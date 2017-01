Drei Monate hat Ghazal Chami ein Praktikum bei der Oldenburgischen Landesbank gemacht. (Frank Thomas Koch)

Es war nicht leicht, das sagt die junge Frau mehrmals. Im Gegenteil, es war sogar sehr schwer: weit weg von ihrem Zuhause, eine fremde Sprache, eine fremde Kultur, keine Freunde, kein Job. Doch heute sitzt Ghazal Chami in einem Bremer Büro der Oldenburgischen Landesbank (OLB) und ist zufrieden.

Vor ihr liegt ihr Praktikumszeugnis, ihr gegenüber sitzt Carl Kau, der die Bremer Niederlassung der OLB leitet, und auch er ist hochzufrieden. Vier Jahre ist es her, dass Ghazal Chami mit ihrer Mutter, ihren beiden Schwestern und ihrem Bruder aus Syrien geflohen ist.

Und auf die Frage, ob sie sich in Bremen wohlfühlt, kann sie endlich mit Ja antworten. Ghazal Chami ist ein Mensch, der es einem leicht macht, ihn zu mögen.

Ein gutes Beispiel

Die junge Frau aus Homs lächelt offen und warm, spricht langsam, aber grammatikalisch einwandfreie deutsche Sätze, Sätze wie: „Meine Schwestern und ich wollten uns unser Leben selbst aufbauen.“ Oder: „Ich bin der Auffassung, was man will, das kann man auch erreichen. Die Hauptsache ist, dass man fleißig ist.“

Bei diesen Sätzen nickt Carl Kau eifrig und sagt: „Das ist genau meine Einstellung: Wenn man sich anstrengt, kann man all seine Ziele erreichen.“ Die Syrerin Ghazal Chami ist ein gutes Beispiel dafür, wie lange es dauert, bis jemand nach der Flucht in seiner neuen Heimat ankommt.

Dabei hat sie es einfacher als andere: Sie ist gemeinsam mit ihrer Familie nach Deutschland geflohen, sie ist Christin, teilt also den Glauben mit der Mehrheit der Deutschen, und sie ist gut ausgebildet.

Das erste Jahr hat sie nur geweint

Heute, nach vier Jahren in Deutschland, sagt die 28-Jährige: „Jetzt fühle ich mich wohl. Ich kann mich auf Deutsch unterhalten, habe gelernt, Briefe zu schreiben, und verstehe das deutsche System und die Kultur.“

Das war nicht immer so. Das erste Jahr, sagt sie, hat sie nur geweint. So sehr hat sie ihr Heimatland Syrien, ihre Heimatstadt Homs und ihre Freunde vermisst. Das Haus der Familie, den Garten, ihr Zimmer und ihren Papagei. Sie dachten damals, der Krieg sei in einem Jahr vorbei und sie könnten bald zurückkehren.

„Dann haben wir gemerkt, dass es immer schlimmer wird und dass wir uns hier ein neues Leben aufbauen müssen.“ Ihre Mutter und ihr Bruder blieben in Osnabrück bei Verwandten, sie und ihre Schwestern zogen nach Bremen, weil sie in der größeren Stadt mehr Chancen sahen.

Dankbarkeit ohne Ende

Die 28-Jährige weiß genau was sie will, sie ist höflich, und sie bedankt sich viel. Bei den Deutschen, die ihr in diesem Land Sicherheit und ein Dach über dem Kopf geben; bei denen, die ihr geholfen haben, Deutsch zu lernen; bei ihrer Mutter und ihrer großen Schwester, die nach dem Tod des Vaters die Familie zusammenhielten; bei den Mitarbeitern der OLB, die so nett zu ihr waren, sogar beim Jobcenter und auch bei Carl Kau, der ihr zu dem Praktikum verholfen hat.

Freunde hatten dem Banker von der jungen Frau erzählt, die an der Universität Aleppo Wirtschaft studiert hat, von einem Masterabschluss träumt und unbedingt in einer Bank arbeiten will. Er gab ihren Lebenslauf weiter – mit Erfolg.

Vor allem die deutsche Sprache war eine Herausforderung

„Ich war glücklich, dass die Bank sie genommen hat. Obwohl alle zurzeit am Personal sparen“, sagt Carl Kau. Drei Monate lang arbeitete Ghazal Chami in verschiedenen Abteilungen der OLB in Oldenburg, jeden Tag fuhr sie von Bremen mit dem Zug dorthin. Das Jobcenter bezahlte das Zugticket für die Praktikumszeit, sie hätte es sich nicht leisten können.

Jeden Morgen stand sie um 6 Uhr auf, um 18 Uhr war sie wieder zu Hause. Das Anstrengende für sie war aber: acht Stunden jeden Tag ihren Kollegen aufmerksam zuhören, die ihr auf Deutsch etwas erklärten, Deutsch sprechen, mit deutschen Computerprogrammen arbeiten. „Ich habe viele Wörter zum ersten Mal gehört, manchmal hatte ich abends Kopfschmerzen“, erzählt sie.

Aber sie habe trotzdem weitergemacht, fügt sie hinzu, weil sie es unbedingt wollte, und Carl Kau nickt und erzählt, dass sie in ihrem Praktikum wichtige Abteilungen kennengelernt habe.

Nur noch ein Semester bis zum Abschluss

Seit Juli hat die Syrerin offiziell das Niveau C1 im Deutschen, das ist Stufe fünf von insgesamt sechs Stufen und bedeutet zum Beispiel, dass sie anspruchsvolle, längere Texte verstehen kann.

Außerdem ist dieses Sprachniveau an der Uni Bremen Voraussetzung für ein Studium, mit Ausnahme von internationalen Studiengängen. Ab April wird Ghazal Chami ihr Wirtschaftsstudium fortsetzen, das sie wegen ihrer Flucht unterbrechen musste.

Noch ein Semester braucht sie, dann hat sie ihren Bachelor-Abschluss, direkt im Anschluss kann sie mit dem Master weitermachen, das hat sie mit den Uni-Mitarbeitern schon geklärt. Und dann ist sie wieder einen Schritt weiter auf ihrem Weg zu einem neuen Leben.

Der Sport im Verein fehlt noch

„Ich habe bald gemerkt: Hier haben wir Sicherheit. Das ist toll, aber es reicht nicht“, sagt Ghazal Chami. Und eben weil es nicht reicht, hat sie all das gemacht: zehn Monate in einer Wäscherei Hosen und Hemden gebügelt, um Geld zu verdienen und Deutsch zu hören, ein halbes Jahr sieben Tage die Woche Deutsch gelernt, damit sie bald einen besseren Job findet und ihr Studium fortsetzen kann.

Sie ist sich sicher, das Praktikum bei der Bank wird ihr in der Zukunft und auch bei ihrem Studium sehr helfen. Vielleicht arbeitet sie danach ja wieder in einer Bank. Nach und nach baut sie sich ihr Leben auf, nur eine Sache hat noch nicht geklappt: In Syrien hat Ghazal Chami sieben Jahre im Verein Volleyball gespielt.

Bis zum Abitur, dann hatte sie keine Zeit mehr, weil sie lernen musste. Sie will sich in Bremen einen Verein suchen und wieder damit anfangen. Und irgendwann, das weiß sie jetzt schon, will sie sich selbstständig machen: mit einem Büro für Dolmetschen und Übersetzen.