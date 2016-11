Clara Krone mit Hund Mylord im Alter von drei Jahren. (Astrid Bertram)

Friseurmeister Emil Meier hatte 1925 ein kleines Friseurimperium in Bremen geschaffen. Es gab je einen Salon in der Martinistraße 1B, der Wachtstraße 39 sowie in der Bahnhofstraße 13/14. Beachtenswert damals: die vielen Angestellten, darunter mehrere Friseurinnen. Der stolze Meier posierte mit seinem Personal für den Fotografen.

Das Bild unten auf dieser Seite ist eines von 120, die in unserem neuen Magazin „Mein Bremen“ zu sehen sind, das seit dieser Woche im Handel ist. Wie berichtet, zeigen wir Ihnen an drei aufeinanderfolgenden Sonnabenden einen kleinen Ausschnitt aus den 100 Seiten, für die wir Sie als Leserinnen und Leser des WESER-KURIER um Hilfe gebeten hatten. Sie haben in Ihre Privatarchive gegriffen und uns zusammen mehrere Waschkörbe voll mit tollen Fotos und oft dazugehörigen Geschichten ins Haus gebracht. Hierfür an dieser Stelle nochmals vielen Dank. Wobei wir besonders beeindruckt waren von dem großen Vertrauen, das Sie in uns stecken, schließlich sollen wir damit sorgsam umgehen. Das haben wir hoffentlich getan.

Wir haben das Heft nun unterteilt in sechs Themenbereiche: Kindheit und Jugend, fahren und fliegen, Stadt und Leben, Industrie und Handel, Freizeit und Sport, Hafen und Fluss. Zu den besonders schönen Bildern gehören Aufnahmen vom sogenannten Bad Lankenau, wo Bremen bei gutem Wetter seine Freizeit verbrachte. Rechts unten sehen Sie die traute Zweisamkeit am 28. Juli 1930 vor einem Wochenendhaus am Weserstrand. Andere Bilder zeigen lauschige Kaffeekränzchen oder das Anbaden 1929 mit dem grandiosen Blick auf die Werft A. G. „Weser“, zu der es mit einer Fähre hinüber ging.

Seltenheitswert hat auch das Bild links unten. Haben Sie es erkannt? Der Teerhof. Das Magazin birgt aber noch allerlei andere Überraschungen. Dazu gehören die ersten Straßenbahnen und die ersten motorisierten Feuerwehrautos. Oder ein grandioser Sieg von Werder Bremen 1927 in der Westkreisliga gegen ABTS, dem Allgemeinen Bremer Turn- und Sportverein, dem Vorgänger von 1860 Bremen. Werder gewann 2:0. Immerhin. Zuvor hatte es einen langen Kampf zwischen ABTS und Werder um den Bau eines Stadions am Weserbogen gegeben, dem heutigen Weserstadion. ABTS hatte dabei gewonnen, sich finanziell aber verhoben. Werder pachtete daraufhin ab 1930 das Stadion.

Zu sehen sind auch die Schauerleute, die für das Löschen und Laden der Schiffe zuständig waren. Die weißen Schauerleute trugen die Säcke, die schwarzen luden die Kohlen. Und zwischendurch steckten sie sich mal eine Kippe in den Mund und machten Fofftein.

Also, das Magazin bietet einen schönen Querschnitt aus 45 Jahren Geschichte von 1900 bis 1945 und ganz private Einblicke in das Leben der Menschen.

