Bei der WM 2006 blieb das Weserstadion leer. Ob Bremen Interesse an EM-Spielen 2024 hat, entscheidet sich bald. (Agentur Maßstab - Christian Haase)

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den offiziellen Startschuss für sein EM-Projekt 2024 gegeben – und hofft nach dem Trubel um die skandalumwitterte WM-Vergabe 2006 wieder auf positivere Nachrichten. Im Falle eines Zuschlags durch die Europäische Fußball-Union (Uefa) könnte das Kontinentalturnier in sieben Jahren zu einem „Leuchtturmprojekt“ für den deutschen Fußball werden, urteilte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Freitag beinahe euphorisch.

Euphorische Stimmen: Die sind aus Bremen noch nicht zu vernehmen. Aber die Hoffnung, dass die Stadt EM-Spielstätte werden könnte, ist sehr wohl zu erkennen. „Nachdem wir aus nicht nachvollziehbaren Gründen 2006 bei der WM in Deutschland nicht berücksichtigt worden sind, hoffen wir jetzt, 2024 dabei sein zu können“, sagte der Präsident des Bremer Fußball-Verbands (BFV), Björn Fecker. Für 2006 hatte der DFB zwölf Spielorte gesucht. 16 hatten sich zunächst beworben, von denen 2002 neben Bremen auch Mönchengladbach und Düsseldorf aussortiert wurden. Bremens damaliger Bürgermeister Henning Scherf empörte sich lautstark über diese Entscheidung. Leverkusen hatte seine Bewerbung zwischenzeitlich bereits zurückgezogen.

Rechtsstreit zwischen DFL und der Stadt Bremen

Zurückhaltend äußerten sich am Freitag die Werder-Verantwortlichen. „Es freut mich, dass Deutschland sich um die Ausrichtung einer EM beworben hat“, sagte Werder-Boss Klaus Filbry, „wir werden erst einmal in Ruhe den Anforderungskatalog prüfen.“ Wenn die Bremer Weser-Stadion GmbH, in deren Aufsichtsrat Filbry sitzt, die Anforderungen erfüllen könne, werde sie sich bewerben, sagte Filbry. „EM-Spiele in Bremen wären natürlich schön.“ Ins gleiche Horn stieß Werders Sportchef Frank Baumann. „Als Fußballfan kann man das nur begrüßen“, sagte er.

Fraglich ist, wie groß angesichts des schwelenden Rechtsstreits zwischen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und der Stadt Bremen die Chancen fürs Weserstadion als Austragungsstätte wären. Bekanntlich stellt die Stadt der DFL die zusätzlichen Kosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Risikospielen in Rechnung. Bislang hat die DFL nicht gezahlt, wahrscheinlich wird der Fall vor Gericht entschieden. „Dieser Rechtsstreit darf bei der Vergabe aber keine Rolle spielen“, forderte BFV-Präsident Fecker.

Derweil versprach DFB-Präsident Grindel einen „transparenten Prozess“ – und bat obendrein die Antikorruptionsorganisation Transparency International, das Ganze zu begleiten. Der Interessenverband hatte sich in der Vergangenheit mehrfach kritisch zum Umgang des DFB mit der schwelenden Affäre um die Heim-WM 2006 geäußert. In dem Skandal um dubiose Geldflüsse sind nach wie vor jede Menge Fragen offen.

Deutschland gilt dennoch als Favorit auf die Gastgeberrolle bei der EM 2024. „Ich werde mich auf internationaler Ebene mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir mit unseren starken Argumenten überzeugen und nach 1988 wieder eine Europameisterschaft ausrichten können“, sagte Grindel, nachdem das DFB-Präsidium die EM-Bewerbung am Freitag auf einer Sitzung final beschlossen hatte.

Zuschlag für DFB nicht sicher

Dass sich der DFB um das Turnier bewerben werde, hatte Grindels Vorgänger Wolfgang Niersbach bereits im Oktober 2013 öffentlich gemacht. Mit der offiziellen Erklärung des Interesses, die bis Anfang März bei der Uefa eingereicht werden soll, startet nun auch ein deutschlandweites Stadioncasting: Insgesamt sucht der DFB zehn Arenen beziehungsweise Spielorte für die Europameisterschaft. Die erste Bewerbungsfrist dafür endet am 17. Februar, Mindestvoraussetzung ist eine Sitzplatzkapazität von 30 000 Plätzen. Am 15. September 2017 will der Verband dann entscheiden, mit welchen Arenen er in die letzte Bewerbungsphase geht. Die Auswahl ist angesichts der Dichte an modernen Stadien in der Bundesrepublik groß. „Wir haben in Deutschland die Stadien, wir haben die Infrastruktur und wir haben das Know-how“, sagte Grindel.

Trotz der Favoritenrolle ist alles andere als sicher, ob der DFB bei der Uefa-Exekutivkomiteesitzung im September 2018 auch tatsächlich den Zuschlag für das Turnier 2024 bekommt. Das Exekutivkomitee hatte zuletzt nämlich auch gemeinsame Kandidaturen mehrerer Verbände erlaubt, was beispielsweise den Weg für eine angedachte Kandidatur mehrerer skandinavischer Länder frei machen würde. Die nächste EM findet 2020 in 13 europäischen Ländern statt. In München werden dabei drei Gruppenpartien und ein Viertelfinale ausgetragen.