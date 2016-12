Bremens Bürgermeister Carsten Sieling. (Frank Thomas Koch)

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) sieht die Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern als Erfolg. Ab 2020 werde Bremen jedes Jahr 489 Millionen Euro vom Bund erhalten, sagte Sieling in seiner Regierungserklärung am Donnerstag in der Bremischen Bürgerschaft. Das trage dazu bei, gleichwertige Lebensbedingungen in Deutschland zu sichern. Die drei Ziele des Sanierungsweges für Bremen seien: die Schuldenbremse einhalten, die Wirtschafts- und Finanzkraft stärken und Schulden abbauen. Mit 50 Millionen Euro pro Jahr und weiteren 150 Millionen Euro in fünf Jahren werde Bremen seine Schulden tilgen. Das könne Bremen leisten. Die CDU kritisierte diesen Betrag als zu gering und verwies auf die Verantwortung gegenüber künftigen Generationen.

Mehr als 20 Milliarden Euro Schulden

Das Land Bremen hat Schulden von mehr als 20 Milliarden Euro. Die zahlt es derzeit noch nicht zurück, jedes Jahr sind aber 600 Millionen Euro an Zinsen fällig. Neben Bremen erhält auch das Saarland Sanierungshilfen vom Bund, es verpflichtet sich damit genauso zum Schuldenabbau wie Bremen. Als gesetzliche Grundlage für die beschlossenen Sanierungshilfen muss ein Absatz des entsprechenden Grundgesetz-Artikels geändert werden. Dem müssen Bundestag und Bundesrat im kommenden Jahr noch zustimmen. Noch bis 2019 erhält Bremen Konsolidierungshilfen in Höhe von 300 Millionen Euro.

Abkopplung soll gestoppt werden

Bremen liege bei vielen Indikatoren deutlich unterhalb des Bundesschnittes, das zeigten Studien immer wieder, sagte Sieling. „Man will mit diesen 400 Millionen Euro auch dazu beitragen, dass diese Abkopplung gestoppt wird.“ Insgesamt erhalte Bremen bis 2035 sechs Milliarden Euro Sanierungshilfen, das sichere die Zukunft des Landes nachhaltig. „Wir haben damit die dringend notwendigen politischen Handlungsspielräume für die Sicherung unserer Selbstständigkeit.“ Die 489 Millionen Euro setzen sich zusammen aus 400 Millionen Euro Sanierungshilfen und 89 Millionen Euro mehr aus dem Finanzausgleich. Diese Summe werde wachsen. Der Haushalt Bremens umfasse fünf Milliarden Euro. „Die rund 500 Millionen Euro mehr sind zehn Prozent mehr Spielraum im Vergleich zur jetzigen Situation“, sagte Sieling.

Der Weg dorthin sei nicht einfach gewesen: Zunächst habe der Bund Bremen und das Saarland dazu verpflichten wollen, ab 2023 jedes Jahr 400 Millionen Euro für die Schuldentilgung auszugeben. „Das hätte einen vorher nicht dagewesenen Durchgriff des Bundes auf die Haushaltsautonomie der Länder bedeutet“, sagte Sieling. Er sei sich mit der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) einig gewesen, dass man diesen Weg nicht mitgehe.

Röwekamp: Schuldentilgung zu niedrig

CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp kritisierte, die geplante Schuldentilgung sei zu niedrig angesetzt. Wenn Bremen jedes Jahr 50 Millionen Euro Schulden tilge, brauche es 420 Jahre, bis alle Schulden zurückgezahlt seien. „Ich halte es für unverantwortlich, noch weitere Generationen mit unseren Fehlern aus der Vergangenheit zu belasten“, sagte Röwekamp. „Und deshalb brauchen wir einen schnelleren Schuldenabbau, als ihn sich der Senat bisher vorgestellt hat.“ Die CDU tritt dafür ein, ab 2020 jedes Jahr 400 Millionen Euro in die Schuldenrückzahlung zu stecken.

Mit dem Sanierungsweg würden für Bremen nicht goldene Zeiten anbrechen, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Maike Schaefer. „Aber es ist eine gute Nachricht für das Land Bremen.“ Sie begrüßte eine weitere Vereinbarung, auf die sich Bund und Länder vergangene Woche einigten. Der Bund will finanzschwache Kommunen mit 3,5 Milliarden Euro beim Bau und der Ausstattung von Schulen unterstützen. Bremen und Bremerhaven sollen davon einmalig rund 40 Millionen Euro erhalten. Das sei ein richtiger Schritt, denn: „Der Bildungsstandard darf nicht von der Finanzkraft einer Kommune abhängen“, sagte Schaefer.

Klaus-Rainer Rupp, haushaltspolitischer Sprecher der Fraktion der Linken, bezeichnete in seinem Redebeitrag die Schuldenbremse zwar als einen „großen historischen Fehler“, gestand aber auch zu: „Bremen wird nicht umhin kommen, jedes Jahr 80 Millionen Euro in die Schuldentilgung zu stecken.“ Die 80 Millionen setzen sich aus den 50 Millionen Euro zusammen, die Bremen jedes Jahr zahlen muss, und 30 Millionen Euro, die sich ergeben, wenn Bremen die weiteren 150 Millionen Euro gleichmäßig auf die fünf Jahre aufteilt, in denen sie gezahlt werden müssen. Wie die 150 Millionen über die fünf Jahre gezahlt werden, kann Bremen aber noch entscheiden. Das Ergebnis der Verhandlungen sei unter Umständen nicht gut genug, um die damit verbundenen Ziele zu erreichen, sagte Rupp. Bremen brauche Investitionen in die Zukunft, sonst erbten die kommenden Generationen große soziale Probleme.

Als „kleinen Erfolg für nachfolgende Generationen“ bezeichnete die FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner das Verhandlungsergebnis. Auch sie ist der Auffassung, Bremen könne mehr leisten, als 80 Millionen Euro Schuldentilgung pro Jahr. Gleichzeitig brauche das Land aber auch Investitionen, vor allem in Bildung und Infrastruktur, sagte Steiner. Das sei ein klares Signal für Generationengerechtigkeit.