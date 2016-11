Auf diesem Erdhügel stand früher ein Aussichtsturm. (Tobias Meyer)

Frank Hethey kommt mit seinem Fahrrad um die Ecke. Geht die letzten Meter auf dem Weg im Bürgerpark, der nur ein paar Schritte von der Parkallee entfernt liegt. Hethey ist Journalist und hat sich der Historie verschrieben: Wann immer er über einen Hinweis stolpert, muss er ihm nachgehen. Dann stürzt er sich in Recherchearbeit, verbringt Stunden um Tage in Bibliotheken, oft auch an der Universität. Und auf dem Weg dorthin ist ihm genau hier, in etwa auf Höhe der Emmastraße, ein Hügel aufgefallen. Ein Hügel, von Büschen bewachsen, von dem man gut auf den See am Weg, aber nicht weiter schauen kann. Dabei reichte der Ausblick von dort einst bis nach Vegesack.

„Die Bremer hatten früher ein Faible für gute Aussichten“, hat Hethey herausgefunden. Bereits 1883 errichteten sie einen sieben Meter hohen Turm im vorderen Bereich des Bürgerparks. „Dabei handelte es sich aber eher um ein hölzernes Provisorium.“ Dieser Bau war trotz seiner Höhe etwas zu kurz gedacht – weil die Bäume, wenn sie in voller Pracht standen, mit ihren blätterbehangenen Kronen die Sicht verdeckten. Also musste ein neuer Turm her und das schnell, denn: Im Mai 1890 sollte die Nordwestdeutsche Industrie- und Gewerbeausstellung im Bürgerpark eröffnen.

Die von Bremen, Oldenburg und Hannover organisierte Leistungsschau sollte die größte ihrer Art im Deutschen Reich werden. Ein pompöses Ereignis, das flächenmäßig immerhin fast so groß war wie das französische Äquivalent in Paris: Eine eigens eingerichtete Straßenbahnlinie, übrigens die erste elektronische Tram mit Oberleitungsführung in Europa, führte vom Bahnhof zur Ausstellung. Es wurde ein mittelalterlicher Bremer Straßenzug nachgebaut, und neben den sechs Ausstellungshallen gab es auch das Parkhaus mit einer riesigen Kuppel an der Stelle, an der heute das Park Hotel steht. Und eben den Aussichtsturm.

Frank Hethey auf dem Kinderspielplatz, der hinauf zum einstigen Standort des Turms führt. (Tobias Meyer)

Turm war beliebtes Ausflugsziel

Um das Projekt zu realisieren, half Franz Ernst Schütte (1836-1911) als Erster Vorsitzender des Bürgerparks mit einer Finanzspritze. Architekt Heinrich Müller (1819-1890) entwarf den Aussichtsturm. Er zeichnete zuvor auch für den Bau der Neuen Börse in der Innenstadt verantwortlich. Die Überreste der 1888 abgebrannten und für den Neubau abgerissenen Alten Börse schlug man klein und nutzte den Schutt, um daraus im Bürgerpark einen Hügel aufzuschütten. „Unter der Erdschicht müssten heute noch Reste liegen“, ist sich Hethey sicher.

Innerhalb eines halben Jahres wurde der Aussichtsturm auf dieser Erhebung errichtet und im Dezember 1889 eröffnet. Es war das letzte Bauwerk, das Architekt Müller vor seinem Tod vollendete. Und was für eines! Vom eigenen Ruderboot-Anleger am See führten Treppenstufen hinauf zu dem orientalisch anmutenden Bau. 26 Meter waren es bis zur Aussichtsplattform und noch einmal 15 weitere bis zur Fahnenspitze.

„Stand man oben auf dem Balkon, dann konnte man in der Ferne den Vegesacker Hafen erkennen. In Betonpfeile waren die Entfernungen zu großen europäischen Städten eingraviert“, so Hethey. Ein Gruß an die vielen internationalen Gäste der Leistungsschau, die insgesamt 1,2 Millionen Menschen in den Bürgerpark lockte. Und eine kleine Inspiration für die Bremer, die den Turm ebenfalls gerne als Ausflugsziel nutzten.

Gebäude wurde 1962 gesprengt

Um die vielen Gäste verköstigen zu können, wurde ein Restaurant in das Untergeschoss des Turms integriert und 1895 eine Veranda geschaffen, zum Schutz vor Wind und Wetter rundum mit Fenstern verkleidet. Ein schöner Anblick, aber nicht für lange, denn: Die überschaubare Speisekarte mit leichten Erfrischungen konnte nicht überzeugen, also wurde der Gastronomiebetrieb 1913 wieder geschlossen. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Die Flugabwehr nutzte den Turm als Beobachtungs- und Geschützstand, und die Wehrmacht richtete im Untergeschoss einen Luftschutzkeller ein.

Wie durch ein Wunder kam der Prachtbau weitestgehend unversehrt durch den Krieg. „Ausgerechnet die deutschen Soldaten waren es, die dem Turm während ihres Rückzugs im April 1945 schwere Beschädigungen zufügten“, sagt Frank Hethey. Nach dem Krieg verfiel das Gebäude, bis es schließlich im März 1962 gesprengt wurde. „Eigentlich schade“, bedauert Hethey. „Der Aussichtsturm hätte sicher heute noch für Freude gesorgt.“

Freude gibt es am Hügel aber trotzdem: Dort wurde 1970 vom Bürgerparkverein ein Spielplatz angelegt. Statt Stufen zur Aussichtsplattform erklimmen Kinder seitdem die Leitersprossen zu den Rutschen, die in die Schräge gebaut wurden. Und direkt auf dem Hügel lässt es sich auf Bänken gut aushalten. Die 2006 errichtete Sitzgruppe ist eine Erinnerung des Schnoor-Archiv-Gründers Wolfgang Loose (1918-2014) an seine Frau Anneliese-Loose-Hartke (1921-2007). Sie hatte sich für die Erhaltung der Geschichte des Schnoors stark gemacht, in Eigenregie ein privates Heimatmuseum geführt und dafür 2001 sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten. Eine Tafel auf dem Areal weist auf ihren Namen hin. Von dem Aussichtsturm aber, von dem liest man hier oben nichts.

"Bremer Geheimnisse"

heißt das Buch, das der WESER-KURIER in Kooperation mit Bast Medienservice heraus gibt. Das Buch von Eva-Maria Bast und dem Bremer Journalisten Tobias Meyer enthält 50 Geheimnisse und ist ab Mittwoch, 2. November, in allen unseren Zeitungshäusern sowie auf www.weser-kurier.de/shop und telefonisch unter 0421/36716616 zu haben. 192 Seiten, 14,90 Euro.