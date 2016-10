Die Polizei will den jungen Afrikanern verdeutlichen, dass der Drogenverkauf auf der Straße für sie in eine Sackgasse führt. (Christina Kuhaupt)

Die beiden Köpfe der Drogenszene an Steintor und Hauptbahnhof, deren Zulieferer sowie zwei angehende Führungskräfte der Bremer Drogenszene sitzen in Untersuchungshaft, gegen neun weitere Dealer laufen Ermittlungsverfahren. Die Polizei spricht davon, die Verkaufsstrukturen der Drogenhändler komplett zerschlagen zu haben. Erstmals habe man bei den Ermittlungen gegen die Hintermänner einen Fuß in der Tür. Und hier werde man nun weiter konsequent nachfassen, kündigt Polizeivizepräsident Dirk Fasse an.

Doch dies ist nur eine Säule der Polizeistrategie im Kampf gegen den Drogenhandel in Bremen. Im Fokus der zweiten Säule stehen diejenigen, die die Drogen auf der Straße verkaufen. Am Hauptbahnhof seien dies meist erwachsene junge Männer aus Westafrika, im Viertel eher Jugendliche und Heranwachsende. Mit ihnen müssten Gespräche geführt werden, um ihnen deutlich zu machen, in welchen kriminellen Strukturen sie sich bewegen, und dass sie es besser mit einer Ausbildung versuchen sollten, sagt Fasse. Ansatzpunkte für diese Gespräche lieferte das achtmonatige Ermittlungsverfahren der Polizei gegen die Drogendealer, das jetzt mit der Verhaftung der Haupttäter endete.

Laut Polizei kommen die Verkäufer überwiegend aus dem westafrikanischen Staat Guinea und gehören dem Volksstamm der Fulbe an. Die einen seien „typische Flüchtlinge“ – junge Menschen, die über den beschwerlichen Landweg quer durch Afrika und übers Mittelmeer nach Bremen gefunden haben, erklärt Andree Lehmann, Leiter des Kommissariats für Strukturdelikte und Organisierte Kriminalität.

Straßendeal bringt schnelles Geld

Ihnen ginge es eigentlich zunächst darum, hier Asyl zu bekommen, die Sprache zu lernen und eine Ausbildung zu beginnen. Doch in Bremen angekommen, würde man ihnen in der afrikanischen Gemeinde erzählen, dass sie hier ohnehin keine Perspektive hätten. Als Alternative und um schnell an Geld zu kommen würden sie dann für den Straßendeal geködert.

Mehr zum Thema Erfolg mit Signalwirkung Die Bremer Polizei feiert ihren Erfolg zurecht, sagt Polizeireporter Ralf Michel. Nur: Ob das ... ... mehr »

Andere junge Männer würden dagegen schon in ihrer afrikanischen Heimat gezielt für den Drogenverkauf angeworben. Ihre Reise verliefe dann in der Regel weit komfortabler. „Sie werden von den Anwerbern mit Geld, gefälschtem Visum und einem Flugticket ausgestattet“, erläutert Lehmann. Ausgaben, die sie dann allerdings in Bremen durch den Verkauf von Drogen wieder abarbeiten müssten.

Etwa 1000 bis 3000 Euro monatlich würden die Straßenhändler verdienen. Das Geld ginge fast komplett nach Afrika. Denn egal, auf welche Weise sie nach Deutschland kämen, das Motiv der jungen Männern sei stets dasselbe – die Unterstützung ihrer Familien in der Heimat. Der Drogenverkauf sei dafür nur Mittel zum Zweck, betont Lehmann. Diese Flüchtlinge hätten zuvor in Guinea keinerlei Kontakt zu Betäubungsmitteln und würden sie auch in Bremen nicht konsumieren. „Es geht rein darum, hier Geld zu verdienen.“

"Ausbildung" zum Dealer

Dafür allerdings durchliefen die jungen Männer eine regelrechte „Ausbildung“: „Im ersten halben Jahr laufen sie nur mit anderen Dealern mit, ohne selbst Betäubungsmittel bei sich zu tragen“, erklärt Lehmann. Dabei würden sie die Geschäftsabläufe lernen, wie etwa den arbeitsteiligen Verkaufsprozess – einer der Dealer nimmt den Kontakt zum Käufer auf, ein zweiter kassiert das Geld, ein dritter übergibt die Droge. Aber auch, wie man Polizisten in Zivil erkennt, welche Fahrzeuge sie benutzen und wie man sich am geschicktesten verhält, wenn die Polizei auftaucht. „Sobald wir auftauchen, schlägt einer Alarm und alle sind blitzschnell weg.“

Nach einigen Monaten würden die Jugendlichen dann selbst mit Cannabis-Briefchen losgeschickt. Sie hätten allerdings stets nur Kleinstmengen bei sich, denn wird ein Dealer damit erwischt, stellt die Staatsanwaltschaft das entsprechenden Strafverfahren in der Regel ein. „Erst nach längerer Zeit verkaufen diese Händler dann auch härtere Drogen.“

Viele der Jugendlichen würden völlig unbedarft in diese Szene rutschen. Und dies, obwohl es in ihrer afrikanischen Kultur eigentlich verpönt sei, mit Drogen zu handeln oder andere Straftaten zu begehen, berichtet Lehmann. In ihren Familien sei dies für sie mit extremen Gesichtsverlust verbunden. „Darauf wollen wir sie konkret in ihrer Heimatsprache ansprechen“, schildert er einen Ansatzpunkt. Hierzu stehe man in Kontakt mit Kulturmittlern aus dem Amt für Soziales.