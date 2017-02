Shinzo Abe (links) musste Donald Truimp die Hand schütteln. (Imago)

Der britische Moderator und Komiker nimmt den US-Präsidenten auch für sein Verhalten beim Händeschütteln aufs Korn. In seiner Sendung "Last Week Tonight", ausgestrahlt auf dem US-Sender HBO, beweist er in einem Clip, dass der Handshake mit Donald Trump eine gefährliche Sache sein kann. Sehen Sie selbst:

Trumps rüde Art Hände zu schütteln, ist schon bei anderen Gästen, die der US-Präsident empfing, aufgefallen:

(dpa)

(wk)