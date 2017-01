Polizei-Einsatz an der Grohner Dühne. (Chrisian Kosak)

Die Beamten waren um kurz nach 11 Uhr am Sonntag über den Notruf verständigt worden: In einer der Wohnungen des Mietkomplexes an der Bydolekstraße in Vegesack soll es zu einem Streit zwischen Eheleuten gekommen sein. Als die Einsatz- und Rettungskräfte eintrafen, fanden sie eine 40-jährige Bewohnerin vor, die nicht mehr ansprechbar war. Versuche, die hochschwangere Frau zu reanimieren, blieben erfolglos. Sie starb noch in der Wohnung.

Hintergründe der Tat sind noch unklar

Der 39-jährige Ehemann wurde festgenommen. Nach Angaben von Polizeisprecher Stephan Alken gilt er als dringend tatverdächtig. Der Mann wurde am Sonntag von Beamten der Mordkommission verhört. Laut Alken sind die Hintergründe der Tat noch unklar. Mit weiteren Erkenntnissen rechnet er am Montag.

Bis dahin will die Polizei nicht nur die Aussagen des Ehemannes, sondern auch die von Bewohnern des Hauses ausgewertet haben. Mehrere Personen wurden am Sonntag von Beamten sowohl auf der Straße als auch auf der Wache befragt. Die Polizei war zeitweise mit sieben Fahrzeugen vor Ort. Vor dem Gebäude standen mehrere Beamte, um den Eingang abzuriegeln.

Anwohner sprachen davon, dass es am Vormittag zum Beziehungsstreit zwischen den Eheleuten gekommen sei: Die schwangere Frau wollte sich von ihrem türkischen Mann scheiden lassen, hieß es. Polizeisprecher Alken wollte das am Sonntag nicht bestätigen. Er verwies auf die Ermittlungsarbeit, die gerade erst begonnen habe.