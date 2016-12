Der Eisbär Lloyd bringt 450 Kilo auf die Waage. (Philipp Hannappel)

Wie misst man eine Python-Schlange? „Wenn der Python zusammengerollt ist, bekommt man ihn nicht auseinander“, sagt Zoo-Direktorin Heike Kück. „Wichtig ist der geeignete Moment, dazu muss der Python entspannt sein.“ Tierpfleger Thomas Grunert streichelte und kraulte die Schlange, bis sie sich entspannte und ausstreckte und an den Zollstock legen ließ. Auch ein Python mag es also, gekrault zu werden. „Der Pfleger kann das wunderbar“, sagt die Direktorin. Das Ergebnis der Messung: Der größte Königspython im Zoo ist 1,24 Meter lang – Schlangen wachsen ihr Leben lang.

Tierpfleger Kalle Kretschmer misst im Zoo am Meer in Bremerhaven den Grünen Leguan mit einem Zollstock nach. (INGO WAGNER, dpa)

Mehrere Tage lang war das Team im Zoo am Meer im Einsatz, um Tiere zu messen, zu wiegen und zu zählen. Denn Inventur gibt es auch im Zoo: Pfleger und Tierärzte, Auszubildende und Freiwillige fotografierten Heringsschwärme, lotsten Seebären auf die Waage und maßen unter Wasser, wie stark die Störe gewachsen sind. Wichtig ist das, um zu sehen, wie sich die Tiere entwickelt haben und ob es ihnen gut geht, erklärt Zoo-Direktorin Kück. „Wenn es einem Tier nicht gut geht, merkt man das oft gar nicht an äußeren Zeichen, aber Gewichtsverlust ist ein klares Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist.“

Lili sorgt für Besucheranstieg

Wenn die Tiere stattdessen kräftig zugenommen haben und gewachsen sind, wertet der Zoo das als gutes Zeichen. „Unser Grüner Leguan ist inzwischen zum Beispiel 1,21 Meter lang“, sagt Kück stolz. „Die Tiere sind auch für 65 Euro in der Zoo-Handlung erhältlich, aber die wenigsten Leute, die sich so einen Leguan als Haustier zulegen, machen sich klar, dass er bis zu 1,80 Meter lang werden kann.“ Beeindruckend ist auch, wie schnell Knochenfische wachsen: „Als wir unsere Störe im März bekommen haben, waren sie 80 Zentimeter lang, jetzt sind sie 1,17 Meter und 1,20 Meter lang.“ Die Tiere können sogar bis zu vier Meter lang werden.

Ein Taucher einen Stör. (INGO WAGNER, dpa)

Zentrales Ergebnis der Inventur: Im Zoo leben 877 Tiere, die über 100 Arten angehören. Sie bekamen 2016 Besuch von 346 000 Menschen. Damit ist die Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: 2015 kamen 278 000 Besucher. Den Anstieg führt der Zoo auf Eisbärmädchen Lili zurück, die im Dezember 2015 geboren wurde.

Fred kommt aus Südamerika

Manchmal werden bei einer Inventur im Zoo übrigens auch Tiere entdeckt, von denen die Zoomitarbeiter noch gar nichts wussten: Zum Beispiel eine Krabbe, die als Plankton-Larve im Wasser unbemerkt mit ins Aquarium gelangt war und dort langsam heranwuchs. Und auch Kaninchen hoppeln immer mal wieder von außen in den Zoo, sagt Direktorin Kück. Größtes Tier im Zoo ist Eisbär Lloyd, der 450 Kilo auf die Waage bringt. Auch die Seebären wurden gewogen – damit sie die Angst vor der ungewohnten Prozedur verlieren, wurde ihnen die Waage schon ein paar Tage zuvor ins Gehege gestellt. Auch manchem Seehund sei die Messung ganz und gar nicht geheuer, erzählt die Zoo-Direktorin.

Beim Wiegen wurde mit Tricks gearbeitet. (INGO WAGNER, dpa)

Den Titel als ältestes Tier des Zoos heimste die Köhlerschildkröte Fred ein: Sie ist 67 Jahre alt. „Fred ist schon seit den 50er-Jahren bei uns, er wurde von einem Seemann in Südamerika aufgelesen“, erzählt Heike Kück. Mehrere Tiere im Zoo kamen durch Seefahrer nach Europa. „Unsere Schimpansin Jenny wurde von einem Bootsmann auf einem afrikanischen Basar gegen einen Kühlschrank, ein paar Jeans und damals 100 D-Mark eingetauscht. Später in Europa beschlagnahmte der Zoll das Tier und übergab es an den Zoo.“