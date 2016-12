Die ehemalige Dorfschule von Mittelsbüren wartet darauf, renoviert zu werden. Hier soll neuer Wohnraum entstehen. Die Moorlose Kirche in direkter Nachbarschaft ist ein beliebtes Ausflugsziel für Radfahrer.

Wer sich die Mühe macht und im Internet nach dem Ort Mittelsbüren sucht, der landet zuallererst auf einer Webseite, die sich mit dem gleichnamigen Kraftwerk beschäftigt. Mittelsbüren, das steht heute für mehr als 50 Jahre Energiegewinnung auf dem Gelände des Bremer Stahlwerks. Damals schlossen sich die Deutsche Bundesbahn, die Stadtwerke Bremen und die Klöcknerhütte zusammen, um auf dem Areal ein Kraftwerk zu bauen.

Das Gichtgas, das bei der Produktion von Stahl entsteht, wurde zunächst über die Blöcke 1 und 2 und später auch über weitere Anlagen in Bahnstrom umgewandelt. In der vergangenen Woche hat der Bremer Energieversorger SWB mit dem Gas- und Dampfturbinenkraftwerk – kurz GuD – eine Fabrik der neuesten Generation in Betrieb genommen. Wieder trägt sie den Beinamen Mittelsbüren. So lebt sie weiter, jene Ortschaft, die sich einst als Bauerndorf an der Weser entlangschlängelte.

Rückblick: Mitte der 1950er-Jahre, die Klöckner-Werke wollen expandieren. Sie übernehmen die Überbleibsel der Norddeutschen Hütte und planen, ein integriertes Hüttenwerk zu bauen. Das bedeutet, dass Hochofen, Stahlerzeugung und Walzwerke an einem Standort gebündelt sind. Für ihre Pläne brauchen die Klöckner-Werke vor allem eines: Platz. 1954 begann das Unternehmen also, entsprechende Landflächen zu kaufen. Mittelsbüren, so der Beschluss, musste fast komplett weichen – denn hier sollte nicht nur ein Stahlwerk gebaut werden, sondern sollten auch Tausende Jobs entstehen.

Dorf kam um 1957 unter den Hammer

"Ein Dorf wird gegen bar verkauft" titelten die "Bremer Nachrichten" drei Jahre später. Mit jenem Dorf war Mittelsbüren gemeint, Scheunen, Ställe, Backöfen oder Gartenlauben kamen damals unter den Hammer. Insgesamt 21 Bauernhäuser und die entsprechenden Grundstücke wurden bis zum damaligen Zeitpunkt verkauft. Eines dieser Bauernhäuser fand später eine neue Bestimmung: Es wurde abgetragen und auf dem Gelände des Focke-Museums als Haus Mittelsbüren wieder aufgebaut.

Auf dem Gelände des neuen Gas- und Dampfturbinenkraftwerks, dort wo einst die Mittelsbürener in ihren Häusern lebten, erinnert heute nichts mehr an diese Zeit. Projektleiter Olaf Busack hat zur Besichtigung des Areals und der dazugehörigen Gebäude eingeladen. Fragt man ihn nach Mittelsbüren, zuckt er nur mit den Schultern.

Das Kraftwerk hieß schon immer so, sagt er. Erinnert auf dem Gelände der Anlage oder auf dem der Stahlwerke also gar nichts mehr an die Zeit, als es hier noch ein betriebsames Dorfleben gab? Zugewachsene Straßen oder übrig gebliebene Backsteine vielleicht? Busack fällt dann doch noch etwas ein: An der einen oder anderen Stelle habe er Obstbäume entdeckt. Einzelne Pflanzen, umgeben von Hochöfen und Kraftwerksblöcken.

Ein Mitarbeiter des GuD überwacht in der Schaltzentrale die Messwerte des Kraftwerks. (Christina Kuhaupt)

Prozesse im Bremer Kraftwerk

Busack führt in das Herzstück des GuD, eine riesige Halle, in der der Generator, die Gas- und die Dampfturbine untergebracht sind. Die Turbinen treiben den Generator an, der wiederum den Strom produziert. Als Brennstoff für die Anlage dient Erdgas aus dem Verbundnetz, in das Produzenten aus Europa und Russland ihr Gas einspeisen. Das Bremer Kraftwerk nutzt dieses Erdgas, um mit Hilfe der Gasturbine und des Generators die thermische Energie, die bei der Verbrennung des Gases entsteht, in Strom umzuwandeln. Weil bei dem Prozess in der Gasturbine heiße Abgase entstehen, können diese wiederum dafür genutzt werden, um Wasser zu Dampf zu erhitzen. Damit wird dann die Dampfturbine angetrieben, die ebenfalls zur Stromproduktion im Generator beiträgt.

Wirklich sehen können Kraftwerksbesucher diese Prozesse nicht. Die Dampfturbine ist in einen dicken, grauen Mantel – eine spezielle Isolierung – eingehüllt und erinnert damit an Weltraumstationen aus Science-Fiction-Filmen. Projektleiter Busack erklärt, warum das nicht anders geht: Die Leitungen müssen extremen Werten standhalten, auf sie wirken Temperaturen von bis zu 600 Grad Celsius und ein Druck von 160 Bar ein, also so viel, als würde ein Mensch 1600 Meter tief tauchen.

Graue Wände umschließen auch den Raum mit dem Generator, eine doppelte Vorsichtsmaßnahme: Zum einen dienen die Wände als Schallschutzverkleidung, zum anderen begrenzen sie die Bereiche, die besonderen Brandschutzmaßnahmen unterliegen – der Generator wird mit hoch entzündlichem Wasserstoff gekühlt. In den Raum, in dem die Gasturbine arbeitet, gibt immerhin ein Bullauge einen Blick frei. Aber auch diese Maschine ist komplett ummantelt. Hier wird das Erdgas zusammen mit Außenluft, die von einem riesigen Kompressor angesaugt wird, verbrannt. In der Gasturbine herrschen Verbrennungstemperaturen von bis zu 1300 Grad Celsius und ein Druck von immerhin noch 30 Bar.

65 Meter streckt sich der Schornstein des Gas- und Dampfturbinenkraftwerks in die Höhe. Der Beiname Mittelsbüren erinnert an das Dorf, das einst an dieser Stelle weichen musste. (Christina Kuhaupt)

Strom reicht nicht nur für Bremer Haushalte

Das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk, das von der SWB betrieben wird und zu unterschiedlichen Anteilen einem Zusammenschluss aus vier Gesellschaftern und dem Bremer Energieversorger gehört, hat eine elektrische Leistung von 445 Megawatt. Jährlich kann das GuD 1,8 Milliarden Kilowattstunden Strom produzieren – und damit mehr als alle Bremer Privathaushalte zusammengenommen verbrauchen könnten.

Besteht das Herz des Kraftwerks Mittelsbüren aus Generator und zwei Turbinen, so stehen Kirchen sinnbildlich für das Herz einer jeden Dorfgemeinschaft, waren sie doch meist direkt im Ortskern zu finden. Die Kirche von Mittelsbüren ist eines von zwei Gebäuden, die den Abriss des Dorfes überlebt haben. Per Luftlinie sind das Dampf- und Turbinenkraftwerk und die Moorlose Kirche nur wenige Kilometer voneinander getrennt. Weil aber das Stahlwerk mit seinen Begrenzungen dazwischen liegt, gibt es keine direkte Verbindung zwischen den Überbleibseln des Dorfes und dem Gelände, über das sich die Häuser in früheren Zeiten erstreckt haben. Was bleibt, ist eine halbstündige Autofahrt, immer entlang der Lesum und schließlich entlang der Weser. Am Ende geht es nur noch geradeaus.

Im 13. Jahrhundert war Mittelsbüren noch unter dem Namen Middelburen verzeichnet. In den darauffolgenden Jahrhunderten gehörte der Ort mal zu Bremen, dann zum Kurfürstentum Hannover und dann wieder zu Bremen. Zu Beginn der 1930er-Jahre lebten fast 300 Menschen in dem Dorf, viele von ihnen waren in der Landwirtschaft tätig. Die Häuser an der Niederbürener Landstraße, die irgendwann ganz plötzlich vor den Stahlwerken endet, erinnern noch heute an diese Zeit.

Projektleiter Olaf Busack führt durchs Werk. (Christina Kuhaupt)

Beliebtes Ausflugsziel

Fast am Ende des Weges erhebt sich majestätisch die Moorlose Kirche, ein roter Backsteinbau, der auf das Jahr 1846 datiert. Eine Kirche gab es hier aber schon viel früher, möglicherweise schon im 13. Jahrhundert. Mittlerweile ist das Gebäude mit der angrenzenden Gaststätte ein beliebtes Ausflugsziel für Radfahrer.

Nur ein paar Meter entfernt steht auf einem etwa 1200 Quadratmeter großen Grundstück die frühere Dorfschule von Mittelsbüren. Unterrichtet wird hier seit Jahrzehnten nicht mehr – wen auch? Zuletzt war das Gebäude als Wohnraum vermietet worden. Viel zu sehen ist davon aber nichts mehr. Von außen wirkt die frühere Schule marode, die Fenster sind eingeschlagen.

Doch offenbar gibt es Hoffnung, dass sich daran in Zukunft wieder etwas ändert: Im vergangenen Jahr wurde das Haus verkauft, ein Investor will es sanieren und erneut Wohnungen schaffen. 2017 solle es weitergehen mit den Renovierungsarbeiten, heißt es in der Gaststätte. Ziehen Menschen in die Schule ein, dann wird ein Teil des früheren Ortes Mittelsbüren wieder mit Leben erfüllt und mit neuen Einwohnern besiedelt sein. Im Hintergrund ist leise, ganz leise das dumpfe Pochen der Stahlwerke zu hören. Vergangenheit und Zukunft eines Dorfes, sie liegen hier ganz dicht beieinander.