Der vermeintliche Golfprofi flog durch eine simple Frage auf. (dpa)

Gegen den 25-Jährigen mit „Tiger-Woods-Ambitionen“ werde jetzt ermittelt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Demnach hatte der Mann in der Nacht zum Dienstag Golfschläger aus einem Auto in Oberneuland gestohlen. Am Dienstagmittag wollte er sie in einem Sportfachgeschäft umtauschen. Da begann seine Pechsträhne: Dem Mitarbeiter im Geschäft fiel nämlich ein, dass er solche Schläger vergangene Woche einem Stammkunden verkauft hatte.

„Ein kurzer Anruf bei dem Bestohlenen und bei der Polizei – und schon war das Sportgeschäft nicht mehr so kulant wie gewohnt beim Umtausch seiner Waren“, heißt es im Polizeibericht. Doch der 25-Jährige gab so schnell nicht auf. Auch als ihn Polizisten befragten, behauptete er weiter, selbst Golf zu spielen. Es handele sich um seine Schläger.

Ein gewitzter Beamter fragte daraufhin nach der Spielstärke des vermeintlichen Golfprofis: „Wie ist denn das Handicap?“ Der Beschuldigte reagierte genervt: „Was soll das denn? Ich bin nicht behindert.“ Das reichte der Polizei. Gegen den 25-Jährigen laufen jetzt Verfahren wegen Diebstahls und versuchten Betrugs.