So hoch war er einmal: Harald Klingebiel steht auf dem Brommyplatz auf dem letzten Rest, der von dem mittelalterlichen Deich geblieben ist. (Tobias Meyer)

Echt jetzt? „Echt jetzt“, sagt Harald Klingebiel und grinst. Mit dieser Reaktion hat er gerechnet, er war ja selbst ganz erstaunt, als er zum ersten Mal vor dem kleinen Erdwall am nördlichen Ende des Brommyplatzes im Ortsteil Peterswerder stand: Gut eineinhalb Meter hoch ist die Aufschüttung auf dem Spielplatz. Das Areal ist nach Admiral Karl Rudolph Bromme (1804-1860) benannt, dem Befehlshaber der ersten gesamtdeutschen Marine, der seinen Spitznamen von seinen Reisen nach Mittelamerika mitgebracht hat, wo ihn alle nur „Captain Brommy“ nannten.

Doch mit Wasser hat dieser Geheimnisort nicht nur wegen seines Namensgebers zu tun: Wasser gab es hier im 19. Jahrhundert nämlich jede Menge – und zwar immer dann, wenn die Weser im Winterhalbjahr über die Ufer getreten ist.

Nun kann man sich wundern, schließlich gibt es doch den Osterdeich, der die Wassermassen aufhalten soll. „Ja“, stimmt Klingebiel zu. „Nur: Damals war er in diesem Bereich – durch die Pauliner Marsch – erst im Planungsstadium.“ Und bis diese Pläne umgesetzt wurden, musste der mittelalterliche Deich reichen. Wo dieser genau verlief, hat der Volkswirt und diplomierte Sozialwissenschaftler herausgefunden. Mühsam war das, denn es gibt kaum Dokumente zum Stichwort Osterdeich. Was auch daran liegt, dass die einzelnen Abschnitte früher noch andere Titel trugen.

Altes Stück ist noch zu finden

Ganz vorne zum Beispiel, direkt hinter den einstigen Stadtmauern, stand der Punkendeich. „Punken ist ein mittelalterlicher Begriff für Prostituierte“, erklärt Klingebiel. Denn vor den Stadtmauern hinter den unsicheren Deichen wohnten die Armen. „Und wo es Armut gab, da gab es auch Prostitution.“ Ein altes Stück Mauer des Punkendeichs ist auch heute noch zu finden: Wieder an einem Spielplatz, dieses Mal direkt im Ostertorviertel, versteckt hinter Gestrüpp am Bleicherweg.

„Ich bin der Meinung, dass die alte Mauer noch ein Überbleibsel sein muss“, sagt Klingebiel. Nur wenige Schritte weiter, an der Ecke zur Mozartstraße, ist ein altes, mittlerweile leicht umgebautes Gebäude zu sehen: Ein historisches Kutscherhaus, das einmal zu einer der prunkvollen Villen am Osterdeich gehörte. Doch bis dieses Gebiet bebaut werden konnte, musste noch einige Zeit vergehen.

Also zurück zum Brommyplatz, zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Vom Punkendeich führte der mittelalterliche Erdwall immer weiter Richtung Osten. „Das hier war alles Weideland“, sagt Klingebiel. „Da war es nicht schlimm, wenn es mal unter Wasser stand.“ Die Menschen siedelten hinter dem Erdwall, der in diesem Abschnitt in Peterswerder Langendeich hieß – eine Straße, die zum Spielplatz führt, trägt noch heute den Namen Am Langen Deich. Die Anwohner hatten ständig mit Hochwasser zu kämpfen, denn ihr Deich war zwar lang, aber niedrig. „Höchstens zwei Meter hoch“, schätzt der Stadions- und Bremenhistoriker. „Und stellenweise sogar weniger – denn die Anwohner trugen auch gerne mal Erde ab, für ihr eigenes Stück Land dahinter.“

Für die Domsanierung fehlte das Geld

Mitte des 19. Jahrhunderts aber entschlossen sich die Bremer dazu, den Deich zu verlegen. Und zwar näher an die Weser heran. „Das war in erster Linie dafür gedacht, neues Wohngebiet für die Wohlhabenden zu erschließen“, ordnet Klingebiel ein. 1863 fing man also an, den neuen Deich anzulegen. Und zwar einen, der gleichzeitig auch als Promenade zum Flanieren diente. „Da ging es vor allem ums Sehen und Gesehenwerden“, so Klingebiel.

Und tatsächlich: Die Reichen kauften sich Bauland und errichteten große Villen am Deich im Ostertor, und nach und nach wurde der Osterdeich, der das dortige Teilstück Eisenradsdeich ersetzen sollte, bis zur Lüneburger Straße verlängert. „Wer im Peterswerder baute, der erwarb gleichzeitig auch eine Grunddienstbarkeit“, hat der Lokalhistoriker herausgefunden. „Das heißt: Ohne die Zustimmung der Anwohner durfte im Außendeichsland nicht massiv gebaut werden.“

Das Recht besteht bis heute und hat zuletzt der Stadt und dem SV Werder Bremen 2004 einiges Kopfzerbrechen bereitet: Da nämlich sollte das Weserstadion seinen Photovoltaik-Mantel erhalten – und niemand war sich sicher, ob die Anwohner dagegen klagen beziehungsweise die Umgestaltung sogar verhindern konnten. Deshalb wurde Klingebiel mit der Forschung beauftragt und sollte ein Gutachten erstellen: der Beginn seiner historischen Untersuchungen zum Deich. Dabei fand Klingebiel auch heraus, dass die Bremer zum Ende des 19. Jahrhunderts den Dom sanieren wollten – ihnen aber das Geld dafür fehlte.

Kleiner Hügel ist die letzte Erinnerung

„Es gab in den 1870er- und 1880er-Jahren Überlegungen, den mittelalterlichen Deich in Hastedt einfach aufzuschütten. Doch dann kam Kaufmann Franz Schütte als Bauherr der St.-Petri-Domgemeinde auf eine andere Idee: Er wollte den Peterswerder gewinnbringend als attraktives Wohngebiet vermarkten.“ Dafür nutzte Schütte seine Vormachtstellung, die er als wohlhabender Kaufmann hatte, und machte vorwiegend Geschäfte mit denen, die seine Idee unterstützten. Nicht nur, um selbst einen Vorteil zu haben, sondern um so die Renovierung des Bremer Doms zu fördern.

„Das war eigentlich ein ziemlich gewiefter Trick“, sagt Klingebiel mit einem Schmunzeln. „Das alte Weideland im damaligen Außendeichsland nämlich gehörte überwiegend dem St.-Petri-Dom. Schütte verkaufte also das Land, und die Kirche erhielt die Einnahmen. So kam das Geld für eine Sanierung zusammen.“ Die Domrestaurierung konnte finanziert und der Hastedter Osterdeich 1893 bis zum Weserwehr zu Ende gebaut werden.

Tja, und alles, was noch an den mittelalterlichen Deich erinnert, ist dieser kleine Hügel auf dem Brommyplatz. „Ich bin mir sicher, wenn man hier graben würde, dann fände man ziemlich schnell die Schichten des alten Deichs“, meint Klingebiel. Tief buddeln muss man bei der geringen Höhe nicht mehr. „An einigen Stellen ist das Stück Langendeich sogar noch niedriger als das letzte Mal, als ich hier war“, fällt Klingebiel plötzlich auf.

Er deutet auf zwei tiefe Löcher. „Da haben sich wohl schon wieder welche bedient.“ An dieser Tradition haben die Bremer also offenbar festgehalten. Wobei: Vielleicht waren es auch nicht die Anwohner, sondern die Spielplatz-Kinder. Den Hochwasserschutz gefährden sie so allerdings nicht mehr – dank des neuen Osterdeichs.