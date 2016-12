(dpa)

Bereits am Freitagabend meldete gegen 18.45 Uhr ein Anwohner der Carl-Goerdeler-Straße, dass er in einem Mehrfamilienhaus Taschenlampenschein sehen würde, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nachdem Einsatzkräfte der Polizei das Mehrfamilienhaus in Bremen-Vahr innerhalb kürzester Zeit erreichten, bemerkten die Polizeibeamten an der Rückseite des Objektes eine offene Balkontür sowie ein offen stehendes Fenster, als plötzlich zwei männliche Personen aus dem Fenster nach draußen sprangen.

Einer der beiden Tatverdächtigen wurde festgenommen, der zweite Tatverdächtige konnte unerkannt entkommen. Der festgenommene 17-Jährige aus Kattenturm ist bereits polizeibekannt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Die geflüchtete zweite Person wird als männlich, etwa 19 Jahre alt, westasiatisches Aussehen, 1,65 bis 1,75 Meter groß, schlank, kurze Haare, Oberlippenbart und dunkle Kleidung tragend, beschrieben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 3623 888 oder der Notruf 110 entgegen. (wk)