Neues Wahrzeichen an der Weser? Die "Alexander von Humboldt" soll ab sofort noch mehr Gäste an die Weser locken. (Frank Thomas Koch)

Stolz reckt die „Alexander von Humboldt“ ihre drei Masten in den Himmel. Ein grünes Segel ist symbolisch gesetzt. Ab sofort öffnet das Hotel- und Restaurantschiff seine Türen und Luken am Martinianleger.

Menschen drängen sich auf dem Deck, um den Traditionssegler nahe der Schlachte willkommen zu heißen. Man kann davon ausgehen, dass nicht wenige mit dem als unheilbar geltenden „Grünen Virus“ infiziert sind. Gemeint ist die Faszination, die von der weltberühmten Dreimastbark ausgeht. „Auf diesem Schiff herrscht eine ganz besondere Atmosphäre“, sagt Crew-Mitglied Andrea Franke. Eine, die Menschen verbindet.

Zahlreiche Paare seien auf der Alex zusammengekommen. Viele zeigten heute ihren Kindern und Enkeln, wo sie sich kennengelernt haben. Franke war 23 Jahre ehrenamtlich Matrosin auf der Alex, wie die Crew das Schiff nennt. Sie hat viele Tage und Nächte mit bis zu 57 Männern und Frauen auf engstem Raum gelebt, Stürme gemeistert und auch die ein oder andere Seekrankheit.

Jede Erinnerung gigantisch

„Das schweißt zusammen“, sagt sie. Vom Schiff aus habe sie aber auch in der Karibik den Sternenhimmel und das Himmelsleuchten gesehen. Jede Erinnerung sei gigantisch. Sie selbst, da ist sie sicher, habe das Grüne Virus im Blut.

Seit die Alex auch ein Hotel ist, kümmert sich Andrea Franke in der wenige Quadratmeter kleinen Rezeption um die Gäste. Wo einst die Kapitänsbrücke war, nimmt sie Buchungen entgegen, organisiert sie Veranstaltungen, plant ihre Führungen auf dem Schiff. Die Schlachte, sagt sie, sei ein schöner Platz für den alten Traditionssegler.

1906 in Bremen auf der Bremer Werft AG „Weser“ als Feuerschiff gebaut, lotste die damalige „Reserve.Sonderburg“ als schwimmender Leuchtturm bis in die 1980er-Jahre die Schiffe auf der Nord- und Ostsee. Leuchttürme auf dem Festland lösten das Feuerschiff ab, es wurde außer Dienst gestellt. Seine zweite Karriere begann als Segelschulschiff „Alexander von Humboldt“.

Markenzeichen der Bark

In dieser Zeit erhielt der Rumpf seine grüne Farbe. Zusammen mit den 1035 Quadratmetern grüner Segel ist sie das Markenzeichen der Bark. Als „Alexander von Humboldt“ hat das Schiff über 500.000 Seemeilen zurückgelegt, ist zwölf Mal über den Atlantik gesegelt, hat zwei Mal das berühmt berüchtigte Kap Hoorn umrundet.

Hunderte haben auf der Alex das Segeln erlernt, sagt Andrea Franke. Im Sommer auf der Nord- und Ostsee, im Winter nahe der Kanaren, in der Karibik, bei den Kapverden. Kapitän Klaus Müller erinnert sich gern daran, mit welcher Freiheit die jungen Crew-Mitglieder unterwegs waren, mit welcher Leichtigkeit und Disziplin den Wellen und dem Meer gegenüber.

Küchenchef Uli Glapa und sein Team bereiten alle Speisen auf dem Schiff zu. (Frank Thomas Koch)

„Gleichzeitig die Geborgenheit an Bord in den Kojen und Kammern.“ Die Natur nutzen und erleben, nicht beherrschen. Gemeinschaft erleben, Ängste überwinden, Rücksicht nehmen. Dass die Alex nun auf Dauer an der Schlachte liegen wird, sieht der 80-Jährige mit gemischten Gefühlen. „Einerseits ist es wahnsinnig spannend, so ein Schiff mitten in der Stadt zu haben. Andererseits werde ich jetzt nie mehr mit der Alex zur See fahren“, bedauert Müller.

Seit Mai 2015 können Übernachtungen gebucht werden

Abenteuer und Geborgenheit, das ist es, was Schiffseigentümer Rataj und die Crew auf dem Hotel- und Gastronomieschiff ihren Gästen vermitteln wollen. Wer in den ehemaligen Unterkünften von Matrosen, Nautikern oder in der des Kapitäns nächtigen möchte, kann seit Mai 2015 auf der Alex buchen. Neun Monate lang wurde das Schiff umgebaut. Es wurde komplett entkernt, alte Leitungen und Rohre wurden entfernt. Hotelgästen weist ein Schild „Pumakäfige“ den Weg unter Deck.

Schlichter Komfort mit einzigartigem Ausblick – das bieten die Hotelkabinen. (Frank Thomas Koch)

„Früher waren das Kabinen, in denen acht Leute schliefen“, erzählt Franke. Der strenge Geruch gab ihnen diesen Namen. Jetzt sind die Pumakäfige Vierbettkabinen mit Duschen, modernen Waschkonsolen, großen Spiegeln und kleinen Flachbildfernsehern. Das dunkle Holz der Betten hebt sich vom Weiß der Wände ab. Durch die Bullaugen ist das Wasser und der Teerhof zu sehen.

Als eine der ersten Hotelgäste an der Schlachte durfte Pamela Groll diesen besonderen Ausblick genießen. „Wenn man wach wird und sieht durch das Bullauge die Sonne aufgehen – ein Traum“, schwärmt sie von Übernachtungen auf dem historischen Schiff. Groll empfindet die Enge in der Kajüte als kuschelig.

"Besser geht es nicht."

Der neue Anlegeplatz ist für Pamela Groll ein großer Vorteil: „Ich bin morgens sofort in der Stadt. Besser geht es nicht.“ Im Restaurant hat sie die Auswahl unter 140 Plätzen an Deck und bis zu 85 unter Deck.

Die Gäste dürfen sich das Essen auf den langen Holztischen in der Mannschaftsmesse schmecken lassen oder im blau gepolsterten Halbrund des Kapitänsbereichs. „Der Mensch ist willkommen, das ist die Seele dieses Schiffes“, sagt Koch Uli Glapa, der die Alex als Ergänzung zum kulinarischen Angebot an der Schlachte sieht.

In der ehemaligen Mannschaftsmesse bietet das Restaurant maritimes Flair. (Frank Thomas Koch)

Die Alex als Bereicherung – das unterschreibt auch Schiffseigner Heiko Rataj. „Die Alex an die Schlachte zu holen, war nicht günstig, aber es hat sich gelohnt. Auch für die Hansestadt Bremen.“ Die Erweiterung des Martinianlegers um den Pontonliegeplatz der Alex am „Anleger 1“ etwa in Höhe der Martinikirche kostete rund zwei Millionen Euro.

Touristenziel Alex

Die weltberühmte Alex, ist Rataj überzeugt, werde viele Touristen anlocken. Dass sie auch ein neues Wahrzeichen werden könnte, hielten am Montag einige Besucher für möglich. Auch Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD), der an das Ensemble aus starken Marken und Symbolen glaubt: „Maritim, Fisch, alte historische Innenstadt und Schiff – das gehört zusammen“, so Günthner.

Essen und schlafen auf der „Alex“ Smut Uli Glapa kocht auf dem Schiff gehobene maritime und mediterrane Gerichte. Die Speisekarte wechselt wöchentlich und spiegelt das regionale jahreszeitliche Angebot wider. Immer auf der Karte: selbst gemachtes Labskaus. Dazu gibt es ein Gericht aus einem Land, in dessen Hafen die Alex bereits eingelaufen ist.

Die Preise liegen zwischen 4,90 Euro für die Suppe und 16,90 Euro für das teuerste Hauptgericht. Warme Küche täglich von 11.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Wer die Nacht auf dem Schiff verbringen möchte, bezahlt in der Doppelkabine ab 44 Euro. 15 Kabinen mit insgesamt 40 Betten bietet das Schiff. Die Rezeption ist täglich von 8 bis 18 Uhr unter Telefon: 0421/380 39 699 erreichbar.