Den größten Fang machte die Bremer Polizei am Dienstagvormittag im Viertel. Zivile Einsatzkräfte hatten in einem Mehrparteienhaus in der Stader Straße ein mutmaßliches Drogengeschäft beobachtet, teilt die Polizei mit. Als ein 45-jähriger Mann das Haus verließ, wurde er von den Beamten kontrolliert. Die Ermittler stellten eine kleine Menge Heroin sicher.

Bei der folgenden Durchsuchung einer Wohnung im Obergeschoss des Hauses händigte der 61 Jahre alte Miter den Polizisten freiwillig zehn Gramm Heroin aus. Ein Rauschgiftspürhund aber fand weiter 140 Gramm, die in einer Vase versteckt waren.

Am Nachmittag und Abend kontrollierten Ermittler ebenfalls mit einem Drogenspürhund weitere 20 Personen im Bereich des Hauptbahnhofs und Viertels und fanden kleinere Mengen Marihuana. Die Ermittler erteilen dabei mehrere Platzverweise, teilte die Polizei mit.

Am Dienstag hatte die Bremer Polizei angekündigt, mit einer speziellen Ermittlungseinheit den Drogenhandel am Hauptbahnhof und im Viertel bekämpfen zu wollen. (wk)