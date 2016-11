Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Mitteilung der Polizei Einbrecher legen Feuer auf Fahrgastschiff in Bremen

Einbrecher haben in der Nacht zum Samstag ein Fahrgastschiff in Bremen durchsucht und anschließend Feuer gelegt. Die Flammen erloschen jedoch von selbst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.