

Ein riesengroßes Kreuz auf einem Kirchturm? Passt doch eigentlich. Wenn es nur nicht ausgerechnet zwei Dildos wären, aus denen das Kreuz zusammengesetzt wurde. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag mit zwei acht Meter großen Abbildungen von Sexspielzeugen den eingerüsteten Kirchturm der Kulturkirche St.-Stephani verziert. Die Dildos wurden ebenfalls in der Nacht zum Freitag aus einem Werbeplakat des unweit entfernt beheimateten Fun Factory ausgeschnitten.

Das Unternehmen distanziert sich von dieser Aktion. „Wir hatten zu keinem Zeitpunkt Kenntnis von dieser Tat und stehen in keinerlei Beteiligung zu dieser Aktion“, heißt es in einer Pressemitteilung. Und es seien auch bereits rechtliche Schritte wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden. Überraschend entspannt kommentiert dagegen die Leiterin der Kulturkirche, Diemut Meyer, den nächtlichen Coup. „Da hat wohl jemand gedacht: Bei euch an der Kirche fehlt ein Kreuz“, sagt die Pastorin. „Ich sehe das als Impuls für unsere Arbeit.“ Die Bauabteilung der Bremischen Kirche wurde trotzdem sofort tätig - bereits am frühen Freitagnachmittag war das Kunstwerk enfernt.