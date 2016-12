"Die Einbrüche ziehen ihre Kreise", sagt Schausteller Tobias Schubring. An seinem Stand wurde die Wechselgeldkasse geklaut. (Frank Thomas Koch)

Rick Pasquali, der Herzenmacher, hat genug. Schon zweimal sind seit Start des Bremer Weihnachtsmarkts Unbekannte in seine Bude eingestiegen. Zuerst haben die Diebe es beim Aufbau versucht, und dann erneut in der Nacht zu Dienstag, erzählt der Schausteller, der hinter der Liebfrauenkirche Lebkuchenherzen individuell beschriftet. „Das ist Wahnsinn, das macht keinen Spaß mehr, man steht den ganzen Tag in der Kälte, und als Belohnung passiert dann sowas“, sagt Pasquali. Die Diebe ließen einen Akkubohrer mitgehen, im Wert von etwa 200 Euro, sagt Pasquali, der den Diebstahl bei der Polizei angezeigt hat.

Er ist nicht der Einzige, dessen Schlösser geknackt und dessen Bude aufgehebelt worden ist. Seit Beginn des Weihnachtsmarkts in der Bremer Innenstadt sind mindestens 15 Schausteller-Buden aufgebrochen worden. Das sagt Susanne Keuneke, Vorsitzende vom Verein der Schausteller und Marktkaufleute in Bremen. Außerdem sei in zwei Autos von Schaustellern eingebrochen worden, die im Parkhaus an der Violenstraße abgestellt waren.

„Eines der beiden Autos gehörte meiner Schwester“, sagt Keuneke. Sie beschreibt: „Das geht jetzt schon seit drei Wochen so, immer wieder werden nachts Buden aufgebrochen, auch in der Nacht zu Dienstag sind sie wieder in zwei eingestiegen.“

Rick Pasquali zeigt ein Foto des aufgebrochenen Schlosses an seiner Lebkuchenherzen-Bude. (Frank Thomas Koch)

Nicht immer wird geklaut

Andere Schausteller nennen sogar noch höhere Zahlen von Einbrüchen: „Es sind mindestens siebzehn Buden betroffen, von denen ich weiß“, sagt Stefan Neuhaus vom Rossbratwurststand. Allein während der Aufbauarbeiten seien in nur einer Nacht elf Buden geknackt worden. Auf Nachfrage dieser Zeitung gaben im direkten Gespräch neun Schausteller an, ihre Bude sei in diesem Jahr in Bremen aufgebrochen worden. Beim Pfannenhändler auf dem Marktplatz, bei der Bratapfel-Spezialistin nahe der Katharinenstraße und beim Lampenstand auf dem Liebfrauenkirchhof, überall wurde die Bude aufgebrochen.

Nicht überall wurde auch etwas geklaut, manchmal hebelten die Einbrecher nur das Holz auf oder ließen lediglich ein paar Töpfe oder – wie im Fall des Riesenrads – eine Weihnachtsmannfigur mitgehen. Doch mehrfach wurde Schaustellern auch teures Werkzeug geklaut. So war es auch bei Stefan Neuhaus: Werkzeug und eine Gasflasche wurden bei ihm gestohlen. Daraufhin kaufte er mehr und neue Schlösser. Neuhaus war einer der ersten, die Anzeige erstatteten. Nicht alle betroffenen Schausteller haben die Einbrüche auch angezeigt. Beim Stand Crystalbay, der Wollwaren verkauft, sind nach Angaben des Inhabers Werkzeuge im Wert von 800 Euro gestohlen worden. Angezeigt hat er dies aber nicht.

Nebenan beim Stand, der Holzpuzzle und Knobelspiele verkauft, wurde die Wechselgeldkasse mit rund 300 Euro gestohlen. „Die Einbrüche ziehen ihre Kreise“, sagt Tobias Schubring, Mitinhaber der Spielefirma Siebenstein aus Münster, der den Diebstahl angezeigt hat. „Der Einbruch bei uns war offenbar eine schnelle Aktion“, so die Einschätzung des 22-Jährigen. „Die Diebe haben die Schlösser geknackt und das Offensichtliche mitgenommen.“

Bei André Schönenberg ließen die Diebe Töpfe und Bretter mitgehen. (Frank Thomas Koch)

Polizei geht nicht von Serie aus

„Am Dienstag wurden bei uns sechs versuchte Einbrüche auf dem Weihnachtsmarkt angezeigt“, sagt Polizeisprecher Nils Matthiesen. Von einer Serie gehe die Polizei derzeit noch nicht aus, es seien aber offensichtlich auch nicht alle Einbrüche von den Schaustellern angezeigt worden. „Wir arbeiten mit der Leitung des Weihnachtsmarktes zusammen und gehen dort verstärkt auf Streife, wir kümmern uns“, sagt Matthiesen. „Die Ermittlungen laufen.“ Er betont, dass die aufgebrochenen Autos im Parkhaus an der Violenstraße nicht mit den Einbrüchen in Buden zusammenhängen müssten. Die Polizei rät Schaustellern: „Weihnachtsmarktbuden sind immer wieder Ziel von Einbrüchen, Geld hat über Nacht nichts in einer Bude zu suchen.“

Wie kann es trotz Sicherheitsdiensten, die auf dem Markt patroullieren, zu so vielen Einbrüchen kommen? Das fragen sich nun viele Schausteller, die für einen Sicherheitsdienst bezahlen. Tagsüber ist ein von der Stadt beauftragter und bezahlter Security-Dienst auf dem Weihnachtsmarkt im Einsatz. Nachts geht ein zweiter Sicherheitsdienst auf Streife, der von den Schaustellern finanziert wird. „Wir haben eine eigene Nachtwache und haben dort die Zahl der Leute nach den Einbrüchen verdoppelt“, sagt Susanne Keuneke. Vier statt zuvor zwei Wachleuten würden nun nachts auf dem Weihnachtsmarkt patroullieren. Doch zwei Zweierteams können nicht überall gleichzeitig sein: Auf dem Marktplatz, auf dem Domshof und auf dem Liebfrauenkirchhof.

Die nächtlichen Raubzüge sorgen bei den Schaustellern, die sich in einer Whats-App-Gruppe gegenseitig informieren, für Aufregung. Einige Schausteller haben bereits angekündigt, sich nun nach der Arbeit von privaten Sicherheitsdiensten nach Hause begleiten zu lassen. „Manche stellen eigene Wachen auf, einer hat schon die Nacht in seiner Bude verbracht“, sagt Susanne Keuneke. „Die Einbrüche verunsichern natürlich, es ist kein schönes Gefühl.“ Sie rät den Schaustellern: „Die Buden dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass dort etwas zu holen ist, und man sollte dort weder Werkzeug noch Wechselgeld über Nacht lagern.“