Jetzt soll es endlich klappen mit der eigenen Wohnung: Peter True in der Bremer Innenstadt. (Christina Kuhaupt)

Immer wieder diese Hoffnung. Die Hoffnung rauszukommen aus dem Trott, aus dem Hin und Her zwischen Platte, Hauptbahnhof und Café Papagei, einem Treffpunkt für Wohnungslose. Die Hoffnung auf einen Ort, den er für sich hat. Auf eine morgendliche Dusche, eine eigene Toilette, und darauf, sich bald selbst einen Kaffee kochen zu können. Peter True hat diese Hoffnung in den letzten 13 Jahren immer wieder gehabt, jedes Mal vergebens. Aber dieses Mal könnte es anders laufen.

Peter True lebt seit 2003 auf der Straße, mit Unterbrechungen. Er hatte mal eine Freundin, bei der hat er ein paar Jahre gelebt. Im Sommer vergangenen Jahres starb sie an einem Herzinfarkt. Da musste er wieder raus, nach draußen auf die Straße. Peter True ist 60 Jahre alt, und vielleicht ist er schon bald wieder drinnen. Er soll bald einen Mietvertrag unterschreiben, das hat er schon ewig nicht mehr gemacht. Wenn er Glück hat, kann er Mitte Januar einziehen: eineinhalb Zimmer, Küche, Bad, in Walle. Die Miete übernimmt das Amt für Soziale Dienste, sie überweisen das Geld direkt an den Vermieter, das hat Peter True mit dem Sachbearbeiter so ausgemacht. „Ich will das gar nicht erst haben“, sagt er. „Sonst geb ich es nur aus.“

Vor einem Jahr haben die Fotografin China Hopson und ich Peter True kennengelernt. Seine Geschichte und sein Alltag haben uns interessiert, und er hat uns mitgenommen: 24 Stunden haben wir ihn in seinem Leben begleitet, saßen mit ihm beim Morgenkaffee in der Bahnhofsmission, standen nachmittags mit seinen Freunden und ihm vor dem Bahnhof, haben abends unsere Schlafsäcke neben seinem ausgerollt und in dem Durchgang zwischen zwei Geschäften geschlafen. Wir sollten Peter zu ihm sagen, denn auf der Straße sagt man Du.

Schon einmal kurz vor der eigenen Wohnung

Am 30. Januar ist die Geschichte im Weser-Kurier erschienen, und seitdem ist viel passiert: Peters Geschichte hat viele bewegt, manche wollten helfen, eine Frau bot ihm im Sommer sogar eine Wohnung an. Sie hatte die Reportage gelesen, ihn erkannt und konnte es nicht glauben, dass er immer noch auf der Straße lebte. Bei einem Treffen erzählte er mir davon, Peter war glücklich, in den Tagen hatte er ein Lächeln im Gesicht.

Aber es klappte nicht. Der Vormieter zog nicht aus, eine komplizierte Geschichte, Peter winkt ab, wenn man ihn darauf anspricht. Dabei hatte er so gehofft, er hatte die Wohnung schon gesehen, sogar den Schlüssel hatte er schon. „Ja is so, nee“, ist einer dieser Halbsätze, die er oft sagt, manchmal gefolgt von einem „Pech“.

Er sagt das nicht traurig, auch nicht vorwurfsvoll, er sagt es resigniert, so wie einer, der nicht mehr viel erwartet von seinem Leben. Es war einer der Sätze, die mich am meisten bewegten, als er im Januar in der Bahnhofsmission, kurz vor Ablauf der 24 Stunden, zu uns sagte: „Ich bin nicht unzufrieden, bin zufrieden. Aber glücklich bin ich auch nicht. Weil bei mir nichts passiert. Und weil mir schon zu oft was passiert ist.“ Er wolle nur noch sein Leben wieder auf die Reihe kriegen. „Mehr ist nicht mehr drinne bei mir.“

Wieder Kontakt mit der Familie

Ein bisschen was war aber doch noch drin. In diesem Sommer hat sich vieles im Leben von Peter True verändert. Nicht nur, aber auch weil seine Geschichte in der Zeitung stand und eine Multimedia-Reportage sie erzählte. Peter ist mit Chefredakteur Moritz Döbler, China Hopson und mir im Juni nach Köln gefahren, zur Preisverleihung des Grimme Online Awards, für den die Multimedia-Reportage nominiert war.

Gewonnen haben wir nicht, aber Peter kam zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder raus aus der Stadt. Wir haben Sekt und Bier getrunken und Schnittchen gegessen. Peter duzt jetzt den Chefredakteur, und er hat einen alten Bekannten seines Bruders getroffen und mit ihm über ihre gemeinsame kommunistische Vergangenheit gesprochen.

Was für Peter noch viel wichtiger ist: Er hat wieder Kontakt zu seiner Familie. Sein Neffe hat sich auf die Suche nach ihm gemacht, hat ihn gefunden, ihn angesprochen und gesagt: „Deine Schwester würde sich freuen, von dir zu hören.“ Er hat sie dann angerufen, sie haben telefoniert, fast eine Stunde lang, sie hatten sich viel zu erzählen, nach all den Jahren, in denen sie sich nicht gesehen und gehört haben. Seitdem haben sie schon mehrmals telefoniert, sie wollen sich auch bald treffen, auch seine beiden Brüder will er wiedersehen. All das erzählt er mir, denn wir haben uns in den vergangenen zwölf Monaten besser kennengelernt. Damals, im Januar, wollte er nicht über seine Familie sprechen.

Neue Einstellung zum Jobcenter

Und noch etwas hat sich in Peters Leben verändert: seine Einstellung zum Jobcenter. Als wir im Januar mit ihm unterwegs waren, wollte er die Hilfe vom Amt nicht. Sie haben ihn nicht gut behandelt, sagte er. Er sollte eine Woche lang einen Kurs machen, sich zu seinen Rechten und Pflichten belehren lassen. Aber wie solle er das machen, wenn er draußen schlafe, er könne sich ja gar nicht jeden Morgen waschen! Und dann stundenlang mit anderen Menschen in einem kleinen Raum sitzen? Nein, sagte er und ging nicht mehr hin, verzichtete auf Hartz IV, auf das Geld, das ihm zusteht.

Um einen neuen Antrag zu stellen, braucht er Dokumente, zum Beispiel einen Ausweis. Der war ihm geklaut worden, genauso wie andere Papiere. Die müsste er bei verschiedenen Ämtern besorgen. Das war ihm damals zu viel Aufwand, er schob es hinaus, nahm das Angebot der Sozialarbeiter, ihm zu helfen, nicht an.

Ein paar Tage nachdem wir in Köln waren, rief er an: Er habe sich das jetzt überlegt, sagte er am Telefon. Er will das machen mit dem Jobcenter, und wenn ich will, dann soll ich doch mitkommen. Wollte ich, nur immer kam was dazwischen. Erst musste Peter alle Papiere zusammensammeln, das dauerte. Wir hatten uns mehrmals vor dem Jobcenter verabredet, immer sagte Peter ab, mal weil ihm noch ein Dokument fehlte, mal weil er seine Papiere im Auto eines Freundes liegen lassen hatte. Es muss schwer gewesen sein für ihn, sich um all das zu kümmern, was er jahrelang verdrängt hatte.

Alle Habseligkeiten im Winter geklaut

Eine eigene Toilette, eine Dusche am Morgen und eine eigene Kaffeemaschine – "diese kleinen Annehmlichkeiten sind für mich Luxus", sagt Peter True. (Christina Kuhaupt)

Mitte Juli hinterließ er in der Redaktion einen Zettel. Er habe eine neue Handynummer, die hatte er mir aufgeschrieben. Als ich ihn anrief, erzählte er mir, dass sein Rucksack geklaut wurde. Alle Dokumente weg, wieder alles von vorn. Er klang genervt. Und dann ging es auf einmal doch ganz schnell. Er habe jetzt alles mit dem Jobcenter geklärt, erzählte er mir wenig später. „Kennst mich doch, ich mach das alles alleine.“

Peters Jahr hatte auch schlechte Momente. Kurz nachdem die Geschichte über ihn erschien, hat jemand all seine Sachen aus dem Versteck geklaut. Schlafsack, Isomatte, Klamotten, alles war weg. Und das mitten im Januar, in der kältesten Zeit. Nach und nach suchte er sich die Sachen wieder zusammen, wer lange auf der Straße lebt, der kennt die richtigen Menschen.

Die mit den Thermo-Schlafsäcken, so einen hatte er sofort wieder. Er wurde mehrmals beklaut in diesem Jahr, Freunde sind gestorben. Ihre Bilder hängen nun im Kleinbus von Sozialarbeiter Jonas Pot d'Or, neben denen der anderen Obdachlosen, die gestorben sind. „Das muss man sich mal anschauen, da wird einem schlecht“, sagt Peter. „Das Vermissen gewöhnt man sich ab auf der Straße“, hatte er im Januar zu uns gesagt.

Die Möbel stehen bereit

Seine Freunde und Bekannten von der Straße will er weiter sehen, auch wenn er bald eine Wohnung hat. Er wird trotzdem noch zum Hauptbahnhof fahren, sagt er. Um zu wissen, wie es allen geht. Und noch was hat er sich vorgenommen: Wenn er eine Wohnung hat, dann lässt er sich die Haare schneiden. „Eine normale Frisur“, sagt er. „Dann habe ich die Zeit und die Ruhe.“ Eine große Wohnküche hat die Wohnung, in die er einziehen soll, „da kann man ne halbe Party machen.“ Er freut sich auf Ruhe und auf sein Schlafzimmer. Ein Platz nur für ihn, ruhig, sicher, ein Platz, an dem er wirklich schlafen kann. Wo er nicht aufwacht, weil eine Gruppe Betrunkener vorbei läuft. Wo er in einer kalten Winternacht nicht friert.

„Der Winter ist die beschissenste Zeit“, hatte er uns damals gesagt. Ich hatte gehofft, dass er diesen Winter nicht mehr auf der Straße verbringen muss. Ihm ist das egal, sagt er zumindest. „Auf die paar Wochen kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ich lass jetzt nicht mehr locker.“ Schon seit Monaten sammelt er bei Haushaltsauflösungen Möbel für seine Wohnung, in der Garage eines Freundes stehen die und warten darauf, dass er endlich einen Mietvertrag bekommt. „Wenn ich das Ding in der Hand hab, bin ich überglücklich.“ Diesmal, da ist er sich ganz sicher, diesmal wird es klappen.