Trickbetrüger versuchen oft, ihre Opfer unter einem Vorwand am Telefon auszufragen. (dpa)

Trickbetrüger lassen sich immer wieder Neues einfallen, um ahnungslose Menschen um ihr Geld zu bringen. Die neueste Masche schlug jedoch bei einem älteren Ehepaar in Hemelingen fehl. Wie die Polizei Bremen am Dienstag mitteilte, gab der Betrüger sich am Telefon als Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes (BKA) aus. Bei einer Diebesbande seien Notizen mit der Anschrift des Ehepaares gefunden worden, behauptete der Mann. Daher seien die beiden in Gefahr, Opfer eines Verbrechens zu werden.

Unter diesem Vorwand fragte der falsche BKA-Mitarbeiter anschließend nach Wertgegenständen oder einem Safe in der Wohnung. Dadurch wurde das Ehepaar misstrauisch. Der Trickbetrüger schickte ihnen sogar per Fax ein "offizelles Schreiben des BKA", das dem Layout eines Originalanschreibens der Behörde entsprach. Das Ehepaar fiel jedoch nicht auf den Trick herein und brach den Kontakt zu dem Betrüger ab.

Die Bremer Polizei rät in solchen Fällen dazu, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und auch der angezeigtes Nummer im Display des Telefons nicht zu trauen - denn diese könne manipuliert werden. Betroffene sollten auflegen und die Polizei verständigen. Zudem sollten Angehörige mit ihren Eltern oder Großeltern über solche Fälle sprechen, damit diese nicht auf die Masche der Trickbetrüger hereinfallen. (wk)