Willi Lemke (dpa)

Als ich in der vergangenen Woche über den Bremer Flughafen berichtet habe, ist mir ein wichtiges Detail doch glatt durchgerutscht: der Laden vom Bremer Martinshof in der Flughafenhalle. Die Senatsmarmelade vom Martinshof haben Sie bestimmt auch schon mal verschenkt. Ich natürlich auch, besonders auf meinen UN-Reisen war die ein beliebtes Mitbringsel. Aber ich streiche sie mir auch gerne morgens auf mein Brötchen. Denn sie schmeckt wirklich gut!

Auf jeden Fall ist auch der Bremer Martinshof ein absolutes Vorzeigeobjekt. 1953 gegründet, 1950 Beschäftigte an 35 Standorten, davon 16 in bremischen Betrieben außerhalb der Werkstatt Bremen. In Bremen werden alle Polizeifahrzeuge vom Martinshof gepflegt, die Beweisstückstelle verwaltet, die Parkanlagen für den Bürgerparkverein, die Kliniken oder die Jacobs-Universität gepflegt. Und auch für Werder Bremen arbeitet der Martinshof als Dienstleister. So viel zu den Fakten, damit Sie im Bilde sind. Der Martinshof trägt entscheidenden Anteil daran, dass geistig, psychisch oder auch körperlich behinderte Menschen hier in Bremen und Umgebung Seite an Seite mit Menschen ohne Behinderung arbeiten und leben.

Sie denken jetzt, das sei normal? Leider überhaupt nicht. Ich habe auf meinen UN-Reisen in vielen Ländern der Welt erlebt, dass gerade behinderte Kinder von ihren Eltern oder Verwandten quasi weggeschlossen wurden, dass sie nicht sichtbar waren für ihre Umwelt. Das ist in Deutschland zum Glück nicht so, auch wenn unser Land noch deutlich inklusiver sein könnte. Aber ich finde, man sollte Länder grundsätzlich nicht an Goldmedaillen messen, sondern an ihrer Integration von Minderheiten oder benachteiligten Menschen.

Deshalb ist die Arbeit vom Martinshof und der Partner nicht hoch genug zu bewerten. Ich muss dabei auch ausdrücklich Mercedes loben. Die haben vor dem Martinshof-Shop im Flughafen immer ein Auto aus der aktuellen Flotte stehen, zur Ausstellung quasi. Die Mitarbeiter des Shops polieren den Wagen immer auf Hochglanz. Insgesamt arbeiten 400 Beschäftigte vom Martinshof für das Mercedes-Werk. Es gibt sogar die Integrationsabteilung „Integra“, die im Drei-Schicht-Betrieb arbeitet.

Wichtig ist doch, dass wir Menschen mit einer Behinderung stets offen begegnen. Schon als ich bei Werder als Manager gearbeitet habe, gab es Mitarbeiter des Martinshofes, die ständige Gäste des Trainings waren und von Spielern und Trainern respektvoll begrüßt wurden. Auch heute gehört Thorsten B., genannt „Tuddi“, vom Martinshof zu unseren größten Fans und beeindruckt mich immer wieder mit seinem statistischen Wissen. Sogar das Fernsehen hat schon über ihn und seine Leidenschaft zu Werder berichtet. So geht Inklusion!

Sport und Martinshof passen aber sowieso gut zusammen. Als UN-Sonderbotschafter habe ich die Special Olympics immer begleitet, die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. In Abu Dhabi habe ich vor Jahren Scheich Mohammed Fadel Al Hameli kennengelernt, 2016 hatte ich ihn nach Bremen eingeladen. Neben Besuchen bei Werder und der Mutter- und Kind-Abteilung von Bremen 1860 war er auch von den Leistungen des Martinshofes sichtlich angetan. Jetzt habe ich erfahren, dass am 23. Februar auf Einladung von Scheich Hameli eine Fußballmannschaft des Bremer Martinshofes mit Unterstützung von „Werder bewegt“ zum ersten Football Club World Cup nach Abu Dhabi fliegt. Auch Scheich Al Hameli wird dabei sein. Und hoffentlich für die Martinshof-Fußballer die Daumen drücken. Sie haben es wirklich verdient.