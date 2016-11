In der Behörde von Innensenator Ulrich Mäurer wurde eingebrochen. (Frank Thomas Koch)

Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in Räume der Innenbehörde an der Obernstraße eingedrungen. Entsprechende Informationen des WESER-KURIER hat die Polizei am Montag bestätigt. In dem Bürogebäude hat die Zentrale Antikorruptionsstelle (Zaks) für den öffentlichen Dienst ihren Sitz. Die unbekannten Täter waren über ein Vordach im dritten Stock und ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäudeinnere gelangt.

Sie brachen mehrere Zwischentüren bis zum Zaks-Trakt auf und stahlen dort den Schlüssel für den Waffentresor. Außerdem steckten sie zwei Reizgas-Sprühgeräte und zwei Handfesseln ein sowie einen Laptop, auf dem Material zur Präventionsarbeit der Zaks gespeichert war. Aus dem Tresor kam aber offenbar nichts abhanden. Das soll eine erste Durchsicht ergeben haben.

In der Innenbehörde befürchtete man nach der Entdeckung der Tat zunächst, die Unbekannten könnten gezielt nach Unterlagen aus der Anti-Korruptionsarbeit der Innenbehörde gesucht haben. Dagegen spricht jedoch, dass die Täter über einen Balkon auch in die benachbarten Räumlichkeiten der SPD-Landesgeschäftsstelle einstiegen. Auch dort wurden Schränke und Schreibtische durchsucht, nach ersten Erkenntnissen nahmen die Unbekannten aber nichts mit.