Zum 57. Geburtstag der Lila Eule schauten sich Zeitzeugen den Dokumentarfilm an. (Jonas Völpel)

Es dauerte eine Ewigkeit, bis Rudi Dutschke und Olaf Dinné am 27. November 1967 von der Sielwallkreuzung die paar Meter bis zur Bernhardstraße gelaufen waren. Immer wieder wurden sie aufgehalten. Der politisch engagierte Dinné, damals Club-Betreiber der „Lila Eule“, hatte die Ikone der 68er-Bewegung persönlich mit dem Flugzeug aus Berlin abgeholt.

Im stark verrauchten, dunklen Keller der „Lila Eule“ hielt Dutschke noch am gleichen Abend eine Rede. „Und dann hat er nur unverständliches Zeug geredet“, sagt Olaf Dinné im Film über den geschichtsträchtigen Laden im Bremer Viertel. Es ist eine Szene aus der Dokumentation über den vermutlich ältesten noch bestehenden deutschen Musikclub. Am Abend vor Heiligabend zeigten die Macher von Episode Film in einem Test Screening den Zeitzeugen und Freunden des Tanzlokals den noch nicht komplett fertiggestellten Film. Eine exklusive Vorpremiere.

Ob überregional bekannte Jazzgrößen wie Chris Barber oder Steve Lacy, lokale Musiker wie Ed Kröger oder Harald Eckstein, Künstler wie Frank Zappa, Sven Regener oder Bruno Ganz oder eben politische Größen wie Rudi Dutschke – es gibt zahlreiche Geschichten über die „Lila Eule“ zu erzählen, die in den 45 Minuten Film kaum Platz finden. Seit 57 Jahren ist der Musikclub eine feste Größe in Bremen. Im Dezember 2009 feierten die Gründer und Betreiber das 50. Jubiläum. In Interviews mit den Protagonisten früherer Jahre wie Olaf Dinné, dem 2012 verstorbenen Gerd Settje, dem Grünen-Politiker Robert Bücking oder Ed Kröger, dem Jazz-Posaunist und nimmermüden Motor der Bremer Jazzszene, wird die Entstehung der Einrichtung erzählt.

Geschichte des Clubs begann in der Nähe des Brills

Diese historische Aufnahme von 1964 zeigt die Wiedereröffnung der "Lila Eule" in der Bernhardstraße in Bremen. (Günter Kruse)

Am 27. Dezember 1959 startete die „Lila Eule“ ihre Club-Geschichte in einem alten Packhaus in der Langenstraße, Nähe des Brills. Eine kurze Episode, weil nach nur einem Jahr das Gebäude abgerissen wurde. „Da die Eule so gut lief, haben wir damals einen Kredit von 30 000 Euro von Haake Beck bekommen“, erzählt Dinné am Rande der Filmvorführung. Der Laden sei aus dem Stand heraus der zweitgrößte Fassbier-Ausschank in Bremen gewesen. „Es waren viele Leute da, es war dunkel und gab viel Rauch. Das war schön“, sagt Dinné.

Mit dem Geld baute ab 1964 ein Kollektiv rund um den Architekten Dinné und Gert Settje, dem Gründer des Cinema Ostertor, das Haus nach eigenen Vorstellungen. Unter anderem mit Wohnungen im oberen Teil. 1965 folgt dann die zweite Eröffnung. Gegen 1968 entwickelte sich der Club zum Treffpunkt der politischen Jugend in der noch universitätsfreien Stadt Bremen. Nicht umsonst war es dann auch Dinné, der 1979 als einer der ersten Abgeordneten einer grünen Partei in ein deutsches Landesparlament einzog. Politisiert in der „Lila Eule“.

Im Film über den Traditionsclub folgt ein großer, zeitlicher Sprung. Aktuelle Discjockeys werden interviewt und sprechen über die musikalische Vielfalt, das bunte Partytreiben und den Ruf des Ladens. Joe Reise war einer der DJs ein paar Jahre davor. Der Bremer hat von 1977 bis 1980 in der „Lila Eule“ aufgelegt und ist mit seiner Frau zur Vorpremiere des Filmes gekommen. Er hat die goldene Phase des Clubs mitbekommen und hat viel Funk, Soul und Roxy Music aufgelegt. „Immer nur auf Vinyl“, so Reise.

Kritik: Zu wenig Musik

Zwischen 1965 und 1970 erwirbt sich die Eule einen avantgardistischen Ruf. (Monika Thein von Plottnitz)

In der Eule seien damals alle gewesen: Schwule, Lesben, Transen, Punks, Künstler und politisch Interessierte – ein „Melting Pot“. „Es gab jeden Tag Veranstaltungen, nur montags war geschlossen“, erinnert sich Reise, der mittlerweile im kaufmännischen Bereich bei Sony Music arbeitet. Für den Film hat er Fotos aus den 70ern beigesteuert, als er selbst als 20-Jähriger hinter den Plattentellern stand. Das Dj-Pult hatte damals aber noch seinen Platz in der gegenüberliegenden Ecke.

Konstruktive Kritik gab es nach dem Film von den ehemaligen Protagonisten. Vor allem der musikalische Aspekt kam vielen Anwesenden zu kurz – die Hochphase des Free Jazz, die Beatmusik und zahlreiche Konzerte fehlten. Produzentin Saskia Wegelein von Episode Film erklärte dazu, dass an der noch nicht fertiggestellten Dokumentation weiter gearbeitet werde. Dass Mitschnitte von Livekonzerten fehlen, liege vor allem daran, dass die Musikrechte zu kostenintensiv für das Filmprojekt seien.

An dem Werk, das von Nordmedia und dem Bremer Dokumentarfilm Förderpreis unterstützt wurde, haben Hagen Klaile (Recherche, Konzept), Radik Golovkov (Schnittregie), Stefan Malschofsky, Henry Fried (beide Kamera), Martin Sündermann, Florian Gerding und Werner Meyer (alle Ton) sowie André Feldhaus (Komposition und Interviews) mitgearbeitet. Der Film soll bei der nächsten Vorstellung am Freitag, 30. Dezember, ab 20 Uhr, wesentlich weiter gediehen sein. „Der noch fehlende Themenblock der Musik wird drin sein, und auch weitestgehend die Archivfotos“, so Wegelein. Eine DVD soll im Frühjahr erhältlich sein.